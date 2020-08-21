Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 20 серпня у столиці вже 11 328 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 156 жителів Києва.
За останню добу захворіли:
- 93 жінки віком від 21 до 79 років;
- 55 чоловіків віком від 20 до 84 років;
- 6 дівчаток від 1 до 17 років;
- 2 хлопчики 3 і 5 років.
До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 20 серпня:
- Голосіївський – 914;
- Дарницький – 1 876;
- Деснянський – 1 378;
- Дніпровський – 1 333;
- Оболонський – 1008;
- Печерський – 1001;
- Подільський – 697;
- Святошинський – 979;
- Солом’янський – 1 240;
- Шевченківський – 902.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 серпня, в країні зафіксували 98 537 випадків, за добу – 2 134.
За час пандемії 2 184 українці померли від вірусу.
Одужати вдалося 50 441 пацієнту.