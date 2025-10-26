У п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих за участі президента Володимира Зеленського. Світові лідери погодили підтримку енергетичного сектору України, розблокування мільярдів євро заморожених активів для допомоги нашій країні та зміцнення протиповітряної оборони.

Тим часом Росія продовжує обстрілювати українські міста. У Харкові ворожі дрони влучили в дитячий садок, а в Києві після атаки були перебої зі світлом. 25 жовтня РФ завдала по столиці удару балістичними ракетами. На жаль, є загиблі.

Факти ICTV розповідають, як змінилася лінія фронту за тиждень, чи вплинули на Росію нові санкції Трампа проти Роснефти та Лукойлу, а також які об’єкти на території РФ опинилися під ударами.

Події в Україні

20 жовтня 25 країн-членів ЄС стануть учасниками трибуналу з розслідування злочину агресії РФ. За словами представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, це рішення наближає Євросоюз до початку реальної діяльності Спеціального трибуналу.

21 жовтня Верховна Рада всімнадцяте продовжила дію воєнного стану та мобілізації по всій території України. Так, воєнний стан подовжено з 5 листопада 2025 року на 90 днів – до 3 лютого 2026 року.

21 жовтня Верховна Рада 266 голосами затвердила Тетяну Бережну віцепрем’єркою з гуманітарної політики та міністеркою культури. Нагадаємо, що після формування уряду на чолі з Юлією Свириденко, посада очільника Міністерства культури була вакантною.

23 жовтня в результаті репатріаційних заходів в Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчі органи спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

24 жовтня президент України Володимир Зеленський взяв участь у переговорах Коаліції охочих у Лондоні.

24 жовтня на залізничній станції Овруч на Житомирщині 23-річний харків’янин підірвав гранату під час перевірки документів. В результаті вибуху чоловік загинув, а також смертельні поранення дістали троє жінок – 29, 58 та 82 років. Серед загиблих – прикордонниця.

24 жовтня росіяни вперше атакували цивільну інфраструктуру Одеської області керованими авіабомбами. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, росіяни мають дуже багато керованих авіабомб та постійно їх вдосконалюють. Якщо раніше російські КАБи летіли приблизно на 60-70 км, то зараз їхня дальність може коливатися від 100 до 130 км. Крім того, окупанти підвищують швидкість керованих авіабомб.

За словами Валерія Романенка, щоб Києву справді загрожували керовані авіабомби, їхня дальність має бути від 240 км. Але це вже занадто навіть для найсучасніших російських крилатих бомб.

Атаки РФ по Україні

22 жовтня Київ масовано атакували російські ударні дрони. Через влучання у столиці були перебої зі світлом, горіли багатоповерхівки. У низці районів Києва вибухами пошкодило житлові будинки. Міська влада повідомила про 29 постраждалих, із них пʼятеро – це діти. Понад 10 людей госпіталізовані, з них четверо дітей.

22 жовтня росіяни ударними дронами прицільно атакували Харків. Ворожий безпілотник влучив у будівлю дитячого садочку. На щастя, дітей завчасно відвели в укриття, тому вони не постраждали. Згодом, рятувальники та небайдужі люди евакуювали дітей.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки поранення дістали шестеро людей: двоє чоловіків і четверо жінок. У всіх – вибухові травми та забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, ще одна госпіталізована з опіками близько 20%. На жаль, загинув комунальник, який на момент удару саме прибирав вулицю. Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти.

23 жовтня російський безпілотник Ланцет атакував журналістів у Краматорську. Внаслідок влучання у машину загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Ще один журналіст – Олександр Количев – дістав важкі поранення.

24 жовтня росіяни п’ятьма КАБами вдарили по Харкову. Одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені понад 20 автівок. Друге – по цивільному підприємству.

25 жовтня росіяни балістикою вдарили по Києву. На жаль, дві людини загинуло та щонайменше 13 дістали поранення.

Також вночі внаслідок російського ракетного удару по Петропавлівській громаді Дніпропетровщині загинув рятувальник, ще один дістав поранення. Також загинула цивільна жінка та ще семеро людей поранено.

Події на фронті

20 жовтня наші військові відбили штурм російських загарбників на Оріхівському напрямку. Ворог наступав одразу на двох напрямках: на село Мала Токмачка – силами підрозділів 71 мотострілецького полку, 42 мотострілецької дивізії (до двох рот із бронетехнікою) та на Новоандріївку – підрозділами 503 мотострілецького полку, 19 мотострілецької дивізії.

Наша аеророзвідка з 65-ї ОМБр Великий Луг зафіксувала 11 бойових броньованих машин, один танк, 10 мотоциклів та до 120 піших окупантів. Українські захисники повністю знищили або вивели з ладу значну частину ворожої техніки.

На Новоандріївському напрямку вдалося знищити шість бойових броньованих машин та вісім мотоциклів, ще 5 бойових броньованих машин та один танк пошкоджено.

22 жовтня повідомлялося, що воїни 132-го окремого розвідбатальйону Десантно-штурмових військ звільнили населений пункт Кучерів Яр, що на Донеччині. Військові взяли у полон понад 50 російських окупантів. Тепер у Кучеровому Ярі майорить синьо-жовтий прапор.

Російські війська не припиняють спроб прориватися безпосередньо у Куп’янськ, а також загалом тиснути на українські війська на східному березі Оскола, розповів у коментарі Фактам ICTV речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

– Це вартує їм великих втрат, але загалом вписується в стандартну тактику обміну людей на квадратні кілометри, – пояснює військовий.

За його словами, поблизу Куп’янська важко обом сторонам, бо дрони значно ускладнюють логістику і для нас, і для росіян.

