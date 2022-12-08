Декабрь, 08 в 12:59

В последние месяцы периодически появляются сообщения, что помимо дронов-камикадзе Иран может передать России еще и баллистические ракеты для атак на Украину. По данным западных СМИ, Москва могла заказать у Тегерана сотни таких ракет.

Чем они опасны и как можно защитить от них украинское небо – далее в материале.

Баллистические ракеты: что это за оружие и какие угрозы несет

Баллистическая ракета является разновидностью ракетного оружия, которое значительную часть полета преодолевает неуправляемо по баллистической траектории. Она имеет большую дальность (более 5 тыс. км), во время полета может выходить за пределы атмосферы.

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Если крылатая ракета движется на малой высоте вдоль изгибов рельефа, минуя потенциальные препятствия и зону действия ПВО, баллистическая ракета летит не параллельно поверхности земли. Она поднимается на сверхбольшую высоту (до 50 км и выше), откуда падает на цель практически вертикально (под углом, близким к 80-90 градусам) и с огромной скоростью.

Угрожающим является и то, что баллистические ракеты летят значительно быстрее, чем крылатые, и с момента старта будет мало времени для того, чтобы спрятаться в безопасное место.

Если против крылатых ракет Воздушные силы ВСУ отработали эффективные средства противодействия, сбивая российские Калибры, Х-101 и Х-555, то поразить баллистические в полете достаточно сложно. Для этого нужно иметь противоракетную оборону.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) предназначены для уничтожения аэродинамических целей – самолетов, вертолетов и дронов, а также дозвуковых крылатых ракет. В то же время комплексы противоракетной обороны (ПРО) разрабатывались для “охоты” именно за баллистическими ракетами.

Как пишет профильное украинское издание Defence Express, нет никакой гарантии, что поражение баллистической ракеты во время падения приведет к ее уничтожению или эффективному выведению из строя ее боевой части: она может все равно упасть на землю и взорваться.

В этом случае эффективны специализированные противоракетные комплексы с кинетическим методом перехвата. К примеру, такие как Patriot PAC 3 MSE. В этих комплексах противоракета уничтожает цель не осколочно-фугасным зарядом, а просто врезается в нее. За счет большой встречной скорости это приводит к ликвидации баллистической ракеты в воздухе.

У Украины пока таких комплексов нет.

Какие ракеты может передать Иран и почему они так нужны РФ

Еще в середине октября американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что Иран планирует предоставить РФ баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для применения в войне против Украины. Они способны поражать цели на расстояниях 300 и 700 км соответственно.

По словам чиновников Белого дома, Москва стремится компенсировать нехватку ракет для ударов по территории нашего государства.

В Киеве подтверждают данные, что Москва испытывает дефицит в ракетах. По словам министра обороны Алексея Резникова, у Кремля осталось менее 13% запаса баллистических ракет Искандер, в то время как необходимо иметь не менее 25-30% критического запаса.

Кроме того, после последней массированной атаки на Украину у РФ осталось около 30% запаса крылатых ракет Калибр. Российские войска пока имеют в арсенале собственные ракеты для еще нескольких массированных ударов по украинской инфраструктуре.

В связи с этим агрессор ищет возможности пополнить свои запасы и рассматривает в качестве альтернативы иранские баллистические ракеты.

Еще в конце октября в украинской разведке сообщали о планах Ирана передать их РФ. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что уже в ноябре страна-агрессор может применить против Украины ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Однако, согласно последним данным ГУР, Иран пока не поставил ни одной баллистической ракеты для РФ. Как отмечал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, причина промедления Тегерана заключается в дипломатическом давлении со стороны Запада и протестах внутри страны. Однако переговоры между Ираном и РФ продолжаются.

Накануне немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в ООН в Нью-Йорке сообщила, что РФ заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Таким образом, Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для осуществления ракетных атак.

– Я не думаю, что они уже отгружены, но они, бесспорно, есть в книгах заказов, – уточнил источник Zeit в Нью-Йорке.

Что известно об иранских ракетах Fateh-110 и Zolfaghar

Fateh-110 (в переводе с персидского “завоеватель”) – это иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета класса земля-земля. Основная модель имеет дальность около 300 км, вес 3 450 кг (из них 500 кг и более – боеголовка) и длину 8,86 м. В последних модификациях дальность Fateh-110 может достигать и 400 км.

