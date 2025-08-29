Для осуществления атак по Украине РФ регулярно использует крылатые и баллистические ракеты, а также осуществляет авианалеты. Именно для осуществления авианалетов враг использует все возможные аэродромы России, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

С военных аэродромов вражеская авиация бомбит военные и гражданские объекты, обстреливает территорию Украины ракетами, пытается осуществлять десантирование (использует вертолеты).

Факты ICTV узнавали, с каких военных аэродромов РФ чаще всего запускает авиацию и какие самолеты там базируются.

— Россияне используют большое количество аэродромов. У них есть аэродромы в Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях. Но не все они приспособлены для использования стратегической авиации. Например, для самолетов Ту-22МЗ или Ту-95МС, которые используют для запуска ракет Х-101 и Х-22, то есть ракет большого радиуса действия, есть ограниченное количество аэродромов. Это аэродром Энгельс-2, Украинка (находится в нескольких тысячах км от границы с Украиной), Оленья и другие. То есть эти аэродромы предназначены именно для авиации тактического назначения, — рассказал Фактам ICTV военный эксперт Александр Коваленко.

1 июня 2025 года в России под атакой украинских дронов оказались аэродромы: Дягилево (Рязань), Морозовск, Белая, Оленья, Иваново, а также под ударом впервые оказалась Иркутская область. Дроны СБУ атаковали российские самолеты, которые ежедневно бомбардируют украинские города. Предварительно, поражено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Аэродром Энгельс-2

Это ближайший к Украине известный аэродром стратегической авиации. Эта авиабаза находится в городе Энгельс Саратовской области.

Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. Также там базируются бомбардировщики Ту-95МС.

5 декабря 2022 года на авиабазе Энгельс-2 прогремели взрывы, вероятно, неизвестный беспилотник повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Также взрывы прогремели на авиабазе ночью 26 декабря 2022 года. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это было следствием российской вооруженной агрессии. Также “хлопок” на аэродроме произошел 29 декабря.

Вследствие этого, количество боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации РФ Энгельс-2 уменьшилось. Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января 2023 года, опубликовавшие Схемы.

— После “хлопка” в Энгельсе многие говорили, что эти удары заставят россиян отвести авиацию на значительно большее расстояние от границы с Украиной. То есть на аэродромы, предназначенные для дальней авиации. Соответственно, это окажет влияние на эффективность использования стратегической авиации. Фактически, можно говорить, что так оно и происходит. Сейчас они уменьшили интенсивность нанесения ударов, — отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

10 января 2024 Россию якобы атаковал беспилотник. По данным издания ASTRA, беспилотники упали на территорию военного аэродрома Энгельс-2, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

Спутниковые снимки аэродрома Энгельс-2, Саратовской области рф показывают, что по состоянию на 23 января 2024 года на аэродроме находилось: шесть Ту-95мс, два Ту-160, один Ил-76/78.

15 февраля 2024 года во время ракетного обстрела Украины были выпущены с самолетов стратегической авиации Ту-95мс 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из района Энгельса.

Согласно спутниковым снимкам monitoring аэродрома Энгельс-2, Саратовской области по состоянию на 21 апреля 2024 года на аэродроме находилось:

6 — Ту-95мс;

1 — Ту-160;

1 — Ту-22м3.

Утром 18 августа несколько Ту-95мс взлетели с АБ Энгельс-2 для передислокации на Оленья, параллельно запустив крылатые ракеты. По информации враг применил 3 крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью. Воздушные силы Украины сообщили, что все эти ракеты были уничтожены.

Военный аэродром Саки

Один из ключевых для авиации врага аэродромов в оккупированном Крыму расположен вблизи города Саки.

Раньше здесь была база ВМС Украины, но сейчас там базируется 43 истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Также на этой базе россияне размещали в основном разведывательные Су-24МР, военно-транспортный Ил-76, бомбардировщики Су-24М, самолеты Су-30СМ, Су-33 и другую авиатехнику.