Схожа ситуація відбувається і у Вовчанську та його околицях, але там росіяни використовують більші групи, бо хочуть зачепитися за відносно великі будівлі в місті.

На Лиманському напрямку лінія розмежування “гуляє” через одночасні атаки росіян та контратаки українських підрозділів, тому усі заяви з цього напрямку потребують вичікування, наголосив Віктор Трегубов.

За даними аналітиків Deep State, ворог продовжує просочуватися в ліси в трикутнику населених пунктів Ямпіль-Лиман-Зарічне.

Окупанти значною кількістю піхоти намагаються просочуватися вглиб території, закріплятися на визначених точках та чекати на наступні групи. Ці групи мають при собі велику кількість ріжків до автоматів та гранат, проте йдуть без додаткової провізії чи амуніції.

23 жовтня прокуратура Донецької області повідомила, що у селі Званівка Бахмутського району російські військові розстріляли п’ятьох мирних мешканців. Росіяни вбили чоловіка, двох його синів та двох сусідів.

25 жовтня стало відомо, що українські десантники звільнили село Сухецьке в Покровському районі на Донеччині. Під час штурмових дій наші воїни вступили у бій із російськими окупантами. Ворога було понад 60 осіб.

Більшість загарбників вдалося знищити, частина опинилася в полоні.

Санкції проти Роснефті та Лукойлу

23 жовтня Міністерство фінансів США заявило, що внесло до чорного списку російські нафтові гіганти Роснефть та Лукойл. Причина – відсутність у Росії бажання до мирного процесу.

Зазначається, що санкції мають послабити здатність Росії отримувати доходи для продовження ведення війни проти України. Очільник Мінфину США Скотт Бессент наголосив, що саме час припинити вбивства та оголосити про припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за пів року стане зрозуміло, як вплинуть на Росію ці нові санкції.

За даними видання The Moscow Times, за два дні загальна капіталізація обох компаній скоротилася на 424 млрд рублів (майже на $5,2 млрд). Акції Роснефти впали на 3%, через що компанія втратила близько $1,56 млрд.

Цінні папери Лукойлу впали ще суттєвіше – на 7,2%, через що компанія втратила $3,66 млрд.

Схвалено 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

23 жовтня Європейський Союз остаточно схвалив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ. Нові обмеження торкнуться російських банків, криптовалютних бірж та суб’єктів економічної діяльності в Індії та Китаї.

Серед ключових положень нового санкційного пакета:

заборона імпорту російського зрідженого природного газу з січня 2027 року — на рік раніше, ніж планувалось;

обмеження для російських банків, фінустанов у Центральній Азії та криптобірж, що допомагають обходити санкції;

торговельні заборони для китайських та індійських компаній, які співпрацюють із Росією;

експортні обмеження на товари на суму понад €40 млрд, зокрема мінерали, кераміку та гуму, що можуть використовуватись у військовій промисловості РФ.

До санкційного списку також внесли ще понад 100 нафтових танкерів “тіньового флоту”.

Вибухи у Росії

Вночі 23 жовтня пролунали вибухи у Челябінську та Копейську Челябінської області РФ. Один із вибухів зафіксували у Копейську у районі заводу Пластмас. Завод виготовляє боєприпаси для ствольної та морської артилерії, а також танкових та самохідних гармат. Місцеві пабліки припускають, що було влучання в один із виробничих цехів.

У Челябінську вибухи чули на території тракторного заводу.

У ніч на 23 жовтня Сили оборони вдарили по Рязанському нафтопереробного заводу, який є одним із найбільших у центральній частині РФ та належить Роснефти. Після атаки на території підприємства розпочалася масштабна пожежа.

Тієї ж ночі українські дрони атакували склад боєприпасів у районі Валуйок Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено.

25 жовтня дрони знову атакували ЛЕП Балашовська у селищі Новомиколаївський Волгоградської області. Через цю ЛЕП електроенергія йде з Волзької ГЕС в Центральний регіон Росії.

Випробовування ракет Ярс і Синева

22 жовтня Росія заявила про запуск міжконтинентальних балістичних ракет Ярс і Синева з космодрому Плесецьк в Архангельській області.

Із Баренцевого моря балістичну ракету Синева запустили з атомного підводного крейсера Брянськ. Цей тип ракет перебуває на озброєнні з 2007 року і має дальність польоту до 11 тис. км.

Політичний експерт, доцент КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Рейтерович зазначає: демонстративні пуски ракет, здатних нести ядерні боєзаряди, не викликали реакції з боку Заходу. Попри це, Путін намагається продемонструвати силу перед президентом США Дональдом Трампом – на тлі того, що мирні переговори щодо України залишаються заблокованими.

Взагалі, Путін регулярно тисне на переговорний процес через демонстрацію сили або військову ескалацію. Згадаймо хоча б удар ракетою Орешник по Дніпру чи розміщення балістичних ракет на території Білорусі.

Підсумки саміту Коаліції охочих

24 жовтня в Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що лідери країн погодили детальний план дій: посилення підтримки України, збільшення тиску на Москву та розблокування заморожених російських активів.

Стармер також наголосив, що не бачить у Володимира Путіна серйозного ставлення до мирних переговорів.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що питання надання Україні американських ракет Tomahawk досі відкрите – остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала союзників ухвалити рішення про надання Україні репараційного кредиту за рахунок російських активів до Різдва.

Стармер також пообіцяв поступово вивести російські нафту і газ з міжнародних ринків, щоб обмежити фінансування війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що “найближчими днями” Франція передасть Україні додаткові ракети для систем ППО Aster і винищувачі Mirage-2000.

Нідерланди, своєю чергою, збільшать фінансову та матеріальну допомогу українському енергетичному сектору.

