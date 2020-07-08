В Киеве 8 июля зафиксировали 114 новых случая коронавируса. Впервые за несколько дней динамика возросла так резко.

Сегодня в Киеве уже 5 779 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Кто заболел за последние сутки:

46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет;

61 человек в возрасте от 18 до 75 лет;

3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика — от 2 месяцев до 13 лет.

В медучреждения города госпитализировали 21 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 20 и в Днепровском — 19.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 617 больных;

Шевченковский район — 480 больных;

Соломенский район — 539 больных;

Днепровский район — 675 больных;

Святошинский район — 484 больных;

Деснянский район — 695 больных;

Подольский район — 404 больных;

Голосеевский район — 448 больных;

Оболонский район — 506 больных;

Дарницкий район — 930 больных.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 июля в Украине зафиксированы 50 414 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 807 людей.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки -23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин. Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области (+117) и Киеве (+114).