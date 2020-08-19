Де можна здати тест на коронавірус у Києві – питання, яке можна почути, як у громадському транспорті, так і прочитати у запитах мережі інтернет.

Факти ICTV пояснюють, як можна пройти ПЛР-тестування в Києві і скільки це коштує.

Нині є три види тестування – ПЛР-тестування, ІФА-тестування та експрес-тест. ПЛР – це найкращий спосіб діагностувати, чи захворіла людина на коронавірус. Інші два, можуть показати, чи є антитіла до Covid-19 у людини.

ПЛР-тестування за направленням

Безкоштовно здати у Києві ПЛР-аналіз можна тільки за направленням сімейного лікаря або терапевта. При підозрі на коронавірус, він направляє людину до поліклініки або спеціалізованої лікарні.

Безкоштовним тестування буде для:

людини, у якої є підозра і присутня симптоматика Covid-19;

людина контактувала з інфікованим і цьому є підтвердження;

для онкохворих, яким треба термінова операція.

Після направлення, у медзакладі береться мазок з горла. Його відправляють до Лабораторного центру Києва МОЗ України. Результат стає відомий за день.

Також можна здати ПЛР-аналіз самотужки у тому ж Київському міському лабораторному центрі. Для цього потрібно:

приїхати у центр на вулиці Естонській з 9.00 до 11.00;

здати біологічний матеріал у порядку живої черги;

оплатити 150 грн за забір матеріалу та 860 грн за дослідження;

за забір матеріалу та за дослідження; отримати результати на наступний день.

Для термінових випадків можливий забір матеріалів за додаткову платню. Телефон для контактів: 400-50-36, 427-33-74, 400-73- 54.

Як здати ПЛР-тест у приватній клініці

Тестування у серпні проводять усі великі приватні клініки Києва. Водночас ціни у них бувають двічі вищі, ніж у державній лабораторії.

Наприклад, у клініці Інтосана за ПЛР-тестування потрібно викласти 1,7 тис. грн. Результати будуть відомі за чотири дні.

Також є можливість зробити аналіз за день, але це буде коштувати 2,5 тис. грн. За додаткову плату, медсестра виїде за біоматеріалами.

Вартість тестування методом ПЛР у клініці Добробут починається від 1 825 грн зі забором матеріалу. Але клініка обов’язково просить провести консультацію з терапевтом чи сімейним лікарем (вартість у клініці 640 грн). Є можливість виїзду до пацієнта (вартість діагностики обговорюється додатково).

Здати ПЛР-тест на коронавірус найдешевше у медцентрі ДНК-лабораторія. У них ціна починається від 700 грн. Дослідження триває один робочий день. Якщо здати матеріал до вранці, результат буде до вечора.

ПЛР-тест в аеропортах

В аеропортах Києва діють спеціальні лабораторні пункти, де можна пройти ПЛР-тестування усім пасажирам, які прибувають в Україну. Вартість послуги варіюється від 1,5 тис. до 2 тис. грн.

Результати тесту можуть скасувати обов’язкову самоізоляцію для пасажирів, які прибувають із країн, які потрапили до червоного списку МОЗ.