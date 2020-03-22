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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків Covid-19, з яких три летальні.

В результаті зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 3 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 2 випадок ( 1 летальний);
  • Львівська область – 1 випадок;
  • Харківська – 1 випадок;
  • місто Київ – 10 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 22 березня

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 790 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

До слова, наразі у світі, за інформацією ВООЗ, розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу.

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