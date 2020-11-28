У Києві станом на 28 листопада зафіксували 1 739 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 67 278 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1 268 жителя Києва, за добу – 15 осіб.

Водночас вилікуватися вдалося 22 663 пацієнтам, за останню добу побороли хворобу 346 осіб.

Захворіли:

924 жінки віком від 18 до 94 років

683 чоловіка віком від 18 до 91 рокiв

60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчика від 9 місяців до 17 років

захворіли також 79 медиків.

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До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234. Та в Солом‘янському районі – 207 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: