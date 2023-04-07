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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Оттеснение врага на Кинбурне и обстрел Россией Змиевки и Казацкого: 408-е сутки войны (онлайн)

Оттеснение врага на Кинбурне и обстрел Россией Змиевки и Казацкого: 408-е сутки войны (онлайн)

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00:07 - 07 апреля

Священнику УПЦ МП, который ударил мальчика с флагом Украины и его приятеля во время собрания общины в пгт Иршанск, сообщили о подозрении в хулиганстве.

Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которые сопровождались особой дерзостью и исключительным цинизмом (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Следствие установило, что хулиганские действия на территории церкви Святой Покровы в Иршанске священнослужитель совершил во время собрания 2 апреля.

— Подозреваемый во время эмоционального диалога с прихожанами безосновательно применил физическую силу по отношению к двум детям, 12 и 15 лет, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, священник одного толкнул рукой в плечо, причинив несовершеннолетнему физическую боль, другого малолетнего потерпевшего, который стоял с флагом Украины, ударил кулаком в затылок, причинив ему легкие телесные повреждения.

На следующий день, 3 апреля, Коростенская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения священником хулиганства.

Материалы дела переданы в Коростенское райуправление полиции, которое проводит досудебное расследование.

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