У Києві станом на 28 листопада зафіксували 1 739 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 67 278 осіб.
За період пандемії від ускладнень померло 1 268 жителя Києва, за добу – 15 осіб.
Водночас вилікуватися вдалося 22 663 пацієнтам, за останню добу побороли хворобу 346 осіб.
Захворіли:
- 924 жінки віком від 18 до 94 років
- 683 чоловіка віком від 18 до 91 рокiв
- 60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчика від 9 місяців до 17 років
- захворіли також 79 медиків.
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До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234. Та в Солом‘янському районі – 207 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.