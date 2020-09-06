По состоянию на 6 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 240 человек, в целом зафиксировано 15 032 случая Covid-19.
За все время пандемии коронавирус унес жизни 240 киевлян, в течение суток — шесть летальных случаев.
Выздоровели от Covid-19 уже 4 731 жителя столицы.
Заболели:
- 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет;
- 6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.
В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 36, Дарницком — 33, Деснянском — 32.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.