С началом полномасштабного вторжения РФ вражеские войска использовали захваченную базу для хранения авиационных бомб и ракет, которыми обстреливали преимущественно Юг Украины: Херсонскую и Николаевскую области.

Мощный “хлопок” произошел на захваченном аэродроме Саки 9 августа 2022 года. Около 15:20 на авиационной базе Саки прогремела серия мощных взрывов: первый взрыв, затем два одновременных мощных взрыва в разных местах, а через некоторое время прогремел третий мощный взрыв.

Конечно, российские власти заявили об отсутствии повреждений военной техники. Однако на следующий день ВСУ заявили, что в результате взрывов было уничтожено девять российских самолетов.

Только в сентябре 2022 года Генштаб ВСУ подтвердил, что это был украинский ракетный удар. Интересно, что Министерство обороны России заявило, что причиной взрывов на аэродроме стала “детонация нескольких авиационных боеприпасов”.

21 сентября 2023 года Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в Крыму.

По данным Вооруженных сил Украины, тогда на аэродроме было не менее 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК Панцирь.

На этом аэродроме также находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher, которые используют оккупанты для координации огня и воздушных атак.

Вечером 5 января 2024 года во временно оккупированной Евпатории и вокруг города было слышно не менее пяти взрывов. Позже командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул, что украинская авиация уничтожила командный пункт российской армии на аэродроме Саки в Новофедоровке.

На этом аэродроме дислоцируется 43 истребительный авиационный полк, поддерживающий российские войска на юге Украины. На вооружении — истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

21 сентября 2023 года ВМС и СБУ нанесли удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму. Тогда в аэропорту было по меньшей мере 12 боевых самолетов — Су-24 и Су-30, а также ПЗРК Панцирь. Там же находилась база подготовки операторов дронов. Ударами были нанесены серьезные повреждения технике оккупантов, по меньшей мере 30 оккупантов погибли.

26 июля 2024 года в результате ударов Сил Обороны по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму был уничтожен Су-30см и, вероятно, обломками поражен еще один Су-30см.

Военный аэродром Бельбек

Это еще один крупный военный аэродром на временно оккупированном полуострове — Бельбек — расположен к северу от Симферополя.

До оккупации Крыма Россией в 2014 году, это был Международный аэропорт Бельбек, который обслуживал город Севастополь и другие крымские города. После 2014 года аэропорт закрыт для гражданской авиации.

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, аэродром Бельбек стал одним из важнейших для врага стратегических объектов в Крыму. Именно отсюда неоднократно поднимались в воздух российские самолеты, чтобы наносить ракетные удары по городам Украины.

— Бельбек — это аэродром для авиации тактического назначения, — говорит Коваленко.

В марте 2022 года программа Схемы и Радио Свобода сообщали, что, по информации Воздушных сил Украины, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

Кстати, в 2020 году Бельбек реконструировали. После этого аэродром получил возможность принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты имеют на вооружении крылатые ракеты, способные преодолевать расстояние до 5,5 тыс. км.

Вечером 18 августа 2022 года на военном аэродроме Бельбек в Крыму прогремели мощные взрывы. Тогда российские СМИ сообщили, что в районе аэродрома была слышна сирена, люди видели машины работников МЧС России, которые направлялись туда.

Также “хлопок” в Бельбеке произошел 1 октября 2022 года и 4 января 2023 года.

31 января 2024 года воздушные силы ВСУ нанесли удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. В результате силы обороны Украины поразили по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.

В результате атаки по аэродрому Бельбек 31 января 2024 года во временно оккупированном Крыму был поражен командный пункт врага. Также российские паблики сообщали о потере 3-х самолетов — два Су-27 и один Су-30.

По состоянию на 17 мая 2024 года по данным спутниковых снимков аэродрома Бельбек после удара ATACMS потери россиян составляли:

2 МиГ-31;

Су-27;

МиГ-29;

С-400.

