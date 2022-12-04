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В Украине продолжают экстренно и аварийно выключать свет в некоторых регионах, что вызвано российскими атаками по инфраструктуре Украины. Однако некоторые облэнерго ввели стабилизационные графики отключения света для регионов.

Например, в Киеве, Киевской или Донецкой областях продолжаются экстренные отключения света. В то же время в Днепропетровской области часть города имеет стабилизационные отключения электроэнергии, а часть — аварийные.