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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 20 июля зафиксировали 77 новых больных коронавирусом.

Сегодня в столице уже 6 961 подтвержденных случая заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

  • 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
  • 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;
  • 3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 550;
  • Дарницкий — 1 148;
  • Деснянский — 864;
  • Днепровский — 809;
  • Оболонский — 598;
  • Печерский — 701;
  • Подольский — 460;
  • Святошинский — 594;
  • Соломенский — 638;
  • Шевченковский — 599.

коронавирус статистика киев 20 июля

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 20 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине 20 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 651 человека.

За время пандемии заболели 59 493 украинца. За минувшие сутки 13 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19, 560 пациентов выздоровели.

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