Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 29 листопада зафіксували 1 740 нових випадків коронавірусу, загалом захворіло 69 018 осіб.
За період пандемії від ускладнень померло 1 279 жителя Києва, за добу – 11 осіб.
Водночас вилікуватися вдалося 22 755 пацієнтам, за останню добу побороли хворобу 92 особи.
Захворіли:
- 987 жінок віком від 18 до 91 року
- 650 чоловік віком від 18 до 97 рокiв
- 56 дівчаток від 2 до 17 років та 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.
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Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.