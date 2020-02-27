Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 26 февраля инфицировано 81 164 человека.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 2 801 пациент. Из больниц выписали 32 872 человека.

Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Китае – 388 случаев. При этом 52 человека умерли от коронавируса, а 2 386 человек выздоровели.

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Южная Корея за сутки насчитала 284 случая заражения. Двое корейцев умерли, четверо вылечились.

В Украине сейчас не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Но для безопасности 45 украинцев и 27 иностранцев эвакуировали из китайского города Ухань. Сейчас они находятся на двухнедельной обсервации в санатории в Новых Санжарах. МОЗ Украины уверяет, что все эвакуированы здоровые.

Зато в Италии растет количество зараженных. За сутки количество инфицированных в увеличилась на 132 человека, двое из которых умерли.

В связи с такой ситуацией, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые приезжают из Италии.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.