Издание The Washington Post писало, что ракета Fateh-110 якобы имеет повышенную точность попадания. И в некоторых моделях оператор может вести ракету к цели при полете с помощью оптико-электронной станции.

Профильное издание Defense Express информировало, что ракеты этого типа имеют скорость полета 3-4 Маха. Число Маха обычно применяют для предметов, которые с высокой скоростью двигаются в воздухе. 1 Мах примерно равен 1 225 км/ч.

По некоторым данным, ракета Fateh-110 может также нести ядерную боеголовку.

Zolfaghar (Зульфикар) – мобильная одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности (БРМД), способная поражать цели на расстоянии до 700 км. Зульфикар в исламе – это название меча пророка Мухаммеда.

Считается, что ракета Zolfaghar происходит от семейства БРМД Fateh-110. Она способна нести боевую часть массой 500 кг. Есть данные, что ракеты Zolfaghar могут иметь кассетную боевую часть.

Некоторые модели Zolfaghar оснащены электрооптическими системами наведения, благодаря которым оператор может управлять ракетой при приближении к цели.

Профильное издание Defense Express отмечает, что по своим характеристикам иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar обладают существенно большей разрушительной силой, чем российские системы Искандер, Точка-У или С-300.

Глава ГУР Кирилл Буданов также рассказывал, что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность и очень высокую скорость.

Что может оградить небо Украины от иранских ракет

Основой украинской противовоздушной обороны являются зенитные ракетные комплексы Бук-М1 и С-300 советского производства. Кроме того, Украина получила одну из четырех немецких систем ПВО IRIS-T и несколько зенитных ракетных комплексов NASAMS от США.

В Воздушных силах ВСУ подчеркивали, что Украина нуждается в более современных системах ПВО, поскольку уже предоставленных недостаточно для отражения российских атак.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, возможности эффективно сбивать баллистические ракеты у Вооруженных сил Украины пока нет.

Те же зенитные ракетные комплексы NASAMS и IRIS-T предназначены для противовоздушной обороны и наиболее эффективны против крылатых ракет. Хотя производители заявляют о возможности этих систем перехватывать и баллистические ракеты. Так что против баллистических ракет эффективной защиты пока нет.

– Есть тип ракет, который мы сбиваем. Это те, что бьют по энергетике: новые ракеты Калибр, Х-101, Х-555. Они дальние и высокоточные, но летят 900 км/ч по рельефу местности. Потому эта цель для нас приемлема. А баллистика летит в космос и из космоса на бешеной скорости возвращается. Чем его сбить? На встречном курсе эта ракета летит с огромной массой, то есть, даже если зенитная ракета ее догонит, то что она сделает? Она стреляет маленькими элементами, они даже не сдвинут массу, которая падает со скоростью 4-5 тыс. км/ч, — объяснил Игнат.

По его словам, ситуацию могли бы изменить американские зенитные ракетные комплексы Patriot и франко-итальянские комплексы SAMP/T. Они действительно эффективны против баллистических ракет. В то же время, Игнат выразил сомнение, что западные партнеры предоставят Киеву столько систем Patriot, чтобы можно было закрыть всю территорию Украины.

– Вы не будете иметь столько Patriot, сколько они (российские оккупанты, — Ред.) могут иметь этих ракет… Мы можем только отдельные направления Patriot закрывать, отдельные объекты, — отметил Игнат.

К слову, недавняя дискуссия о предоставлении Украине Patriot завершилась не в пользу нашего государства из-за позиции Германии. С предложением передать комплексы выступила Польша, однако в Берлине на это не согласились. Как сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак, после дискуссий с Германией Варшава отказалась от идеи о Patriot, хотя их развертывание в западных регионах Украины “усилило бы безопасность поляков и украинцев”.

Юрий Игнат в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что наиболее эффективным методом борьбы с баллистическими ракетами является их уничтожение на местах запуска.

– Уничтожение баллистики эффективно на местах, где ее запускают. Уничтожить сами установки на территории, откуда их запускают. Это самый эффективный метод борьбы с баллистикой, – рассказал он.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко подтвердил в комментарии Фактам ICTV, что любые баллистические ракеты, будь то иранские или российские, очень сложные для перехвата. Они создают большую нагрузку на противовоздушную оборону.

