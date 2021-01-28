Станом на ранок четверга, 28 січня, в Україні виявили 1 206 412 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 5 529 осіб, з яких госпіталізували – 1 941.
За минуло добу одужали понад 11,9 тис. пацієнтів, летальних випадків – 149.
За вчора понад 48,7 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 992 031;
- летальних випадків – 22 351.
Коронавірус в Україні
- Київ – 396 випадків;
- Вінницька область – 255 випадків;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 296 випадків;
- Донецька область – 201 випадок;
- Житомирська область – 263 випадки;
- Закарпатська область – 247 випадків;
- Запорізька область – 249 випадків;
- Івано-Франківська область – 262 випадки;
- Київська область – 163 випадки;
- Кіровоградська область – 45 випадків;
- Луганська область – 105 випадків;
- Львівська область – 454 випадок;
- Миколаївська область – 308 випадків;
- Одеська область – 171 випадок;
- Полтавська область – 151 випадок;
- Рівненська область – 172 випадки;
- Сумська область – 175 випадків;
- Тернопільська область – 213 випадків;
- Харківська область – 313 випадків;
- Херсонська область – 102 випадки;
- Хмельницька область – 242 випадки;
- Черкаська область – 103 випадки;
- Чернівецька область – 285 випадків;
- Чернігівська область – 199 випадків.
Вакцинація в Україні
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться у лютому 2021 року як затверджено у національному плані вакцинації.
Також Степанов додав, що безкоштовний доступ до вакцин матимуть 30 млн громадян.