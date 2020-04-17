Станом на 17 квітня у світі на коронавірус інфіковано 2 158 594 особи. З них 115 533 пацієнти померли.
США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 671 349 хворих.
На другому нині Іспанія – там заразилися 184 948 осіб, померло 19 315.
В Італії станом на 17 квітня інфіковано вже 168 941 особа.
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У Китаї від початку пандемії 83 763 особи інфіковано Covid-19.
Коронавірус в Україні
Станом на 9.00 17 квітня відомо про 4 161 хворого в країні. Кількість летальних випадків досягла 116. Одужали 186 людей.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.