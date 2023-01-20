Сьогодні, 20 січня, в Німеччині відбудеться восьма зустріч у форматі Рамштайн.

Чергова зустріч Рамштайн присвячена посиленню військової підтримки України. Також союзники анонсували продовження допомоги та передання важкої техніки від західних партнерів.

– Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемог, – зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг закликав союзників до постачання Україні важкого озброєння. А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потужно підготувалася до переговорів та очікує на позитивні результати.

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Факти ICTV дізнавалися, що таке Рамштайн в політиці та як це допоможе Україні.

Рамштайн в політиці: що це

Зустрічі у форматі Рамштайн — серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу.

Основна мета Рамштайну – обговорення, синхронізація та прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни.

Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни.

Чому саме Рамштайн? Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Рамштайн 20 січня 2023 року

Сьогодні, 20 січня 2023 року, міністри оборони країн-союзників України зберуться на восьме засідання у форматі Рамштайн. Воно може стати історичним за кількістю наданого нашій державі важкого озброєння та техніки, необхідних для контрнаступу на фронті.

Сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України (Ukraine Defense Contact Group), або ж зустріч у форматі Рамштайн, відбудеться в очному режимі. Початок запланований приблизно на 11:00.

Що відомо про зустріч Рамштайн-8 та яку зброю може отримати Україна, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про Рамштайн для України

Перша зустріч на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася 26 квітня 2022 року.

Зустріч відбулася з метою координації військової допомоги та підтримки України у війні проти Росії. У вступному слові глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч історичною та висловив упевненість у можливості перемоги України за умов належної міжнародної підтримки.

Тоді у питаннях озброєння союзники відзначили прогрес у постачанні артилерії 155-мм калібру, посилення берегової оборони тощо.

Друга зустріч відбулася 23 травня. Рамштайн-2 завершився обговоренням подальшого забезпечення зброєю за домовленістю. З того, що було озвучено, – протикорабельні ракети Harpoon, ударні гелікоптери і подальша допомога артилерією.

На Рамштайн-3 країни затвердили нові пакети підтримки оборони України. Зустріч відбулася 15 червня 2022 року. Сума військової допомоги становила $1 млрд.

Також було домовлено про передання додаткових артилерійських та берегових засобів оборони, боєприпасів для артилерійських та сучасних ракетних систем. За результатами зустрічі Німеччина мала передати три системи РСЗВ та боєприпаси до них.

У середу, 20 липня 2022 року, відбулася чергова зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) за участю керівників оборонних відомств із близько 50 країн світу.

Одне із ключових оголошень, які зробив очільник Пентагону на Рамштайн-4, стосувалося надання Україні ще чотирьох реактивних артилерійських систем HIMARS, снарядів до них, а також додаткових артилерійських боєприпасів.

За результатами зустрічі Рамштайн-5, що відбулася 8 вересня на авіабазі НАТО в Німеччині, Україна отримала більше зброї від Заходу. Зокрема, йшлося про нові ракети, боєприпаси для HIMARS, броньовані машини швидкої та інше обладнання.

Після шостої зустрічі у форматі Рамштайн, Україна отримала:

системи ППО HAWK від Іспанії;

від Іспанії; перші системи NASAMS від США;

від США; додаткові ракети для систем ППО і ПРО від Великої Британії та Нідерландів;

зенітні ракетні комплекси Crotale від Франції;

від Франції; Норвегія та Німеччина погодилися виготовити для України 16 одиниць САУ Zuzana-2

16 листопада 2022 року відбулася сьома зустріч міністрів оборони різних країн. Тоді союзники домовились надати Україні: