В Киеве 20 июля зафиксировали 77 новых больных коронавирусом.
Сегодня в столице уже 6 961 подтвержденных случая заболевания.
Кто заболел за последние сутки:
- 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;
- 3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов, остальные — на самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 550;
- Дарницкий — 1 148;
- Деснянский — 864;
- Днепровский — 809;
- Оболонский — 598;
- Печерский — 701;
- Подольский — 460;
- Святошинский — 594;
- Соломенский — 638;
- Шевченковский — 599.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 20 июля
Согласно статистике коронавируса в Украине 20 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 651 человека.
За время пандемии заболели 59 493 украинца. За минувшие сутки 13 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19, 560 пациентов выздоровели.