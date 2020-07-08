В Киеве 8 июля зафиксировали 114 новых случая коронавируса. Впервые за несколько дней динамика возросла так резко.
Сегодня в Киеве уже 5 779 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Кто заболел за последние сутки:
- 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет;
- 61 человек в возрасте от 18 до 75 лет;
- 3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика — от 2 месяцев до 13 лет.
В медучреждения города госпитализировали 21 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 20 и в Днепровском — 19.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 617 больных;
- Шевченковский район — 480 больных;
- Соломенский район — 539 больных;
- Днепровский район — 675 больных;
- Святошинский район — 484 больных;
- Деснянский район — 695 больных;
- Подольский район — 404 больных;
- Голосеевский район — 448 больных;
- Оболонский район — 506 больных;
- Дарницкий район — 930 больных.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 8 июля в Украине зафиксированы 50 414 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 807 людей.
В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 306 человек, за сутки -23. Полностью вылечились от коронавируса 23 119 пациентов, 926 — за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин. Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области (+117) и Киеве (+114).