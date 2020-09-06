По состоянию на 6 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 240 человек, в целом зафиксировано 15 032 случая Covid-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 240 киевлян, в течение суток — шесть летальных случаев.

Выздоровели от Covid-19 уже 4 731 жителя столицы.

Заболели:

123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;

102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет;

6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 36, Дарницком — 33, Деснянском — 32.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: