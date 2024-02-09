У Данії попередили про ймовірний напад РФ на НАТО протягом 3-5 років

Потенціал Росії з виробництва військової техніки на тлі прямих бойових дій в Україні значно збільшився, тому вона здатна напасти на країну або відразу кілька країн НАТО протягом трьох-п’яти років.

Такої думки дотримується міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, посилаючись на дані розвідки.

Він переконаний, що Копенгаген має прискорити свої військові інвестиції, оскільки вже через кілька років Москва наважиться перевірити горезвісну 5-ту статтю договору між країнами Північноатлантичного альянсу (всі члени НАТО вступають у війну, якщо нападу зазнала одна країна у складі блоку – прим.).

Зараз дивляться

— Це не була оцінка НАТО 2023 року. Це нові знання, які зараз виходять на перший план, – зазначив Поульсен.

При цьому чиновник додав, що поки що прямої загрози Данії немає, але альянс може зіткнутися з гібридними атаками у спробах дестабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, РФ не зможе загрожувати військовою агресією країнам усередині НАТО, якщо блок продовжить вносити інвестиції у свою оборону і проводити навчання регулярних армій для посилення обороноздатності.

Джерело : Reuters

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.