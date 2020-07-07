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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 7 липня зафіксували 63 нових випадки коронавірусу, серед них – чотири медики.

Сьогодні в Києві вже  5 665 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Хто захворів за останню добу:

  • 30 жінок віком від 19 до 71 років;
  • 28 чоловіків віком від 21 до 77 років;
  • 4 дівчинки від 3 до 17 років і хлопчик, якому 3 роки.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби у Шевченківському районі – 15, у Солом‘янському – 11 та у Дніпровському районі  – 10.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Печерський район – 608 хворих;
  • Шевченківський район – 471 хворих;
  • Солом’янський район – 533 хворих;
  • Дніпровський район – 656 хворих;
  • Святошинський район – 476 хворих;
  • Деснянський район – 679 хворих;
  • Подільський район – 396 хворих;
  • Голосіївський район – 437 хворих;
  • Оболонський район – 499 хворих;
  • Дарницький район – 910 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 7 липня, зафіксовано 564 нові випадки.

Загалом за весь час пандемії Covid-19 49 607 лабораторно підтверджених випадків, 1 283 – летальних, 22 193 пацієнта одужали.

В Україні провели 731 858 тестувань методом ПЛР.

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