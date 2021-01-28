По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине выявили 1 206 412 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 5 529 человек, из которых госпитализированы — 1 941.
За минувшие сутки выздоровели более 11,9 тыс. пациентов, летальных случаев — 149.
За вчера более 48,7 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 992 031;
- летальных случаев — 22 351.
Коронавирус в Украине
- Киев — 396 случаев;
- Винницкая область — 255 случаев;
- Волынская область — 159 случаев;
- Днепропетровская область — 296 случаев;
- Донецкая область — 201 случай;
- Житомирская область — 263 случая;
- Закарпатская область — 247 случаев;
- Запорожская область — 249 случаев;
- Ивано-Франковская область — 262 случая;
- Киевская область — 163 случая;
- Кировоградская область — 45 случаев;
- Луганская область — 105 случаев;
- Львовская область — 454 случай;
- Николаевская область — 308 случаев;
- Одесская область — 171 случай;
- Полтавская область — 151 случай;
- Ровенская область — 172 случая;
- Сумская область — 175 случаев;
- Тернопольская область — 213 случаев;
- Харьковская область — 313 случаев;
- Херсонская область — 102 случая;
- Хмельницкая область — 242 случая;
- Черкасская область — 103 случая;
- Черновицкая область — 285 случаев;
- Черниговская область — 199 случаев.
Вакцинация в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине начнется в феврале 2021 года как написано в национальном плане вакцинации.
Также Степанов добавил, что бесплатный доступ к вакцинам будут иметь 30 млн граждан.