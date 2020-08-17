Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 17 августа в столице уже 10 642 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 104 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;

53 человека в возрасте от 21 до 84 лет;

четыре девочки от семи месяцев до 12 лет и три мальчика от девяти до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 17 августа:

Голосеевский — 847;

Дарницкий — 1 767;

Деснянский — 1 309;

Днепровский — 1 254;

Оболонский — 944;

Печерский — 964;

Подольский — 645;

Святошинский — 892;

Соломенский — 1 178;

Шевченковский — 842.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 17 августа, в стране зафиксировали 92 820 случаев, за сутки — 1 464 новых.

За время пандемии 2 089 украинцев умерли от вируса.

Выздороветь удалось 48 164 пациентам.