По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине выявили 1 206 412 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 5 529 человек, из которых госпитализированы — 1 941.

За минувшие сутки выздоровели более 11,9 тыс. пациентов, летальных случаев — 149.

За вчера более 48,7 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 992 031;

летальных случаев — 22 351.

Коронавирус в Украине

Киев — 396 случаев;

Винницкая область — 255 случаев;

Волынская область — 159 случаев;

Днепропетровская область — 296 случаев;

Донецкая область — 201 случай;

Житомирская область — 263 случая;

Закарпатская область — 247 случаев;

Запорожская область — 249 случаев;

Ивано-Франковская область — 262 случая;

Киевская область — 163 случая;

Кировоградская область — 45 случаев;

Луганская область — 105 случаев;

Львовская область — 454 случай;

Николаевская область — 308 случаев;

Одесская область — 171 случай;

Полтавская область — 151 случай;

Ровенская область — 172 случая;

Сумская область — 175 случаев;

Тернопольская область — 213 случаев;

Харьковская область — 313 случаев;

Херсонская область — 102 случая;

Хмельницкая область — 242 случая;

Черкасская область — 103 случая;

Черновицкая область — 285 случаев;

Черниговская область — 199 случаев.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине начнется в феврале 2021 года как написано в национальном плане вакцинации.

Также Степанов добавил, что бесплатный доступ к вакцинам будут иметь 30 млн граждан.