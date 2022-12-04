Бої на Донеччині та поступова деокупація Луганщини: що відбувається на 284-й день війни (онлайн)
Колишній глава Укренерго Юрій Касіч заявив, що ракетні атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури України наводить російський енергетик.
Українські прикордонники повідомили, що на околицях Бахмута було знищено російський літак Су-34.
Окупанти за добу втратили 270 осіб пораненими в Запорізькій області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Рада Євросоюзу затвердила рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Втім Угорщина відмовилась запроваджувати подібні обмеження.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що знову хоче поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Цього разу темою розмови Макрон назвав ситуацію на Запорізькій АЕС.
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