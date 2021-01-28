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Факты / Инфографика
Марія Степанюк |

Выздоровевших вдвое больше: в Украине обнаружили 5,5 тыс. случаев коронавируса в сутки

По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине выявили 1 206 412 случаев коронавируса.

Коронавирус, карантин

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилась еще у 5 529 человек, из которых госпитализированы — 1 941.

За минувшие сутки выздоровели более 11,9 тыс. пациентов, летальных случаев — 149.

За вчера более 48,7 тыс. человек сделали тестирование на коронавирус.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 992 031;
  • летальных случаев — 22 351.

Коронавирус в Украине

  • Киев — 396 случаев;
  • Винницкая область — 255 случаев;
  • Волынская область — 159 случаев;
  • Днепропетровская область — 296 случаев;
  • Донецкая область — 201 случай;
  • Житомирская область — 263 случая;
  • Закарпатская область — 247 случаев;
  • Запорожская область — 249 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 262 случая;
  • Киевская область — 163 случая;
  • Кировоградская область — 45 случаев;
  • Луганская область — 105 случаев;
  • Львовская область — 454 случай;
  • Николаевская область — 308 случаев;
  • Одесская область — 171 случай;
  • Полтавская область — 151 случай;
  • Ровенская область — 172 случая;
  • Сумская область — 175 случаев;
  • Тернопольская область — 213 случаев;
  • Харьковская область — 313 случаев;
  • Херсонская область — 102 случая;
  • Хмельницкая область — 242 случая;
  • Черкасская область — 103 случая;
  • Черновицкая область — 285 случаев;
  • Черниговская область — 199 случаев.

Статистика коронавірусу в Україні 28 січня 2021

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине начнется в феврале 2021 года как написано в национальном плане вакцинации.

Также Степанов добавил, что бесплатный доступ к вакцинам будут иметь 30 млн граждан.

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