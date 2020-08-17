Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 17 августа в столице уже 10 642 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 104 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;
- 53 человека в возрасте от 21 до 84 лет;
- четыре девочки от семи месяцев до 12 лет и три мальчика от девяти до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 17 августа:
- Голосеевский — 847;
- Дарницкий — 1 767;
- Деснянский — 1 309;
- Днепровский — 1 254;
- Оболонский — 944;
- Печерский — 964;
- Подольский — 645;
- Святошинский — 892;
- Соломенский — 1 178;
- Шевченковский — 842.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 17 августа, в стране зафиксировали 92 820 случаев, за сутки — 1 464 новых.
За время пандемии 2 089 украинцев умерли от вируса.
Выздороветь удалось 48 164 пациентам.