Военный аэродром Морозовск

Этот аэродром расположен в Ростовской области, там дислоцируется оперативное объединение России — 4 Краснознаменная армия военно-воздушных сил, нацеленная на атаку на юго-восток Украины.

Она умеет истребители, вертолеты, силы ПВО, а также более 40 бомбардировщиков, большинство из которых стоят на аэродроме Морозовск.

Также известно, что на аэродроме дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Интиресно, что в последний раз атака на аэродром Морозовск произошла 17 декабря 2023 года. Аэродром был важной целью, ведь там расположено место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил РФ.

Известно, что на аэродроме Морозовск базировались бомбардировщики Су-27 и Су-34, с которых армия РФ сбрасывает КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые украинские города. После атаки на аэродром Морозовск 5 апреля 2024 года по меньшей мере шесть самолетов были уничтожены и еще восемь были сильно повреждены. Также в результате ударов погибли и получили ранения около 20 российских военных. Таким образом боевой потенциал армии РФ был значительно сокращен.

15 июня 2024 года авиабазу Морозовск атаковало не менее 70 дронов. Глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что операция была начата с территории Украины и по меньшей мере 70, а, может, и больше украинских беспилотников Dragon и Splash нанесли удар по аэродрому.

23 июля 2024 года спутниковые снимки показали последствия удара ВСУ по аэродрому Морозовск.

Было поражено:

позицию дивизиона ЗРК С-300/400;

район стоянки самолета Су-34 (находился на стоянке 20.07);

район стоянки истребителей;

склад горюче-смазочных материалов;

взлетно-посадочная полоса.

В ночь на 3 августа 2024 года была осуществлена атака на аэродром Морозовск, место дислокации 559-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка рф (в/ч 75392, Морозовск).

5 августа ГУР сообщило о результатах атаки на аэродром Морозовск, в Ростовской области РФ.

В результате:

уничтожено 1 Су-34;

повреждены 2 Су-34;

уничтожен склад авиационного вооружения;

повреждены четыре технических здания и два ангара.

1 июня 2025 года аэродром Морозовск атаковали ударные дроны.

Военный аэродром Приморско-Ахтарск

Этот военный аэродром расположен в Краснодарском крае, на северо-восточной окраине города Приморско-Ахтарск.

На аэродроме дислоцирован 960 штурмовой авиаполк, входящий в состав 1 гвардейской смешанной авиадивизии 4 армии ВВС и ПВО.

На аэродроме базируются истребители Су-25 и, вероятно, бомбардировщики Су-34. Эти истребители могут использовать ракеты различного калибра для нанесения ударов по наземным целям. Кстати, часто такие самолеты применяют неуправляемые ракеты, что делает возможным поражение гражданских объектов.

2 июля 2023 года вблизи военного аэродрома в Приморско-Ахтарске произошел взрыв и образовалась воронка. С этого аэродрома РФ атакует Украину ударными дронами.

Так, вечером 15 августа 2023 года мониторинговые каналы обнародовали информацию о пусках трех групп ударных БпЛА типа Shahed-136/31 с аэродрома Приморско-Ахтарск.

5 июля 2024 года украинские БПЛА ″посетили″ Приморско-Ахтарск и нанесли удары по аэродрому, с которого запускают Shahed-136.

Военный аэродром Ейск

Это второй российский аэродром в Краснодарском крае, расположенный в Ейске, неподалеку от Мариуполя (расстояние от него до украинского города составляет всего около 60 км).

Здесь, по данным портала Military Aviation, базируется более 20 самолетов МиГ-29К. Преимущественно в Ейске стоят противолодочные самолеты Ту-142 и несколько истребителей, среди которых есть Су-33.

Спутниковый снимок авиабазы 8 октября 2022 года показал, что она интенсивно используется российскими военными и благодаря близкому расположению к Украине служит передовой воздушной базой оккупантов: на ней находилось 10 Су-34, не менее семи Су-25, по два Ил-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72, а также один Бе-200ЧС.

