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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Бои на Донбассе и постепенная деоккупация Луганщины: что происходит на 284-й день войны (онлайн)

Бои на Донбассе и постепенная деоккупация Луганщины: что происходит на 284-й день войны (онлайн)

Бывший глава Укрэнерго Юрий Касич заявил, что ракетные атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины наводит российский энергетик.

Украинские пограничники сообщили, что в окрестностях Бахмута был уничтожен российский самолет Су-34.

Оккупанты за сутки потеряли 270 человек ранеными в Запорожской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Совет Евросоюза утвердил решение об ограничении цены на российскую нефть. Однако Венгрия отказалась вводить подобные ограничения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что снова хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. В этот раз темой разговора Макрон назвал ситуацию на Запорожской АЭС.

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00:29 - 04 декабря

В Украине продолжают экстренно и аварийно выключать свет в некоторых регионах, что вызвано российскими атаками по инфраструктуре Украины. Однако некоторые облэнерго ввели стабилизационные графики отключения света для регионов.

Например, в Киеве, Киевской или Донецкой областях продолжаются экстренные отключения света. В то же время в Днепропетровской области часть города имеет стабилизационные отключения электроэнергии, а часть — аварийные.

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00:28 - 04 декабря

Президент РФ Владимир Путин прилагает больше всего усилий на Донбассе, чтобы хоть как-то оправдать полномасштабное вторжение в Украину в глазах россиян.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским политиком Марком Фейгиным.

– Наиболее яркие события в Донецкой и Луганской областях. Я могу объяснить почему: если Путин согласно его плану, если выбьет нас из Луганска и Донецка, то у него будет как оправдать эту войну, — сообщил он.

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00:09 - 04 декабря

В Херсонской области украинские воины подняли первый сине-желтый государственный флаг на левом берегу реки Днепр. Это станет ключом для освобождения всего региона.

Об этом сообщает добровольческий отряд аэроразведки спецподразделения Карлсон в Facebook, опубликовав соответствующую видеозапись.

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