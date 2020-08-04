Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве 4 августа зафиксировали 8 662 случая коронавируса. За сутки заболело 108 киевлян.

Заболели:

53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;

46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;

6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 688;

Дарницкий — 1 395;

Деснянский — 1 058;

Днепровский — 1 007;

Оболонский — 753;

Печерский — 835;

Подольский — 539;

Святошинский — 717;

Соломенский — 933;

Шевченковский — 737.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 3 августа

По состоянию на 4 августа коронавирусом заболел еще 1 061 человек, общее количество инфицированных составляет 74 219.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 764 больных, за прошедшие сутки — 26.

В целом выздоровели от заболевания 40 613 пациентов, 737 — за сутки.