Отчет Еврокомиссии, госбюджет-2024 и атака на катера РФ: ключевые события недели

На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год.

Какие еще важные события произошли в течение недели – далее в материале.

Гибель воинов 128 бригады

В прошлую пятницу, 3 ноября, российские оккупанты ударили ракетой Искандер-М по военным 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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Трагедия произошла в поселке Заречное Запорожской области. В тот день военных собрали по случаю торжества ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Западные СМИ со ссылкой на военнослужащих 128 бригады сообщали, что в поселке собралось около 100 человек.

В результате удара РФ погибли 19 военнослужащих. Количество раненых официально не озвучивалось.

Погибшие и раненые есть также среди мирных жителей.

В Закарпатской области объявили трехдневный траур по погибшим воинам.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил провести полную проверку по факту трагедии. Инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по ч. 4 ст. 425 УК Украины (Небрежное отношение к военной службе).

Командира 128 бригады отстранили от занимаемой должности.

Удар по российскому ракетоносителю Аскольд в Керчи

Под вечер 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода Залив во временно оккупированной Керчи.

Украинские военные, вероятно, применили дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, предоставленные западными партнерами.

В результате удара был поражен российский ракетный корвет Аскольд – новый корабль проекта Каракурт с технологией “стелс”. Он стоял в доке судостроительного завода и еще не был введен в строй.

Корабль получил значительные повреждения и, вероятно, не подлежит ремонту.

Эта атака является уникальной операцией, ведь Украина впервые в истории уничтожила ракетный корабль РФ, который еще не вышел с завода и не был включен в состав российского флота.

В Главном управлении разведки Минобороны анонсировали подготовку еще ряда подобных операций.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

4 ноября Киев посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она провела встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и отметила “прекрасный прогресс” Украины на пути к членству в Евросоюзе.

А уже 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Как отметила фон дер Ляйен, Киев на 90% выполнил необходимые шаги.

Отчет Еврокомиссии содержит четыре рекомендации для Украины: принять закон об увеличении штата НАБУ; отменить ограничение полномочий НАПК по проверке активов; принять закон о лоббировании по европейским стандартам; выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по реформе законодательства о нацменьшинствах.

Отчет Еврокомиссии является рекомендацией Европейскому совету. Уже в середине декабря члены ЕС примут финальное решение, запускать ли переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Отмена призыва после войны

Министр обороны Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны Украины до 2028 года.

Документ определяет развитие кадровой политики как во время военного положения, так и в мирное время.

Концепция содержит ряд ключевых положений:

После войны ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Призыв отменят, срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой.

В Украине запустят систему рекрутинга профессиональных и мотивированных людей в ВСУ.

Человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих, равные возможности мужчин и женщин в ВСУ.

Будет действовать усовершенствованная электронная система военного учета.

Во время военного положения призыв в Украине будет продолжаться.

Атака на Одессу

В ночь на 6 ноября войска РФ атаковали Одессу и область разными типами ракет и ударными дронами Shahed. Пострадали восемь человек.

Взрывной волной было повреждено несколько многоэтажных жилых домов в Одессе.

Одна из ракет попала рядом с Одесским национальным художественным музеем, расположенным в исторической части города – зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание музея получило повреждения.

В ЮНЕСКО осудили атаку РФ на Одессу, отметив, что “культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом”.

Выборов во время войны не будет

На этой неделе Владимир Зеленский поставил точку в вопросе, состоятся ли выборы в 2024 году, несмотря на военное положение. Он отметил, что в Украине не будет выборов во время полномасштабной войны.

– Я считаю, что выборы сейчас не ко времени, – сказал глава государства.

В Центральной избирательной комиссии объяснили, что, согласно украинскому законодательству, выборы во время военного положения не проводятся. Поэтому действующий президент и состав Верховной Рады продолжат выполнять полномочия.

Гибель помощника Залужного

6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков. Он был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

13-летний сын Частякова получил тяжелые травмы.