По словам эксперта, чтобы эффективно уничтожать такие цели как баллистические ракеты, нужно создавать эшелонированную систему ПВО, в которую войдут комплексы западного производства.

– Если говорить о возможности нашей ПВО перехватывать баллистические объекты, по сравнению с крылатыми ракетами они не столь эффективны. Но создание полноценной эшелонированной ПВО с элементами комплексов иностранного происхождения может повысить эту эффективность, – заявил Коваленко.

Он уточнил, что наиболее эффективны в этой ситуации франко-итальянские зенитно-ракетные комплексы SAMP/T. Они ориентированы именно на уничтожение баллистических ракет. Такой комплекс имеет расстояние уничтожения объектов в 100 км и более.

– Он имеет достаточно большую высоту, в зависимости от используемой ракеты. В первую очередь это ракета Aster 30. И они могут перехватывать баллистические объекты на очень большой скорости и очень низких высотах. К примеру, они установили такой рекорд, как перехват ракеты на высоте 5 м при скорости 3,5 Маха. То есть это фактически более 3 000 м/с. В целом у этого комплекса скорость ракет – почти 4,5 Маха. То есть он на сегодняшний день относится к одним из наиболее эффективных, которые могут противодействовать баллистическим ракетам, — объяснил Коваленко.

Он напомнил, что руководство Украины уже отправило запрос Франции и Италии о предоставлении нам этих комплексов. Однако пока неизвестно, каким будет ответ.

– Если бы их нам предоставили, то в некотором смысле они были бы по определенным позициям даже более выгодны в использовании, чем ЗРК Patriot, – добавил эксперт.

Комментируя эффективность NASAMS и IRIS-T против баллистических ракет, Коваленко заявил, что любой зенитно-ракетный комплекс способен их сбивать. Однако эффективность будет не столь высока, как при уничтожении крылатых ракет.

А военный эксперт Олег Жданов сообщил в комментарии Фактам ICTV, что с баллистическими ракетами в принципе могут бороться и комплексы типа NASAMS и IRIS-T, которые получает Украина. Все зависит от их количества.

– Проблема заключается в плотности нашей противоракетной обороны, определяемой количеством таких комплексов, которые получит Украина на момент появления этих ракет у РФ, – заявил Жданов.

Израильские ракеты и для чего они нужны Украине

На фоне переговоров между Москвой и Тегераном по поводу баллистических ракет с заявлением выступил Израиль. Эта страна до сих пор воздерживалась от предоставления Украине военной помощи.

Однако в конце ноября советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время форума в Бахрейне подчеркнул, что его государство может передать Украине “высокоточные баллистические ракеты” в случае поставки Ираном подобных ракет собственного производства России.

СМИ предполагали, что речь может идти об оперативно-тактическом ракетном комплексе LORA с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой. Он может уничтожать цели на расстоянии до 400 км, а размер боевой части ракеты составляет 570 кг.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил Фактам ICTV, что такие ракеты действительно нужны Украине, поскольку тогда ВСУ смогли бы разрушать логистику армии РФ в глубоком тылу.

– Нам нужны оперативно-тактические ракеты с дальностью хотя бы до 300 км, лучше бы до 500 км. Мы могли бы тогда разрушать логистику российской армии на таком расстоянии. Допустим, если бы у нас были ОТРК на 300 км, те же ATACMS, то мы на границе Украины и РФ разнесли бы все путепроводы: и железнодорожные, и автомобильные. И для России была бы большая проблема поставок для армии, – рассказал эксперт.

Жданов добавил, что подобные ракеты сыграли бы ключевую роль в освобождении территорий Украины и в разы облегчили бы задачу для ВСУ.

Такое же мнение выразил и военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, израильские ракеты могли бы стать альтернативой американским ATACMS.

– Мы бы их могли использовать в первую очередь для нанесения ударов по глубокому тылу врага на временно оккупированных территориях. То есть это втрое большее расстояние уничтожения объектов, чем сегодня у M142 HIMARS. Я так понимаю, что мы в ближайшее время все же ATACMS не получаем. Поэтому это могла бы быть альтернатива, — сообщил Коваленко.

Как известно, недавно израильские власти разрешили странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее произведенные в Израиле компоненты.

Источник: Defense Express