Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве 4 августа зафиксировали 8 662 случая коронавируса. За сутки заболело 108 киевлян.
Заболели:
- 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;
- 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;
- 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 688;
- Дарницкий — 1 395;
- Деснянский — 1 058;
- Днепровский — 1 007;
- Оболонский — 753;
- Печерский — 835;
- Подольский — 539;
- Святошинский — 717;
- Соломенский — 933;
- Шевченковский — 737.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 3 августа
По состоянию на 4 августа коронавирусом заболел еще 1 061 человек, общее количество инфицированных составляет 74 219.
С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 764 больных, за прошедшие сутки — 26.
В целом выздоровели от заболевания 40 613 пациентов, 737 — за сутки.