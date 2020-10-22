22 жовтня у Києві зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 631.

Загалом у столиці 32 500 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 642 людей, за добу – 15 українців. Усього коронавірус подолали 11 304 мешканця Києва, за добу – 189 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: