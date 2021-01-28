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Факти / Інфографіка
Марія Степанюк |

Одужало вдвічі більше: в Україні виявили 5,5 тис. випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок четверга, 28 січня, в Україні виявили 1 206 412 випадків коронавірусу.

Коронавирус, карантин

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 5 529 осіб, з яких госпіталізували – 1 941.

За минуло добу одужали понад 11,9 тис. пацієнтів, летальних випадків – 149.

За вчора понад 48,7 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 992 031;
  • летальних випадків – 22 351.

Коронавірус в Україні

  • Київ – 396 випадків;
  • Вінницька область – 255 випадків;
  • Волинська область – 159 випадків;
  • Дніпропетровська область – 296 випадків;
  • Донецька область – 201 випадок;
  • Житомирська область – 263 випадки;
  • Закарпатська область – 247 випадків;
  • Запорізька область – 249 випадків;
  • Івано-Франківська область – 262 випадки;
  • Київська область – 163 випадки;
  • Кіровоградська область – 45 випадків;
  • Луганська область – 105 випадків;
  • Львівська область – 454 випадок;
  • Миколаївська область – 308 випадків;
  • Одеська область – 171 випадок;
  • Полтавська область – 151 випадок;
  • Рівненська область – 172 випадки;
  • Сумська область – 175 випадків;
  • Тернопільська область – 213 випадків;
  • Харківська область – 313 випадків;
  • Херсонська область – 102 випадки;
  • Хмельницька область – 242 випадки;
  • Черкаська область – 103 випадки;
  • Чернівецька область – 285 випадків;
  • Чернігівська область – 199 випадків.

Статистика коронавірусу в Україні 28 січня 2021

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться у лютому 2021 року як затверджено у національному плані вакцинації.

Також Степанов додав, що безкоштовний доступ до вакцин матимуть 30 млн громадян.

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