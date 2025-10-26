В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоялась встреча Коалиции желающих с участием президента Владимира Зеленского. Мировые лидеры согласовали поддержку энергетического сектора Украины, разблокирование миллиардов евро замороженных активов для помощи нашей стране и укрепление противовоздушной обороны.

Между тем Россия продолжает обстреливать украинские города. В Харькове вражеские дроны попали в детский сад, а в Киеве после атаки были перебои со светом. 25 октября РФ нанесла по столице удар баллистическими ракетами. К сожалению, есть погибшие.

Факты ICTV рассказывают, как изменилась линия фронта за неделю, повлияли ли на Россию новые санкции Трампа против Роснефти и Лукойла, а также какие объекты на территории РФ оказались под ударами.

Сейчас смотрят

События в Украине

20 октября 25 стран-членов ЕС станут участниками трибунала по расследованию преступления агрессии РФ. По словам представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, это решение приближает Евросоюз к началу реальной деятельности Специального трибунала.

21 октября Верховная Рада в семнадцатый раз продлила действие военного положения и мобилизации по всей территории Украины. Так, военное положение продлено с 5 ноября 2025 года на 90 дней – до 3 февраля 2026 года.

21 октября Верховная Рада 266 голосами утвердила Татьяну Бережную вице-премьером по гуманитарной политике и министром культуры. Напомним, что после формирования правительства во главе с Юлией Свириденко, должность главы Министерства культуры была вакантной.

23 октября в результате репатриационных мероприятий в Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

В ближайшее время следственные органы совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в переговорах Коалиции желающих в Лондоне.

24 октября на железнодорожной станции Овруч в Житомирской области 23-летний харьковчанин взорвал гранату во время проверки документов. В результате взрыва мужчина погиб, а также смертельные ранения получили три женщины – 29, 58 и 82 лет. Среди погибших – пограничница.

24 октября россияне впервые атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области управляемыми авиабомбами. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, у россиян очень много управляемых авиабомб, и они постоянно их совершенствуют. Если раньше российские КАБы летели примерно на 60-70 км, то сейчас их дальность может колебаться от 100 до 130 км. Кроме того, оккупанты повышают скорость управляемых авиабомб.

По словам Валерия Романенко, чтобы Киеву действительно угрожали управляемые авиабомбы, их дальность должна быть от 240 км. Но это уже слишком даже для самых современных российских крылатых бомб.

Атаки РФ по Украине

22 октября Киев массированно атаковали российские ударные дроны. Из-за попаданий в столице были перебои с электричеством, горели многоэтажки. В ряде районов Киева взрывами повреждены жилые дома. Городские власти сообщили о 29 пострадавших, из них пятеро – дети. Более 10 человек госпитализированы, из них четверо детей.

22 октября россияне ударными дронами прицельно атаковали Харьков. Вражеский беспилотник попал в здание детского сада. К счастью, детей заранее отвели в укрытие, поэтому они не пострадали. Впоследствии спасатели и неравнодушные люди эвакуировали детей.

Изначально сообщалось, что в результате атаки ранения получили шесть человек: двое мужчин и четверо женщин. У всех – взрывные травмы и ушибы. Одна женщина подверглась травматической ампутации ноги, еще одна госпитализирована с ожогами около 20%. К сожалению, погиб коммунальщик, который на момент удара убирал улицу. Впоследствии количество пострадавших возросло до девяти.

23 октября российский беспилотник Ланцет атаковал журналистов в Краматорске. В результате попадания в машину погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Еще один журналист – Александр Колычев – получил тяжелые ранения.

24 октября россияне пятью КАБами ударили по Харькову. Одно попадание пришлось по автобазе, повреждены более 20 автомобилей. Второе – по гражданскому предприятию.

25 октября россияне баллистикой ударили по Киеву. К сожалению, два человека погибли и по меньшей мере 13 получили ранения.

Также ночью в результате российского ракетного удара по Петропавловской общине Днепропетровской области погиб спасатель, еще один получил ранения. Также погибла гражданская женщина и еще семь человек ранены.

События на фронте

20 октября наши военные отбили штурм российских захватчиков на Ореховском направлении. Враг наступал сразу по двум направлениям: на село Малая Токмачка — силами подразделений 71 мотострелкового полка, 42 мотострелковой дивизии (до двух рот с бронетехникой) и на Новоандреевку — подразделениями 503 мотострелкового полка, 19 мотострелковой дивизии.

Наша аэроразведка из 65-й ОМБр Великий Луг зафиксировала 11 боевых бронированных машин, один танк, 10 мотоциклов и до 120 пеших оккупантов. Украинские защитники полностью уничтожили или вывели из строя значительную часть вражеской техники.

На Новоандеевском направлении удалось уничтожить шесть боевых бронированных машин и восемь мотоциклов, еще 5 боевых бронированных машин и один танк повреждены.

22 октября сообщалось, что воины 132-го отдельного разведбатальона Десантно-штурмовых войск освободили населенный пункт Кучеров Яр в Донецкой области. Военные взяли в плен более 50 российских оккупантов. Теперь в Кучеровом Яре развевается сине-желтый флаг.

Российские войска не прекращают попыток прорваться непосредственно в Купянск, а также в целом давить на украинские войска на восточном берегу Оскола, рассказал в комментарии Факты ICTV спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

— Это стоит им больших потерь, но в целом вписывается в стандартную тактику обмена людей на квадратные километры, — объясняет военный.

