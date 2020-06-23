23 июня верующие чтят память мученика Тимофея, известного также как епископ Прусский.

У славян сегодня также праздновали Агафью Купальщицу, открывая в этот день купальный сезон.

Также можно сказать, что 23 июня в народе был “днем бани”, потому что люди массово ходили париться и заготавливали веники на весь год.

Именины 23 июня отмечают: Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.

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Народные приметы

Белые облака, которые идут перед синими, предвещают град.

Непогоду ждали, если в погожий день не было видно муравьев.

Также непогоду прогнозировали по каплям липкого сока на листьях ивы.

Измениться погода также должна была, если не было видно пауков.

Домашние птицы себя общипывают — к дождю.

Курица машет хвостом — к осадкам.

Вороны втянули головы и потрепала перья — к ненастью.

Приближается День Конституции

Праздник принятия Основного закона в Украине отмечают 28 июня. Так что праздник выпадает в 2020 году на воскресенье, граждане будут отдыхать на грядущие выходные три дня.

28 июня 1996 году Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины, которая отменяла сбор законов УССР 1987 года.