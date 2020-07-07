У Києві 7 липня зафіксували 63 нових випадки коронавірусу, серед них – чотири медики.
Сьогодні в Києві вже 5 665 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Хто захворів за останню добу:
- 30 жінок віком від 19 до 71 років;
- 28 чоловіків віком від 21 до 77 років;
- 4 дівчинки від 3 до 17 років і хлопчик, якому 3 роки.
Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби у Шевченківському районі – 15, у Солом‘янському – 11 та у Дніпровському районі – 10.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 608 хворих;
- Шевченківський район – 471 хворих;
- Солом’янський район – 533 хворих;
- Дніпровський район – 656 хворих;
- Святошинський район – 476 хворих;
- Деснянський район – 679 хворих;
- Подільський район – 396 хворих;
- Голосіївський район – 437 хворих;
- Оболонський район – 499 хворих;
- Дарницький район – 910 хворих.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 7 липня, зафіксовано 564 нові випадки.
Загалом за весь час пандемії Covid-19 49 607 лабораторно підтверджених випадків, 1 283 – летальних, 22 193 пацієнта одужали.
В Україні провели 731 858 тестувань методом ПЛР.