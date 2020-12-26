Станом на 26 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 408 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 106 486 випадків Covid-19.
Померли 13 людей. Усього за період пандемії в столиці 1 829 летальних випадків від вірусу. Одужала за добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців столиці.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.