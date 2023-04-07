Оттеснение врага на Кинбурне и обстрел Россией Змиевки и Казацкого: 408-е сутки войны (онлайн)
ВСУ потеснили врага на Кинбурнской косе, сообщила спикер Сил обороны юга Гуменюк;
Россия обстреляла управляемыми авиабомбами Змиевку и Казацкое в Херсонской области, семь человек получили ранения;
Си Цзиньпин выразил готовность встретиться с президентом Зеленским;
СБУ открыла дело против блогера, которая призвала отделить Закарпатье от Украины;
Во Львове больше нет церквей УПЦ МП, сообщил мэр Андрей Садовый;
Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО, пишут СМИ;
Послы ЕС не пришли к согласию относительно изготовления боеприпасов для Украины, пишет Politico.
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