Виплати ВПО, церковний календар і новий навчальний рік: що зміниться в Україні з 1 вересня

Із 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Деякі внутрішні переселенці можуть втратити виплати від держави, а Укрзалізниця скасувала низку рейсів до Польщі.

До яких ще змін готуватися українцям у перший місяць осені – далі в матеріалі.

Зміни для ВПО: хто позбудеться виплат

З 1 вересня почне діяти низка підстав, за яких ВПО позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави на проживання. Це передбачає урядова постанова №709, що набула чинності 15 липня.

Починаючи з 1 вересня, право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, хто після набуття чинності постанови:

придбав транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);

купив на суму понад 100 тис. грн квартиру, будинок, земельну ділянку (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

має на депозитному рахунку в банку понад 100 тис. грн;

придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

має у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

Тобто після верифікації виплати не продовжать для тих, хто має можливість здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Решті внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня автоматично продовжили виплати ще на 6 місяців (до кінця січня 2024-го) в сумі:

3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн – для інших осіб.

Винятком є громадяни, які на той момент перебували за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; фактично повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання у місцях позбавлення волі; були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.

Тим ВПО, які вперше звертаються за допомогою, виплати також призначатимуть на 6 місяців.

На допомогу від держави можуть претендувати громадяни:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (перелік затверджує Мінреінтеграції);

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок війни.

Допомога також призначається дитині, яка народилася у ВПО після переміщення.

Виплати допомоги тепер здійснюються двічі на місяць: після 15 та 28 числа.

Водночас фізичну ідентифікацію ВПО та отримувачів пенсій в Ощадбанку продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішніх переселенців, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. Можна буде проходити ідентифікацію через відеоконференцзвʼязок, під час якого слід предʼявити документи, що посвідчують особу.

Що буде з тарифами

В Україні не очікується підвищення вартості комунальних послуг у вересні.

• Газ

Під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення заборонено підвищувати тарифи на розподіл природного газу.

Компанія Нафтогаз України продовжила дію фіксованого тарифного плану для населення до 1 травня 2024 року. Її клієнти (понад 90% усіх споживачів) у вересні й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр.

Інші газопостачальні компанії також зберегли тарифи на рівні від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Ці пропозиції діють до 1 травня наступного року.

Тому до кінця опалювального сезону газ не здорожчає.

• Електроенергія

Вартість електроенергії для побутових споживачів ще на початку літа зросла до 2,64 грн за кВт. Такою вона залишиться і у вересні.

Новий тариф діятиме щонайменше до кінця 2023 року.

• Водопостачання

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення мали зрости з 1 липня для 34 водоканалів (у середньому на 32%). Однак рішення скасували.

З 1 вересня тарифи залишаться на попередньому рівні.

• Опалення

Під час воєнного стану заборонено також підвищувати тарифи на опалення й гарячу воду.

Нещодавно в Кабінеті міністрів наголосили, що тарифи на тепло не змінюватимуть до кінця наступного опалювального сезону.

Новий навчальний рік

• Тривалість навчання та канікули

З 1 вересня стартує новий навчальний рік, який триватиме до 28 червня 2024 року.

Наприклад, у школах Києва навчання відбуватиметься з 1 вересня до 31 травня, коли пролунають останні дзвоники. А до 28 червня 2024 року заплановані компенсаторні заняття й атестація.

Осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня; зимові – з 23 грудня до 7 січня 2024 року; весняні – з 25 по 31 березня. Літні канікули – з 29 червня по 31 серпня 2024 року.

• Три формати освіти

Освітній процес відбуватиметься у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. Все залежить від ситуації з безпекою в регіонах, наявності укриттів у навчальних закладах.

Очний формат можливий лише за наявності укриття в закладі освіти. Якщо бомбосховище не може вмістити всіх учнів, передбачене позмінне навчання.

Дистанційний формат передбачає проведення уроків лише онлайн.

