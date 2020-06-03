По состоянию на 3 июня в Киеве зафиксировали 3 133 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 62 человека заболели Covid-19, среди них — 10 медиков.
За период пандемии в столице 69 людей умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет;
- 16 мужчин от 30 до 83 лет;
- 3 девочки, которым 5,7 и 10 лет;
- 5 мальчиков от 3 до 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 440 больных;
- Шевченковский район — 209 больных;
- Соломенский район — 282 больных;
- Днепровский район — 322 больных;
- Святошинский район — 247 больных;
- Деснянский район — 354 больных;
- Подольский район — 192 больных;
- Голосеевский район — 250 больных;
- Оболонский район — 234 больных;
- Дарницкий район — 603 больных.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
По состоянию на 3 июня в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавируса Covid-19.
Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 24 822 человек. Из них 735 пациентов умерли. Вылечиться смогли 10 439 человек.