28 февраля 2023 года на территории российского аэродрома в Ейске прогремели взрывы. А после “хлопка” с военного аэродрома исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. По данным местных Telegram-каналов, удар по аэродрому был осуществлен либо беспилотниками, либо ракетой. О последствиях взрывов на аэродроме в Ейске читайте здесь.

28 февраля 2024 года в районе местного аэродрома Ейск были слышны взрывы. После ударов на аэродроме, по состоянию на 3 марта, осталось примерно 4 Су-34 и 2 Су-30.

Белорусский аэропорт Лида

Лида — аэропорт, расположенный в городе Лида Гродненской области Беларуси. Это один из крупнейших аэропортов страны, который используется в военных целях.

Через несколько дней после начала полномасштабной войны, 4 марта 2022 года, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что с территории аэродрома Лида бригадой армейской авиации осуществляются боевые вылеты для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Обычно на этом аэродроме стоят силы 116 гвардейской штурмовой базы ВВС Беларуси. Здесь преимущественно базируются самолеты Су-25, МиГ-29, а также Як-130. Также на аэродроме фиксировали большое количество вертолетов.

По данным ВСУ, с аэродрома Лида довольно часто взлетают самолеты Су-34 и Су-25.

Военный аэродром Барановичи

Это белорусский военный аэродром, расположенный к юго-востоку от города Барановичи Барановицкого района Брестской области.

На аэродроме Барановичи базируется 61 истребительная авиабаза РФ, в состав которой входят преимущественно самолеты типов Су-30СМ, Су-27 и МиГ-29. Но с сентября 2021 года туда начали прибывать и российские самолеты, в частности, Су-30СМ и Су-34.

Известно, что РФ активно использует аэродром Барановичи для запуска различных самолетов и истребителей, которые применяют против Украины.

Военный аэродром Лунинец

Этот военный аэродром расположен в Лунинце Берестейской области Республики Беларусь. Там базируется воинская часть №65408 (в/ч 65408).

До полномасштабного российского вторжения аэродром Лунинец считался резервным и использовался довольно редко.

Однако 14 февраля 2022 года частная американская компания Maxar Technologies зафиксировала развертывание российских войск на белорусском аэродроме Лунинец. В частности, на спутниковых снимках видно 32 штурмовика Су-25, системы противовоздушной обороны С-400, технику сухопутных войск и беспилотники.

А уже 25 февраля 2022 года были зафиксированы демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ.

На сегодняшний день известно, что оккупанты привлекали военные самолеты Су-35С, Су-34 и Су-25, которые поднимались с белорусских аэродромов Барановичи, Лунинец и Лида, для авиационных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Киевщины и Житомирщины. В частности, из Лунинца вылетели по меньшей мере 11 истребителей.

Кстати, 10 марта 2022 года недалеко от города Лунинец взорвался и загорелся сбитый над Украиной российский военный самолет. Стоит отметить, что расстояние от аэродрома Лунинец до украинской границы — около 50 км.

Известно, что 5 февраля 2023 года (в период 09:00-10:30) перебазировались 12 вертолетов ВКС РФ с аэродрома Лунинец на аэродром Мачулище, среди которых были Ми-8 и Ми-24.

19 января группа из одиннадцати вертолетов ВКС РФ с Мачулищи была переброшена в Лунинец. Сейчас их вернули обратно, то есть отвели значительно дальше от границы с Украиной.

2 февраля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия оставила боевую авиацию на территории Беларуси после проведения военных учений.

Военно-транспортный аэродром Сеща

Сеща — военный аэродром в Брянской области РФ, расположенный вблизи поселка Сеща.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину этот аэродром служил преимущественно для транспортных самолетов Ил-76 и АН-124-100 (Руслан). Примерно за месяц до начала вторжения России в Украину на нем начали появляться бомбардировщики и истребители.

