Станом на 26 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 408 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 106 486 випадків Covid-19.

Померли 13 людей. Усього за період пандемії в столиці 1 829 летальних випадків від вірусу. Одужала за добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: