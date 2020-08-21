Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 20 серпня у столиці вже 11 328 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 156 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

93 жінки віком від 21 до 79 років;

55 чоловіків віком від 20 до 84 років;

6 дівчаток від 1 до 17 років;

2 хлопчики 3 і 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 20 серпня:

Голосіївський – 914;

Дарницький – 1 876;

Деснянський – 1 378;

Дніпровський – 1 333;

Оболонський – 1008;

Печерський – 1001;

Подільський – 697;

Святошинський – 979;

Солом’янський – 1 240;

Шевченківський – 902.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 серпня, в країні зафіксували 98 537 випадків, за добу – 2 134.

За час пандемії 2 184 українці померли від вірусу.

Одужати вдалося 50 441 пацієнту.