Змішаний формат поєднує очну і дистанційну форми навчання. Наприклад, практичні, лабораторні заняття проводяться очно, а лекційні – дистанційно. Однак у початковій школі Міносвіти радить проводити уроки в очній формі, враховуючи необхідність соціалізації дітей.

Батькам, які проти відновлення офлайн-навчання в школі, мають запропонувати класи з дистанційною формою. Як варіант очного навчання, в Міністерстві освіти та науки України пропонують організувати тимчасове переведення дітей зі школи, де немає укриття, до іншої, де воно наявне. Водночас за дитиною зберігатиметься місце в її школі.

Міносвіти рекомендувало вищим навчальним закладам і коледжам, що не розташовані в зонах бойових дій, з 1 вересня перейти на очний формат навчання.

• Зміни для школярів за кордоном

МОН запровадило нову форму навчання для українських дітей, які виїхали з батьками за кордон через повномасштабну війну.

У кожній області у вибраних дистанційних школах такі школярі протягом 6-8 годин на тиждень вивчатимуть “український компонент шкільної програми”.

А решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де зараз перебувають. Передбачена спрощена система перезарахування цих дисциплін.

• Предмет Захист України

Із вересня в українських школах запустять оновлений предмет Захист України. Пілотний проєкт пройде перевірку у школах різних регіонів.

Школярів навчатимуть домедичної допомоги та орієнтування на місцевості, мінній безпеці (як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами), навичок керування безпілотниками.

• Уроки без телефонів та інші новації в школах Львова

У школах Львова з 1 вересня ініціюють заборону для учнів використовувати мобільні телефони. У Львівській міськраді вважають, що це допоможе школярам не відволікатися від навчального процесу та більше спілкуватися з однолітками.

У кожній львівській школі буде свій формат, як ця ініціатива працюватиме. Діти, наприклад, зможуть залишати телефони у вчителя, а за потреби зв’язуватися з батьками.

– Ми хочемо максимально скоротити користування мобільними телефонами. Це не стосуватиметься випадків, коли потрібно зв’язатися з батьками, чи навчального процесу, коли телефони замінюють підручники. Це важливо, щоб контролювати кількість часу, який діти проводять в телефоні, і контент, який вони там споживають., – наголосили в міському управлінні освіти.

Там уточнили, що опираються на дослідження ЮНЕСКО, досвід приватних шкіл та навчальних закладів за кордоном.

Крім того, в їдальнях шкіл Львова з’явиться можливість розраховуватись банківськими картками.

Серед інших новацій – пілотні проєкти, спрямовані на те, щоб школярі більше рухалися. За задумом міськради, у школах Львова “30% парт мають бути стоячими”, щоб діти під час уроків змінювали парти і таким чином рухалися.

Планується і більше активностей на перервах: шведські стінки, тенісні столи, спортивні ігри.

Вчителям географії та історії пропонуватимуть проводити навчальні експедиції.

Новий церковний календар

З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Тож віряни ПЦУ відзначатимуть свята за новими датами.

Згідно з календарем, Різдво тепер припадає на 25 грудня, а не 7 січня; Покрова Пресвятої Богородиці – на 1 жовтня замість 14 числа; День Святого Миколая Чудотворця – на 6 грудня замість 19-го.

Новий календар ПЦУ діятиме для нерухомих церковних свят (тобто які мають фіксовану дату).

Без змін святкуватимуть Великдень і деякі інші прив’язані до нього свята, зокрема Святу Трійцю. Як відомо, Великдень щороку припадає на іншу дату.

Парафіям і монастирям ПЦУ, які бажають дотримуватися старого календаря, поки що залишили таку можливість.

Потяги до Польщі: низку рейсів скасують

Із 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через це тимчасово скасують (з 7 вересня по 6 жовтня) поїзди:

№89/90 Київ – Перемишль;

№73/74 Харків – Перемишль.

