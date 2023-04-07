Відтіснення ворога на Кінбурні й обстріл Росією Зміївки та Козацького: 408-ма доба війни (онлайн)
ЗСУ потіснили ворога на Кінбурнській косі, повідомила речниця Сил оборони півдня Гуменюк;
Росія обстріляла керованими авіабомбами Зміївку та Козацьке на Херсонщині, сім людей зазнали поранень;
Сі Цзіньпін висловив готовність зустрітися із президентом Зеленським;
СБУ відкрила справу проти блогерки, яка закликала відокремити Закарпаття від України;
У Львові більше немає церков УПЦ МП, повідомив мер Андрій Садовий;
Парламент Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО, пишуть ЗМІ;
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