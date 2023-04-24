Війна в Україні

24 Квітня, 1:14

Рятувальники евакуювали ще 58 осіб з Донецької області

На прифронтових територіях Донецької області продовжується евакуація місцевого населення.

Держслужба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) повідомила про результати чергової евакуації.

Вранці в неділю, 23 квітня, до м. Бердичева Житомирської області прибув ще один поїзд із 58 евакуйованими.

– Рятувальники спільно з медиками та волонтерами зустріли людей, провели до зали очікування, де змогли трохи відпочити, поспілкуватися з психологами та отримати іншу допомогу. Серед евакуйованих – жінки, діти, літні люди. Дехто приїхав із домашніми улюбленцями, – йдеться у повідомленні.

Надалі людей буде розселено за місцями тимчасового проживання.