Примерно за месяц до российского вторжения в Украину на аэродроме появились истребители-бомбардировщики Су-34, которые в дальнейшем принимали участие в бомбардировке Украины, в частности города Чернигова.

По информации, в апреле 2023 года, в результате атаки дронов, на аэродроме Сеща в Брянской области был уничтожен Ан-124 Руслан, который находился на стоянке. Еще один такой же тяжелый транспортный самолет получил осколочные пробоины фюзеляжа.

По разным данным, в РФ, по состоянию на 3 мая 2023 года, было не более 12 таких самолетов в рабочем состоянии.

В британской разведке также отмечали, что россияне используют этот аэродром для запуска БПЛА иранского производства одностороннего действия в сторону Киева.

Авиабаза Гвардейское

В 2014 году, после российской оккупации Крыма, авиабаза используется ВВС России. До 2014 года это был украинский государственный аэродром в Крыму. Расположен он в 13 км к северу от Симферополя.

16 августа 2022 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в самом Джанкое и поселке Гвардейское Симферопольского района полуострова.

По данным руководителя Bellingcat Христо Грозева, на российской авиабазе в поселке Гвардейское было 24 российских самолета.

По его информации, на авиабазе было 12 самолетов Су-24М и 12 самолетов Су-25СМ, входивших в состав ВМФ России.

4 марта 2023 года вблизи авиабазы Гвардейское в оккупированном Крыму произошел мощный взрыв. Российские СМИ сообщали, что силам ПВО ВС РФ удалось сбить беспилотник, который двигался в сторону аэродрома. Он упал на территорию садового предприятия, в нескольких километрах от взлетной полосы. На месте падения образовался огромный кратер. Россияне идентифицировали останки, как части БПЛА Ту-141 Стриж.

Военный аэродром Джанкой

Это военная авиабаза близ Джанкоя (Крым). В настоящее время эксплуатируется ВМФ России в составе Черноморского флота. До российской оккупации Крымского полуострова в 2014 году Джанкой был украинским военным аэродромом, а затем гражданским аэропортом.

С началом полномасштабной войны аэродром возле города Джанкой стал главным логистическим хабом армии РФ и местом, где базируются ударные российские вертолеты. Это с помощью спутниковых снимков выяснили журналисты проектов Крым.Реалии и Схемы.

Всего они насчитали на полуострове 10 военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.

На фото Planet Labs за 31 октября 2022 года видно, что на аэродроме в Джанкое стоят более полусотни вертолетов — Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8, и обустроено множество точек размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО. Также там расположено по меньшей мере три склада с боеприпасами.

Помимо вертолетов, аэродром очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

16 августа 2022 года в Джанкое прогремели взрывы. В районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.

По предварительным данным, оккупанты потеряли восемь ЗРС С-400, три ЗРК С-300, пять ЗРПК Панцирь-С1, 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров), которые должны были отправиться в Херсонскую и Запорожскую области для обстрела Николаева и Запорожья, 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика и пр.

25 сентября и 2 ноября 2023 года на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Их слышали жители Севастополя и Джанкоя. Также о взрывах на аэродроме сообщили 7 января 2023 года.

В ночь на среду 17 апреля 2024 года в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

По информации местных жителей, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги. После взрывов на военном аэродроме занялся масштабный пожар. Спутник зафиксировал шесть очагов огня. Отмечаем, что на этом аэродроме РФ держала не только ударные вертолеты, ранее здесь фиксировали пусковые установки С-300 и С-400.

Авиабаза Мачулищи

Это авиабаза ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Расположена в одноименном поселке городского типа Минского района Минской области.

На Мачулищах базируется 50 сводный авиаполк, который способен принимать самолеты А-50, Ан-26, Ил-76md, Ми-8 и Ми-24.

С начала полномасштабной войны авиабаза Мачулищи является местом базирования российских оккупантов и используется ими для обстрелов территории Украины. Кстати, именно с этого аэродрома чаще всего происходит запуск российских военных истребителей, которые потенциально могут переносить гиперзвуковые ракетные комплексы Кинжал.

