Війна в Україні

Обстріл Росією Херсона та Сирський у Бахмуті: 425-й день війни
Рятувальники евакуювали ще 58 осіб з Донецької області
На прифронтових територіях Донецької області продовжується евакуація місцевого населення.
Держслужба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) повідомила про результати чергової евакуації.
Вранці в неділю, 23 квітня, до м. Бердичева Житомирської області прибув ще один поїзд із 58 евакуйованими.
– Рятувальники спільно з медиками та волонтерами зустріли людей, провели до зали очікування, де змогли трохи відпочити, поспілкуватися з психологами та отримати іншу допомогу. Серед евакуйованих – жінки, діти, літні люди. Дехто приїхав із домашніми улюбленцями, – йдеться у повідомленні.
Надалі людей буде розселено за місцями тимчасового проживання.
Під час сирени у Краматорську пролунали вибухи
У Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці у чатах Telegram-каналів.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
Користувачі пишуть, що пролунало щонайменше два вибухи.
Наразі з боку влади або військових немає коментарів щодо інформації про вибухи.