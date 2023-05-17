Примусове вилучення нерухомості: що змінить законопроєкт №8225 та коли набере чинності
Наприкінці 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8225, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна.
Що передбачає законопроєкт №8225, коли він набере чинності, а також текст проєкту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Законопроєкт №8225 – про що
Проєкт №8225 передбачає на період дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення можливість примусово вилучати землю чи нерухомість українців задля будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури.
За словами юриста Олександра Моргун, законопроєкт 8225 передбачає примусове вилучення земельних ділянок та іншого нерухомого майна без згоди власника та суду.
– Це стосується не усіх обʼєктів нерухомого майна, а лише тих, які відповідними фахівцями будуть визначені, які ті, що необхідні для будівництва, відновлення або реконструкції обʼєктів критичної інфраструктури, – каже юрист.
Моргун додає, якщо буде потрібно, щоб через вашу земельну ділянку проходили нові лінії електромереж або трубопровід, чи на ній необхідно буде збудувати новий обʼєкт критичної інфраструктури (наприклад, електростанцію), то така ділянка дійсно може бути примусова вилучена без згоди власника та відповідного рішення суду.
– Хоч ця норма дійсно страшно звучить, але певною мірою вона є необхідною для відбудови держави, – каже юрист.
На примусово вилучених ділянках будуть будувати обʼєкти критичної інфраструктури І та II категорії:
- I категорія критичності — особливо важливі об’єкти, які мають загальнодержавне значення і значний вплив на інші об’єкти критичної інфраструктури, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації державного значення;
- II категорія критичності — життєво важливі об’єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації регіонального значення.
Загалом автори проєкту пропонують внести зміни до законів, аби вилучати необхідні ділянки:
- без рішення суду;
- без врахування обтяжень речових прав на земельні ділянки та нерухомість на них;
- без урахування частини дев’ятої статті 20 та статей 149, 150, 151 підпункту А підпункту 11 пункту 27 цього Кодексу, пункту 93 розділу V Перехідні положення Закону України Про регулювання містобудівної діяльності;
- без згоди землевласників, землекористувачів, органів управління об’єкта державної та комунальної власності та рішень органів місцевого самоврядування.
При примусовому відчуженні земельної ділянки її власник отримує компенсацію, розмір якої визначається відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіту про оцінку об’єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), у разі їх наявності на земельній ділянці.
Коли законопроєкт №8225 набере чинності
Верховна Рада отримала проєкт закону 25 листопада 2022 року. Наразі він перебуває в очікуванні на розгляд.
Далі проєкт буде опрацьовуватися та ще кілька разів розглядатися. А вже після цього його ухвалять і направлять на підпис президенту.
Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Текст законопроєкту №8225
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