Станом на 11 листопада у Києві зафіксували 965 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 46 632 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, з яких 914 стали летальними (20 смертей за останню добу).
Одужало за добу 469 киян, загалом – 17 473 пацієнти.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Захворіли:
- 547 жінок – від 18 до 88 років;
- 358 чоловіків – від 18 до 89 рокiв;
- 28 дівчаток – від 1 до 17 років;
- 32 хлопчика – від 9 місяців до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Голосіївському районі – 110, у Дніпровському — 109 та в Деснянському районі – 106 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.