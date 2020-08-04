PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 4 августа зафиксировали 8 662 случая коронавируса. За сутки заболело 108 киевлян.

Заболели:

  • 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;
  • 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;
  • 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 688;
  • Дарницкий — 1 395;
  • Деснянский — 1 058;
  • Днепровский — 1 007;
  • Оболонский — 753;
  • Печерский — 835;
  • Подольский — 539;
  • Святошинский — 717;
  • Соломенский — 933;
  • Шевченковский — 737.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 3 августа

По состоянию на 4 августа коронавирусом заболел еще 1 061 человек, общее количество инфицированных составляет 74 219.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 764 больных, за прошедшие сутки — 26.

В целом выздоровели от заболевания 40 613 пациентов, 737 — за сутки.

Теги: , , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх