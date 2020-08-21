Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 20 серпня у столиці вже 11 328 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 156 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

  • 93 жінки віком від 21 до 79 років;
  • 55 чоловіків віком від 20 до 84 років;
  • 6 дівчаток від 1 до 17 років;
  • 2 хлопчики 3 і 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 20 серпня:

  • Голосіївський – 914;
  • Дарницький – 1 876;
  • Деснянський – 1 378;
  • Дніпровський – 1 333;
  • Оболонський – 1008;
  • Печерський – 1001;
  • Подільський – 697;
  • Святошинський – 979;
  • Солом’янський – 1 240;
  • Шевченківський – 902.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 серпня, в країні зафіксували 98 537 випадків, за добу – 2 134.

За час пандемії 2 184 українці померли від вірусу.

Одужати вдалося 50 441 пацієнту.

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