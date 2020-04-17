Станом на 17 квітня у світі на коронавірус інфіковано 2 158 594 особи. З них 115 533 пацієнти померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 671 349 хворих.

На другому нині Іспанія – там заразилися 184 948 осіб, померло 19 315.

В Італії станом на 17 квітня інфіковано вже 168 941 особа.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

У Китаї від початку пандемії 83 763 особи інфіковано Covid-19.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.00 17 квітня відомо про 4 161 хворого в країні. Кількість летальних випадків досягла 116. Одужали 186 людей.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.