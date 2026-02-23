В Україні триває активна фаза терористичних актів на замовлення російських спеціальних служб, які спрямовані проти правоохоронців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час пресбрифінгу в Києві 23 лютого.

Клименко про терористичні акти на замовлення спецслужб РФ

За словами очільника МВС, за останній час у Києві було чотири таких випадки, у Дніпропетровській і Житомирській областях – по три, на Харківщині – два, а також у Львові – один.

Зараз дивляться

Як зазначив Клименко, МВС разом зі Службою безпеки України говорить про активну фазу таких випадків. За його словами, алгоритм дій відбувається за однією і тією ж схемою.

– Виклик поліцейських за номером, кажуть, що хто когось бʼє, треба врятувати людину. Час реагування поліції зменшився до 10 хвилин, вони чекають, щоб правоохоронці швидко прибули. Ми знаходимо на місцях телефони, де фільмують ці випадки, – сказав він.

Очільник МВС застеріг громадян від співпраці з ворогом, наголосивши, що обіцяні Росією гроші за теракти в Україні ніхто не виплачує. За його словами, росіяни зазвичай ліквідовують виконавців після завершення завдання, щоб приховати сліди.

Як зазначив Клименко, російські спецслужби залучають до таких дій дітей, зокрема, через Telegram-канали.

За словами очільника МВС, зафіксовано щонайменше 122 випадки, що діти отримують повідомлення про подібну “роботу”. Їх спонукають до підпалів автомобілів або курʼєрських послуг, стверджує він.

Міністр закликає батьків звертатися до правоохоронців, якщо вони побачать такі повідомлення у своїх дітей.

Клименко про новий алгоритм дій правоохоронців

Крім цього, Міністерство внутрішніх справ України має наміри змінити алгоритм дій поліцейських під час реагування на виклики, які надходять за спеціальними спецлініями, анонсував Клименко.

Він поділився, що новий алгоритм буде готовим через кілька днів, який стосуватиметься всіх правоохоронців, а не лише поліції.

На його думку, до цього питання варто підійти комплексно, щоб не зменшити час та якість реагування.

Як стверджує Клименко, змінення алгоритмів потребуватиме відповідних технічних складових, зокрема, використання кінологічних служб, вибухотехнічних підрозділів та оперативних перевірок.

23 лютого стався вибух у Миколаєві на території непрацюючої АЗС, внаслідок чого постраждали семеро правоохоронців. Як заявив президент України Володимир Зеленський повідомив, зараз триває перевірка версії щодо теракту.

Крім цього, днем раніше, у ніч на 22 лютого, внаслідок теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька та постраждали ще 25 людей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.