У Києві 7 липня зафіксували 63 нових випадки коронавірусу, серед них – чотири медики.

Сьогодні в Києві вже 5 665 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Хто захворів за останню добу:

30 жінок віком від 19 до 71 років;

28 чоловіків віком від 21 до 77 років;

4 дівчинки від 3 до 17 років і хлопчик, якому 3 роки.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби у Шевченківському районі – 15, у Солом‘янському – 11 та у Дніпровському районі – 10.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 608 хворих;

Шевченківський район – 471 хворих;

Солом’янський район – 533 хворих;

Дніпровський район – 656 хворих;

Святошинський район – 476 хворих;

Деснянський район – 679 хворих;

Подільський район – 396 хворих;

Голосіївський район – 437 хворих;

Оболонський район – 499 хворих;

Дарницький район – 910 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 7 липня, зафіксовано 564 нові випадки.

Загалом за весь час пандемії Covid-19 49 607 лабораторно підтверджених випадків, 1 283 – летальних, 22 193 пацієнта одужали.

В Україні провели 731 858 тестувань методом ПЛР.