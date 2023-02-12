Обстріл Росією Харкова та відновлення роботи енергоблоків АЕС: що відбувається на 354-й день війни (онлайн)

Російські окупанти обстріляли Харків пізно ввечері 11 лютого. За даними ОВА, є влучання ракетою С-300 в інфраструктурний об’єкт;

Професор Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав понад $1,26 млн на “ловців шахедів” для України;

Навчання українських військових на танках Leopard 2 у Німеччині почнуться наступного тижня, повідомило видання Der Spiegel;

Два енергоблоки на одній з АЕС знову запрацювали, що дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії, повідомили в Міненерго та Енергоатомі;

У ніч на суботу російські окупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний, повідомляють в Оперативному командуванні Південь.