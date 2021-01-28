Станом на ранок четверга, 28 січня, в Україні виявили 1 206 412 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 5 529 осіб, з яких госпіталізували – 1 941.

За минуло добу одужали понад 11,9 тис. пацієнтів, летальних випадків – 149.

За вчора понад 48,7 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 992 031;

летальних випадків – 22 351.

Коронавірус в Україні

Київ – 396 випадків;

Вінницька область – 255 випадків;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 296 випадків;

Донецька область – 201 випадок;

Житомирська область – 263 випадки;

Закарпатська область – 247 випадків;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 262 випадки;

Київська область – 163 випадки;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 105 випадків;

Львівська область – 454 випадок;

Миколаївська область – 308 випадків;

Одеська область – 171 випадок;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 172 випадки;

Сумська область – 175 випадків;

Тернопільська область – 213 випадків;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 102 випадки;

Хмельницька область – 242 випадки;

Черкаська область – 103 випадки;

Чернівецька область – 285 випадків;

Чернігівська область – 199 випадків.

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться у лютому 2021 року як затверджено у національному плані вакцинації.

Також Степанов додав, що безкоштовний доступ до вакцин матимуть 30 млн громадян.