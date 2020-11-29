Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 29 листопада зафіксували 1 740 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 69 018 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1 279 жителя Києва, за добу – 11 осіб.

Водночас вилікуватися вдалося 22 755 пацієнтам, за останню добу побороли хворобу 92 особи.

Захворіли:

987 жінок віком від 18 до 91 року

650 чоловік віком від 18 до 97 рокiв

56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: