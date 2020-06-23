23 июня верующие чтят память мученика Тимофея, известного также как епископ Прусский.
У славян сегодня также праздновали Агафью Купальщицу, открывая в этот день купальный сезон.
Также можно сказать, что 23 июня в народе был “днем бани”, потому что люди массово ходили париться и заготавливали веники на весь год.
Именины 23 июня отмечают: Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.
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Народные приметы
- Белые облака, которые идут перед синими, предвещают град.
- Непогоду ждали, если в погожий день не было видно муравьев.
- Также непогоду прогнозировали по каплям липкого сока на листьях ивы.
- Измениться погода также должна была, если не было видно пауков.
- Домашние птицы себя общипывают — к дождю.
- Курица машет хвостом — к осадкам.
- Вороны втянули головы и потрепала перья — к ненастью.
Приближается День Конституции
Праздник принятия Основного закона в Украине отмечают 28 июня. Так что праздник выпадает в 2020 году на воскресенье, граждане будут отдыхать на грядущие выходные три дня.
28 июня 1996 году Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины, которая отменяла сбор законов УССР 1987 года.