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи прогремело несколько взрывов. Позже стало известно, что в ходе атаки беспилотников был поврежден российский самолет дальней радиоразведки А-50У.

Известно, что военный объект был атакован дронами, к взрывам могут быть причастны местные партизаны. Украина свое участие в атаке официально не подтверждает.

Аэродром Балтимор

Этот военный аэродром расположен в Воронеже в Советском районе города недалеко от района Тенистый и дачных кооперативов Ближние сады и Дальние сады.

Начиная с 24 февраля 2022 года, Балтимор активно используется ПКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины. На аэродроме базируются истребители-бомбардировщики Су-34.

Ночью 1 января 2023 года на аэродроме Балтимор прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что инцидент произошел примерно в два часа ночи, взрыв был слышен во всех районах российского города.

В Воронеже ночью 16 января прогремела серия взрывов. В результате в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Минобороны России сообщало, что на город летело восемь беспилотников и вроде бы все дроны обезвредили.

Аэродром Ахтубинск

Это крупный российский военный аэродром в Астраханской области (на северо-восточной окраине Ахтубинска).

Именно из Ахтубинска враг атаковал территорию Украины беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами 24 марта 2023 года. Тогда тактическая авиация также была поднята с аэродрома Морозовск.

Ранее аэродром Ахтубинск использовался для испытательных и тренировочных полетов, сейчас откуда взлетает вражеская авиация для бомбардировки украинских городов.

27 июля 2024 года сообщалось об уничтожении Су-34 ВКС РФ, принадлежавшего аэродрому Ахтубинск, Астраханской области. Авария произошла во время тренировочного полета в Волгоградской области. Экипаж катапультировался.

Авиаремонтный завод в российском Ульяновске

2 марта 2023 года в городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе Ил-Авиастар прогремел взрыв.

Россияне проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность, однако, чтобы испытание было безопасным, такие проверки во всем мире проводятся в бассейнах с водой. Об этом рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Эспрессо.

По словам Романенко, причиной взрыва стало техническое невежество россиян. В Ульяновск перенесли производство военно-транспортных самолетов Ил-76, которые ранее серийно производились в Ташкенте. То есть россияне решили на собственной территории производить эти самолеты, перевезли оборудование в Ульяновск на завод Авиастар и модернизировали конструкцию этого самолета.

По словам эксперта, в процессе модернизации необходимо проводить определенные испытания, однако россияне это делают не должным образом.

Аэродром Оленья, Мурманск

В ночь на 29 декабря 2023 в России взлетела стратегическая авиация в составе 9 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области. Об этом сообщили воздушные силы.

Известно, что Оленья – аэродром Дальней авиации (с 2011 года), ранее – авиации Военно-морского флота. Расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, неподалеку от города Оленегорск. Поселок при базе, известный под названием Высокое, административно подчинен Оленегорску.

На авиабазе Оленья дислоцированы дальние бомбардировщики.

С начала полномасштабного вторжения РФ использовала самолеты, базирующиеся на этом аэродроме, для пуска по Украине крылатых ракет Х-101/Х-555 и Кинжалов.

27 июля ГУР Минобороны, благодаря успешной дроновой атаке, поразило вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме Оленья.

30 июля 2024 года сообщалось, что во время удара по аэродрому Оленья были повреждены два стратегических бомбардировщика, восстановление которых требует длительного времени. Дроны ГУР поразили российский дальний стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме Оленья в РФ.

Аэродром Моздок

Весной 2023 года с началом наступательной операции Сил обороны на Запорожском направлении Россия начала использовать аэродром у города Моздок в Северной Осетии для размещения и запуска стратегической авиации.

Впервые самолеты ТУ-22М3, являющиеся носителями крылатых ракет Х-22, на этом аэродроме Planet Labs зафиксировал 24 мая 2023 года — уже тогда на снимке можно было насчитать шесть бомбардировщиков. А еще в апреле на полосах не было ни одного.

