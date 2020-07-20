В Киеве 20 июля зафиксировали 77 новых больных коронавирусом.

Сегодня в столице уже 6 961 подтвержденных случая заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;

3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 550;

Дарницкий — 1 148;

Деснянский — 864;

Днепровский — 809;

Оболонский — 598;

Печерский — 701;

Подольский — 460;

Святошинский — 594;

Соломенский — 638;

Шевченковский — 599.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 20 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине 20 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 651 человека.

За время пандемии заболели 59 493 украинца. За минувшие сутки 13 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19, 560 пациентов выздоровели.