Крім того, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці:

По пʼятницях та суботах (7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: наявного №705/706 Київ – Перемишль; нового №707/708 Київ – Перемишль (відправлення з Києва о 22:17, прибуття до Перемишля о 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

У ці 6 днів поїзди №53/54 Київ – Перемишль, №89/90 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль, №715/716 Київ – Перемишль будуть скасовані.

Поїзд №54 Перемишль – Київ вирушатиме з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

Поїзд №36 Перемишль – Одеса вирушатиме о 13:45 (замість 20:28) і прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Натомість Укрзалізниця вже з 3 вересня запустить новий поїзд №119/120 Київ – Хелм. Він вирушатиме з Києва о 06:28 і прибуватиме до Хелма о 17:27.

Зворотно відправлення з Хелма планується о 10:23, а прибуття до столиці України – о 22:45. Цей рейс буде зручним для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Ф. Шопена після 23:00 або рано-вранці.

Зміни для українців у Чехії

З 1 вересня українські біженці, які прибувають до Чехії, зможуть отримати короткочасний притулок лише в Брно та в Остраві. Йдеться про тимчасове житло до оформлення документів.

У Празі таке тимчасове розміщення тепер буде неможливим. Інформація про це розміщена на офіційному порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чехії.

– Короткочасний притулок можуть отримати особи, які очікують на відкриття KACPU (Крайових центрів допомоги Україні, – Ред.), або ті, хто очікує на тимчасовий захист та ще не має власного житла. Короткочасні притулки працюють цілодобово та знаходяться в Брно та в Остраві, – йдеться в повідомленні.

Нові правила для виїзду пасажирського транспорту

Із 1 вересня змінюються правила виїзду за кордон пасажирський автобусів.

Якщо у пасажирського транспортного засобу не буде визначено клас екологічності або зазначено клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону з 1 вересня стане неможливим.

Протерміновані документи не прийматимуть.

Обмін монет, що вийшли з обігу

До 30 вересня 2023 року включно українці ще можуть обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже не є платіжними засобами.

Це можна зробити в підрозділах Національного банку України та у відділеннях уповноважених банків:

Ощадбанк;

Приватбанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Обмін монет дрібних номіналів відбувається безкоштовно та без обмежень. Їх можна обміняти на монети й банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам.

З 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок під час розрахунків. А з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучено монети номіналом 25 копійок.

Підрив Каховської ГЕС: виплати постраждалим продовжили

В Україні продовжили термін прийому заяв на грошову допомогу для постраждалих через підрив окупантами Каховської ГЕС.

Йдеться про мешканців підтоплених районів Херсонщини та Миколаївщини. Кожен постраждалий може отримати 5 тис. грн від держави.

Заяви на грошову держдопомогу органи соцзахисту прийматимуть до 31 жовтня 2023 року включно.

Виплати здійснюють на банківські рахунки постраждалих або готівкою через Укрпошту.

Фінансову допомогу можуть отримати громадяни, які:

на момент підриву Каховської ГЕС проживали (були зареєстровані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, які були підтоплені;

після 6 червня (дня теракту на ГЕС) виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованого лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Вихідні у вересні

У перший місяць осені на українців чекають 9 вихідних днів (суботи та неділі).

Додаткових вікендів не очікується, оскільки, по-перше, у вересні немає свят, завдяки яким вони могли б бути. Крім того, під час повномасштабної війни та воєнного стану всі додаткові вихідні скасовано.

Важливі для України міжнародні події

У вересні Міжнародний суд ООН проведе публічні слухання в справі України проти РФ, яка стосується злочину геноциду.

Слухання відбудуться у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) у два раунди з 18 по 27 вересня. Заплановані виступи представників України та 32 держав, які підтримали позов проти РФ. Також будуть заслухані попередні заперечення, висунуті Росією.

Крім того, на вересень планується 15-та зустріч у форматі Рамштайн. Вона відбудеться очно в період з 17 по 24 вересня (точну дату поки що не озвучували). На таких зустрічах союзники України погоджують подальшу військову підтримку.

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