Примусове вилучення нерухомості: що змінить законопроєкт №8225 та коли набере чинності

Наприкінці 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8225, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна.

Що передбачає законопроєкт №8225, коли він набере чинності, а також текст проєкту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Законопроєкт №8225 – про що

Проєкт №8225 передбачає на період дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення можливість примусово вилучати землю чи нерухомість українців задля будівництва або реконструкції об’єктів критичної інфраструктури.

За словами юриста Олександра Моргун, законопроєкт 8225 передбачає примусове вилучення земельних ділянок та іншого нерухомого майна без згоди власника та суду.

– Це стосується не усіх обʼєктів нерухомого майна, а лише тих, які відповідними фахівцями будуть визначені, які ті, що необхідні для будівництва, відновлення або реконструкції обʼєктів критичної інфраструктури, – каже юрист.

Моргун додає, якщо буде потрібно, щоб через вашу земельну ділянку проходили нові лінії електромереж або трубопровід, чи на ній необхідно буде збудувати новий обʼєкт критичної інфраструктури (наприклад, електростанцію), то така ділянка дійсно може бути примусова вилучена без згоди власника та відповідного рішення суду.

– Хоч ця норма дійсно страшно звучить, але певною мірою вона є необхідною для відбудови держави, – каже юрист.