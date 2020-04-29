Станом на 29 квітня у світі зафіксовано 3 116 680 випадків зараження коронавірусом. З них 217 168 осіб померли, одужали 895 062 людини.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 — 1 012 583 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 232 422 особи, померло – 23 822.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 201 505 випадків зараження на коронавірус.

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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 940 людей. Країна перебуває вже на десятому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія, Іран, Туреччина та Росія.

Коронавірус в Україні

В Україні підтверджено 9 866 випадків Сovid-19, з них 456 протягом останньої доби.

Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1 976 медиків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.