По его словам, вблизи Купянска тяжело обеим сторонам, потому что дроны значительно усложняют логистику и для нас, и для россиян.

Похожая ситуация происходит и в Волчанске и его окрестностях, но там россияне используют более крупные группы, потому что хотят зацепиться за относительно большие здания в городе.

На Лиманском направлении линия разграничения “гуляет” из-за одновременных атак россиян и контратак украинских подразделений, поэтому все заявления с этого направления требуют выжидания, подчеркнул Виктор Трегубов.

По данным аналитиков Deep State, враг продолжает проникать в леса в треугольнике населенных пунктов Ямполь-Лиман-Заречное.

Оккупанты значительным количеством пехоты пытаются проникать вглубь территории, закрепляться в определенных точках и ждать следующие группы. Эти группы имеют при себе большое количество патронов к автоматам и гранат, однако идут без дополнительных провианта и амуниции.

23 октября прокуратура Донецкой области сообщила, что в селе Звановка Бахмутского района российские военные расстреляли пятерых мирных жителей. Россияне убили мужчину, двух его сыновей и двух соседей.

25 октября стало известно, что украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Во время штурмовых действий наши воины вступили в бой с российскими оккупантами. Врага было более 60 человек.

Большинство захватчиков удалось уничтожить, часть оказалась в плену.

Санкции против Роснефти и Лукойла

23 октября Министерство финансов США заявило, что внесло в черный список российские нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл. Причина — отсутствие у России желания к мирному процессу.

Отмечается, что санкции должны ослабить способность России получать доходы для продолжения ведения войны против Украины. Глава Минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что самое время прекратить убийства и объявить о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что через полгода станет понятно, как повлияют на Россию эти новые санкции.

По данным издания The Moscow Times, за два дня общая капитализация обеих компаний сократилась на 424 млрд рублей (почти на $5,2 млрд). Акции Роснефти упали на 3%, из-за чего компания потеряла около $1,56 млрд.

Ценные бумаги Лукойла упали еще существеннее – на 7,2%, из-за чего компания потеряла $3,66 млрд.

Одобрен 19-й пакет санкций ЕС против России

23 октября Европейский Союз окончательно одобрил 19-й пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ. Новые ограничения коснутся российских банков, криптовалютных бирж и субъектов экономической деятельности в Индии и Китае.

Среди ключевых положений нового санкционного пакета:

запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года — на год раньше, чем планировалось;

ограничения для российских банков, финучреждений в Центральной Азии и криптобирж, помогающих обходить санкции;

торговые запреты для китайских и индийских компаний, сотрудничающих с Россией;

экспортные ограничения на товары на сумму более €40 млрд, в частности минералы, керамику и резину, которые могут использоваться в военной промышленности РФ.

В санкционный список также внесли еще более 100 нефтяных танкеров “теневого флота”.

Взрывы в России

Ночью 23 октября прогремели взрывы в Челябинске и Копейске Челябинской области РФ. Один из взрывов зафиксировали в Копейске в районе завода Пластмас. Завод производит боеприпасы для ствольной и морской артиллерии, а также танковых и самоходных орудий. Местные паблики предполагают, что было попадание в один из производственных цехов.

В Челябинске взрывы слышали на территории тракторного завода.

В ночь на 23 октября Силы обороны нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, который является одним из крупнейших в центральной части РФ и принадлежит Роснефти. После атаки на территории предприятия начался масштабный пожар.

В ту же ночь украинские дроны атаковали склад боеприпасов в районе Валуек Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена.

25 октября дроны снова атаковали ЛЭП Балашовская в поселке Новониколаевский Волгоградской области. Через эту ЛЭП электроэнергия идет с Волжской ГЭС в Центральный регион России.

Испытания ракет Ярс и Синева

22 октября Россия заявила о запуске межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Из Баренцева моря баллистическую ракету Синева запустили с атомного подводного крейсера Брянск. Этот тип ракет находится на вооружении с 2007 года и имеет дальность полета до 11 тыс. км.

Политический эксперт, доцент КНУ имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович отмечает: демонстративные пуски ракет, способных нести ядерные боезаряды, не вызвали реакции со стороны Запада. Несмотря на это, Путин пытается продемонстрировать силу перед президентом США Дональдом Трампом – на фоне того, что мирные переговоры по Украине остаются заблокированными.

Вообще, Путин регулярно давит на переговорный процесс через демонстрацию силы или военную эскалацию. Вспомним хотя бы удар ракетой Орешник по Днепру или размещение баллистических ракет на территории Беларуси.

Итоги саммита Коалиции желающих

24 октября в Лондоне состоялась встреча Коалиции желающих. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что лидеры стран согласовали подробный план действий: усиление поддержки Украины, увеличение давления на Москву и разблокирование замороженных российских активов.

Стармер также подчеркнул, что не видит у Владимира Путина серьезного отношения к мирным переговорам.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что вопрос предоставления Украине американских ракет Tomahawk до сих пор открыт – окончательное решение должен принять Дональд Трамп.

Премьер Дании Метте Фредериксен призвала союзников принять решение о предоставлении Украине репарационного кредита за счет российских активов до Рождества.

Стармер также пообещал постепенно вывести российскую нефть и газ с международных рынков, чтобы ограничить финансирование войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “в ближайшие дни” Франция передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Aster и истребители Mirage-2000.

Нидерланды, в свою очередь, увеличат финансовую и материальную помощь украинскому энергетическому сектору.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.