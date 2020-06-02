По состоянию на 2 июня в Киеве зафиксировали 3 071 подтвержденный случай коронавируса, за сутки — 28 человек заболели Covid-19, среди них — 5 медиков.

За период пандемии в столице 69 людей умерли от вируса, за последние сутки — один человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет;

15 мужчин от 29 до 80 лет;

2 девочки, которым 2 и 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 438 больных;

Шевченковский район — 201 больной;

Соломенский район — 272 больных;

Днепровский район — 314 больных;

Святошинский район — 238 больных;

Деснянский район — 345 больных;

Подольский район — 185 больных;

Голосеевский район — 250 больных;

Оболонский район — 232 больных;

Дарницкий район — 596 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 2 июня в Украине обнаружили 24 340 больных Covid-19, за сутки — еще 328 человек. Среди больных есть 4 682 медицинских работника, из которых 26 требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.