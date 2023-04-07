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Священику УПЦ МП, який вдарив хлопчика з прапором України та його приятеля під час зборів громади в смт Іршанськ, повідомили про підозру в хуліганстві.

Його звинувачують у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю та винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що хуліганські дії на території церкви Святої Покрови в Іршанську священнослужитель вчинив під час зібрання 2 квітня.

– Підозрюваний під час емоційного діалогу з парафіянами безпідставно застосував фізичну силу по відношенню до двох дітей, 12 і 15 років, – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, священик одного штовхнув рукою в плече, завдавши неповнолітньому фізичного болю, іншого малолітнього потерпілого, який стояв із прапором України, вдарив кулаком у потилицю, завдавши йому легких тілесних ушкоджень.

Наступного дня, 3 квітня, Коростенська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення священиком хуліганства.

Матеріали справи передано до Коростенського райуправління поліції, яке проводить досудове розслідування.