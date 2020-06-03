По состоянию на 3 июня в Киеве зафиксировали 3 133 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 62 человека заболели Covid-19, среди них — 10 медиков.

За период пандемии в столице 69 людей умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет;

16 мужчин от 30 до 83 лет;

3 девочки, которым 5,7 и 10 лет;

5 мальчиков от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 440 больных;

Шевченковский район — 209 больных;

Соломенский район — 282 больных;

Днепровский район — 322 больных;

Святошинский район — 247 больных;

Деснянский район — 354 больных;

Подольский район — 192 больных;

Голосеевский район — 250 больных;

Оболонский район — 234 больных;

Дарницкий район — 603 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 3 июня в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 24 822 человек. Из них 735 пациентов умерли. Вылечиться смогли 10 439 человек.