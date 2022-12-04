Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки, але умови озвучив очільник фракції Давид Арахамія.

Для цього достатньо покинути територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинців, добровільно здати ядерну зброю. Після цього представники України готові сісти за стіл переговорів.

Росія вкрала української пшениці щонайменше на $1 млрд. З непідконтрольних Україні територій цьогоріч зібрали майже 6 млн тонн пшениці. Хоч росіяни заперечують крадіжку, відомо, що їхні кораблі експортували зерно до різних країн, включаючи Лівію та Іран.

Американська письменниця Мітці Пердью продає на аукціоні обручку із легендарним смарагдом. Гроші, які отримають від продажу персня, знайденого на кораблі, що затонув 400 років тому, підуть на підтримку України.