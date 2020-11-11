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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: 965 нових випадків – добовий антирекорд (Оновлюється)

Станом на 11 листопада у Києві зафіксували 965 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 46 632 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, з яких 914 стали летальними (20 смертей за останню добу).

Одужало за добу 469 киян, загалом – 17 473 пацієнти.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 547 жінок – від 18 до 88 років;
  • 358 чоловіків – від 18 до 89 рокiв;
  • 28 дівчаток – від 1 до 17 років;
  • 32 хлопчика – від 9 місяців до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Голосіївському районі – 110, у Дніпровському — 109  та в Деснянському районі – 106 випадків.

Карта коронавірусу у Києві 11 листопада

 

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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