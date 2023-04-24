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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Обстріл Росією Херсона та Сирський у Бахмуті: 425-й день війни

Обстріл Росією Херсона та Сирський у Бахмуті: 425-й день війни
24 Квітня, 1:14

Рятувальники евакуювали ще 58 осіб з Донецької області

На прифронтових територіях Донецької області продовжується евакуація місцевого населення.

Держслужба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) повідомила про результати чергової евакуації.

Вранці в неділю, 23 квітня, до м. Бердичева Житомирської області прибув ще один поїзд із 58 евакуйованими.

– Рятувальники спільно з медиками та волонтерами зустріли людей, провели до зали очікування, де змогли трохи відпочити, поспілкуватися з психологами та отримати іншу допомогу. Серед евакуйованих – жінки, діти, літні люди. Дехто приїхав із домашніми улюбленцями, – йдеться у повідомленні.

Надалі людей буде розселено за місцями тимчасового проживання.

24 Квітня, 0:33

Під час сирени у Краматорську пролунали вибухи

У Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці у чатах Telegram-каналів.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Користувачі пишуть, що пролунало щонайменше два вибухи.

Наразі з боку влади або військових немає коментарів щодо інформації про вибухи.

Війна в Україні
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