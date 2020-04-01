На Великий пост 2020 важно не только ограничить свой ежедневный рацион питания, но и воздержаться от плохих и злых мыслей. По словам священнослужителей, в этот период стоит чаще молиться.
Вкусные постные блюда на Великий пост 2020 выбрать не трудно. Однако не стоит забывать об умеренности в питании, ведь главным замыслом поста является научиться не поддаваться искушениям.
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Факты ICTV собрали для вас лучшие постные блюда на Великий пост 2020.
Драники с грибами
Драники — популярное постное блюдо, которое часто любят готовить в Украине. Особенно нежными картофельные оладки получаются с добавлением лесных грибов. Драники вкусно есть вместе с зеленью и соусом на выбор.
Ингредиенты:
- картофель — 0,5 кг;
- грибы — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- соль, специи — по вкусу;
- масло — для жарки.
Приготовление:
- Картофель чистим, хорошо моем и натираем на обычной терке.
- Если грибы свежие, их нужно помыть и нарезать в отдельную тарелку. Если же грибы сушеные — заливаем их небольшим количеством кипятка, оставляем на 15-20 минут, затем мелко нарезаем.
- Репчатый лук чистим и натираем.
- Картофель, грибы и лук смешиваем в одной тарелке, добавив соль и специи по вкусу.
- На разогретую сковородку с подсолнечным или оливковым маслом выкладываем блинчики, обжариваем на небольшом огне до готовности.
Запеченная тыква с чесноком
В тыкве содержится большое количество витаминов, среди которых — редкий витамин Т. Это блюдо требует минимум ингредиентов и является отличным вариантом для тех, кто хочет попробовать что-то необычное.
Ингредиенты:
- тыква — шт.;
- чеснок — 2-4 зубчика;
- оливковое масло — 1 ст. ложка;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Тыкву моем, разрезаем пополам и очищаем от семечек. Затем нарезаем на ломтики.
- Чистим и мелко нарезаем чеснок.
- На противень для запекания выкладываем кусочки тыквы, поливаем оливковым маслом и добавляем чеснок со специями.
- Далее ставим противень в разогретую до 200 °С духовку на 40 минут, время от времени переворачивая ломтики тыквы.
Подавать блюдо рекомендуется с соусами (по вкусу) и свежими овощами.
Винегрет
Винегрет — самый популярный повседневный салат на постсоветском пространстве. Существует более 20 вариаций приготовления этого блюда. Ниже — рецепт классического винегрета.
Ингредиенты:
- картофель — 200 г;
- морковь — 200 г;
- свекла — 200 г;
- соленые огурцы — 150 г;
- лук — 100 г;
- зеленый горошек — 100 г;
- соль, специи — по вкусу;
- уксус — по вкусу;
- подсолнечное масло — по вкусу.
Приготовление:
- Моем и отвариваем картофель, морковь и свеклу в кожуре.
- Готовые овощи, соленые огурцы и лук чистим и нарезаем небольшими кубиками.
- Готовим классическую заправку к винегрету — смешиваем масло, уксус и перец.
- Добавляем ее к остальным ингредиентам, хорошо размешиваем и подаем к столу.
Запеченный картофель с травами
Запеченный картофель — беспроигрышный вариант постного и одновременно очень сытного блюда. Ароматная смесь трав придает блюду изысканности: картофель становится хрустящим и не разваливается при подаче.
Ингредиенты:
- картофель — шт.;
- сухие травы (итальянские, прованские — по вкусу) — 3 ч. ложки;
- оливковое масло — 2-3 ст. ложки;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель нужно помыть, почистить и нарезать ломтиками.
- С помощью бумажных полотенец забираем воду (крахмал) с картофеля — это важно сделать перед запеканием.
- Смешиваем оливковое масло и сухие травы, добавляем к сухому картофелю и оставляем на 15 минут.
- Выкладываем картофель на противень, посыпаем солью и перцем по вкусу. Чтобы картофель не сгорел в духовке — солить его нужно прямо перед запеканием.
- Ставим противень в разогретую до 200 °С духовку. Достаем по готовности (примерно 45-50 минут).
Готовое блюдо по вкусу можно посыпать чесноком.
Вареники с вишней
Для многих это блюдо ассоциируется с детством и летними каникулами у бабушки. Классическое тесто для вареников содержит продукты, которые нельзя употреблять во время Великого поста. Однако есть рецепт постных вареников с вишнями, которые можно приготовить с четырех составляющих. Время приготовления займет не более полутора часа.
Ингредиенты:
- вишни — 300 г;
- мука — 400 г;
- вода — 300 мл;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- В просеянную муку добавляем соль.
- Замешиваем тесто. В муку постепенно вливаем воду (обязательно теплую). Если все сделано правильно, полученная масса не будет липкой.
- Оставляем тесто на один час, накрыв полотенцем.
- Если вишни свежие, моем и вынимаем из них косточки. Если же мороженые — промываем их кипятком и оставляем на 15-20 минут.
- Из готового теста стаканом вырезаем круглые заготовки. Кладем туда вишни и начинаем лепить вареники.
- Готовые изделия кладем в кастрюлю с кипящей водой. Обязательно делаем это по очереди, иначе блюдо слипнется.
- После того, как все вареники всплывут на поверхность, достаем и подаем блюдо к столу.
Вареники с вишнями перед подачей можно полить вишневым вареньем или сиропом.
К слову, Факты ICTV опубликовали календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день.