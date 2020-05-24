24 мая — День славянской письменности и культуры, установленный указом президента Украины в 2004 году.

В этот день православная церковь вспоминает святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку.

Мы подобрали для вас оригинальные и яркие лексемы, которые могут заменить популярные слова иностранного происхождения.

Эти забавные слова обогатят ваше повседневное общение.

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Хтивня — секс-шоп, магазин игрушек для взрослых, интимных товаров.

От — хіть, хтивий, хтива. Означает плотское влечение, страсть.

“Та будуть знати хтиві й злі чужинці, що в неї честь дорожча від життя…” (Дмитро Павличко).

Вподобайка — лайк, выражение одобрения материала, человека или фото в соцсетях нажатием одной кнопки.

От — уподобання. Означает склонность к кому-либо или чему-то, заинтересованность кем-то в соответствии с вкусами и желаниями.

“Скажіть мені лишень, мій пане, що за людина цей граф? Які в його, взагалі, вподобання?” (Іван Кочерга).

Усміхайлик – смайл, схематическое изображение лица, используемое для передачи эмоций.

От — усмішка, усміхатися. Означает выражение положительных эмоций — одобрение, радости или удовольствия — через мимику на лице.

“Тарас бачив лише брови, очі, усмішку, – і раптом сам усміхнувся щиро й радісно” (Оксана Іваненко).

Мармизка — аватар, аватарка, ава, небольшое изображение для персонализации пользователя соцсетей.

От — мармиза. Означает лицо, относится к вульгаризмам.

“Вікно відчиняється, і в ньому з’являється якась поганюча товста мармиза” (Олександр Довженко).

Цідило – фильтр, устройство для отделения потока информации по его определенным характеристикам.

В прямом смысле цідило означает сито или другое устройство для процеживания чего-либо.

“Як завжди, процідила (Марія) частину молока в глечики, а частину в горщик…Як завжди, сполоснула цідило й повісила його над плитою” (Ірина Вільде).

Дармовис – брелок, подвеска.

В прямом смысле дармовисом издавна называли украшения, которые цепляли к каким-то вещам.

“Воно (золоте пенсне) теліпається на золотім ланцюжку,…наче дармовис” (Ірина Вільде).

Здибанка – встреча, собрание, митинг.

От — здибати, здибатися. Означает – встречаться с кем-нибудь.

“На дорозі все частіше й частіше здибалися спочатку окремі постаті, а потім і цілі групи солдатів, що тікали з армії його величності короля румунського” (Яків Качура).

Напомним, до сентября 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.