— Аэродром Моздок использовался еще со времен Советского Союза, но с 1991 года сама Россия его не использовала именно в военных целях, разве что для опрокидывания своих сил в Сирию. Но, судя по всему, теперь он будет использоваться для того, чтобы пробить украинскую систему ПВО, — оценил вражеский аэродром в начале его запуска военный эксперт Михаил Жирохов.

31 декабря 2023 года во время воздушной тревоги в Кропивницком районе раздались мощные взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлете нескольких российских истребителей МиГ-31К с аэродрома Моздок. Впоследствии сообщили о пуске ракет в сторону Кировоградщины. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попка, был зафиксирован пуск сверхзвуковой ракеты Х-47М2 Кинжал.

Также эксперты заметили интересную деталь на снимках аэродрома Моздок. По их мнению, Россия приготовила ракеты для дальнейших ударов по территории Украины. Оккупанты также боятся ударов по аэродрому, поэтому размещают фальш-цели.

Известно, что в январе 2024 года Россия уже в пятый раз поднимает МиГ-31К с аэродрома Моздок, который расположен в северной Осетии.

Так утром 16 января 2024 года была объявлена очередная воздушная тревога по всей территории Украины из-за взлета самолета МиГ-31К с аэродрома Моздок, который может быть носителем аэробаллистической ракеты Х-47М2 Кинжал.

8 июня 2024 года дроны Главного управления разведки Минобороны Украины впервые атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. БПЛА атаковали аэродром Моздок на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-22м3 и носители ракет Кинжал МиГ-31к, а также отсюда регулярно взлетают МИГ-31К. Расстояние от Украины — примерно 1000 км.

Аэродром Саваслейка

В последнее время российские войска регулярно поднимают в воздух истребители МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Именно с этих самолетов оккупанты запускают аэробалистические ракеты Х-47М2 Кинжал.

Авиабаза расположена вблизи села Саваслейка Кулебакского района. Там дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ.

На этом аэродроме базируются самолеты МиГ-31 разных модификаций.

14 декабря 2023 года несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

8 января 2024 года были зафиксированы взлеты МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Эти самолеты являются носителями аэробаллистических ракет Кинжал.

В ночь на 14 августа 2024 года на ряде российских аэродромов прогремели взрывы. Утром стало известно о взрывах на военном аэродроме Саваслейка, который расположен в Нижегородской области России.

Именно отсюда взлетают российские самолеты МиГ-31К, которые наносят удары по Украине, в частности сверхзвуковыми ракетами Кинжал. Также здесь в свое время был сформирован 44 отдельный авиационный полк особого назначения авиации РФ.

Таким образом дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны осуществили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. Основными целями во время атаки были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

Какие еще аэродромы использует РФ?

В действительности РФ использует много аэродромов и авиабаз.

В частности, в РФ это аэродромы наряду с населенными пунктами Крымск, Краснодар, Кореневск, Минеральные Воды, Кущевская, Ростов-на-Дону, Миллерово, Мариновка, Волгоград, Саратов, Бутырлиновка, Старый Оскол, Белгород, Липецк, Шаталово и Калуга.

— Также у россиян есть большое количество аэродромов у границ с Украиной, что позволяет им осуществлять авианалеты на территорию нашей страны. Такие аэродромы расположены преимущественно на территории временно оккупированного Крыма, также авиабаза в Таганроге, авиабаза Крымск (находится неподалеку от Новороссийска), Шайковка (здесь также размещались Ту-22М3), — добавляет Коваленко.

В Беларуси такие аэродромы расположены возле городов Минск, Мозырь, Гомель, Брест, Витебск и Бобруйск.

Враг даже пользуется заброшенными и старыми аэродромами, чтобы базирование авиации было труднее отследить.

Источники: Радио.Свобода, Википедия, АрмияINFORM, материалы Фактов ICTV