В тот день Геннадий Частяков праздновал день рождения. Один из офицеров из Аппарата главнокомандующего ВСУ подарил ему шесть боевых гранат, упаковав их в подарочный деревянный ящик вместе с бутылкой крепкого алкоголя.

Граната взорвалась, когда помощник Залужного осматривал подарки дома.

Расследованием этого дела занимается ГБР, которое проверяет четыре версии: несчастный случай по причине неосторожного обращения с боеприпасами; убийство по заказу спецслужб РФ; убийство на почве неприязненных отношений; попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Главной версией в ГБР считают именно несчастный случай.

Офицер, который подарил Геннадию Частякову гранаты, получил подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Забастовка польских перевозчиков

6 ноября польские перевозчики начали забастовку, заблокировав движение фур на границе с Украиной.

Около 14:00 перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска Краковец – Корчова, Ягодин – Дорохуск и Рава-Русская – Хребене. Они пропускали не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

По информации польских СМИ, перевозчики намерены бастовать до 3 января 2024 года.

Они озвучили ряд условий, в частности: вернуть украинским перевозчикам разрешения; запустить отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС и отдельную очередь на всех границах для пустых фур; получить доступ к украинской системе Шлях.

По состоянию на вечер 9 ноября с обеих сторон границы было заблокировано более 20 тыс. транспортных средств.

При этом польские перевозчики так и не передали Киеву свои официальные требования. Все их заявления были адресованы только польскому правительству.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

7 ноября началась эвакуация граждан Украины из сектора Газа. В тот день через КПП с Египтом выпустили первых 20 человек.

В данный момент из сектора Газа удалось спасти 203 украинцев. В частности, 9 ноября были эвакуированы 160 граждан Украины.

Продление военного положения в Украине

8 ноября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней: до 14 февраля 2024 года.

Это было девятое голосование за военное положение с начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующие законы.

В условиях военного положения запрещено проводить выборы президента и Верховной Рады, всеукраинские и местные референдумы, забастовки, массовые собрания и акции.

В Украине вместе с военным положением и общей мобилизацией также действует комендантский час.

Удар РФ по судну возле порта Одесской области

8 ноября войска РФ ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области.

Удар был нанесен с самолетов тактической авиации в Черном море. Российская ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт.

Погиб гражданин Украины, лоцман 1-го класса Сергей Сурин. Он работал в Администрации морских портов.

Несколько членов экипажа – граждане Филиппин – получили ранения. Также была информация о травмировании работника порта.

Судно должно было перевозить железную руду в Китай.

Принятие госбюджета на 2024 год

9 ноября Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2024 год.

Доходы главного финансового документа страны установлены на уровне 1,768 трлн грн, а расходы – 3,35 трлн грн.

Дефицит госбюджета составляет 1,57 трлн грн, его планируют покрывать за счет помощи западных партнеров.

Расходы на сферу национальной безопасности и обороны составляют 22,1% ВВП Украины, или 1,692 трлн грн. Предусмотрены расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса: производство оружия, БпЛА и морских дронов.

На социальную защиту населения в 2024 году направят около 470 млрд грн. В частности, расходы госбюджета на медицину составят 203,4 млрд грн, а на образование – 179,1 млрд грн.

С 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 грн.

Минимальная зарплата будет повышаться дважды: с 1 января – до 7 100 грн, с 1 апреля – до 8 000 грн (в месячном размере).

Среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21 809 грн (по прогнозу Минфина).

Среднегодовой курс доллара заложен на уровне 40,7 грн за $1.

Атака на российские десантные катера в Крыму

В ночь на 10 ноября украинские военные поразили два российских малых десантных катера вблизи Черноморского во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о катерах проекта 11770 класса Серна. В момент атаки на судах находились экипаж и бронированная техника, в частности, БТР-82.

Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Шахтер победил Барселону в Лиге чемпионов

7 ноября донецкий Шахтер одержал победу над каталонской Барселоной в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

Единственный гол забил головой Даниил Сикан в конце первого тайма.

Победой над Барселоной Шахтер прервал серию из четырех поражений от каталонцев подряд. Последний раз украинская команда побеждала в декабре 2008 года на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

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