Бои на Донбассе и постепенная деоккупация Луганщины: что происходит на 284-й день войны (онлайн)
Бывший глава Укрэнерго Юрий Касич заявил, что ракетные атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины наводит российский энергетик.
Украинские пограничники сообщили, что в окрестностях Бахмута был уничтожен российский самолет Су-34.
Оккупанты за сутки потеряли 270 человек ранеными в Запорожской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
Совет Евросоюза утвердил решение об ограничении цены на российскую нефть. Однако Венгрия отказалась вводить подобные ограничения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что снова хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. В этот раз темой разговора Макрон назвал ситуацию на Запорожской АЭС.
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