Станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків Covid-19, з яких три летальні.
В результаті зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київська область – 3 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 2 випадок ( 1 летальний);
- Львівська область – 1 випадок;
- Харківська – 1 випадок;
- місто Київ – 10 випадків.
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Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 790 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
До слова, наразі у світі, за інформацією ВООЗ, розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу.