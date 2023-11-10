Звіт Єврокомісії, держбюджет-2024 та атака на катери РФ: ключові події тижня

Цього тижня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС, а Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік.

Які ще важливі події сталися протягом тижня – далі в матеріалі.

Загибель воїнів 128 бригади

Минулої п’ятниці, 3 листопада, російські окупанти вдарили ракетою Іскандер-М по військовим 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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Трагедія сталася в селищі Зарічне Запорізької області. Того дня військових зібрали з нагоди урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Західні ЗМІ з посиланням на військовослужбовців 128 бригади повідомляли, що в селищі зібралося близько 100 осіб.

Внаслідок удару РФ загинули 19 військовослужбовців. Кількість поранених офіційно не озвучувалася.

Загиблі та поранені є також серед мирних жителів.

У Закарпатській області оголосили триденну жалобу за загиблими воїнами.

Міністр оборони України Рустем Умєров доручив провести повну перевірку за фактом трагедії. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 КК України (Недбале ставлення до військової служби).

Командира 128 бригади відсторонили від займаної посади.

Удар по російському ракетоносію Аскольд у Керчі

Надвечір 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у тимчасово окупованій Керчі.

Українські військові, ймовірно, застосували далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP-EG, надані західними партнерами.

Внаслідок удару був уражений російський ракетний корвет Аскольд – новий корабель проєкту Каракурт із технологією “стелс”. Він стояв у доку суднобудівного заводу і ще навіть не був введений у стрій.

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту.

Ця атака є унікальною операцією, адже Україна вперше в історії знищила ракетний корабель РФ, який ще навіть не вийшов із заводу та не був включений до складу російського флоту.

В Головному управлінні розвідки Міноборони анонсували підготовку ще низки подібних операцій.

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України в ЄС

4 листопада Київ відвідала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона провела зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським та відзначила “чудовий прогрес” України на шляху до членства в Євросоюзі.

А вже 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Як наголосила фон дер Ляєн, Київ на 90% виконав необхідні кроки.

Звіт Єврокомісії також містить чотири рекомендації для України: ухвалити закон про збільшення штату НАБУ; скасувати обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки активів; ухвалити закон про лобіювання за європейськими стандартами; виконати всі рекомендації Венеційської комісії щодо реформи законодавства про нацменшини.

Звіт Єврокомісії є рекомендацією для Європейської ради. Уже в середині грудня члени ЄС ухвалюватимуть фінальне рішення, чи запускати переговори з Україною про вступ до ЄС.

Скасування призову після війни

Міністр оборони Рустем Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони України до 2028 року.

Документ визначає розвиток кадрової політики як під час воєнного стану, так і у мирний час.

Концепція містить низку ключових положень:

Після завершення війни ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом . Призов скасують, строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою.

. Призов скасують, строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою. В Україні запустять систему рекрутингу професійних і вмотивованих людей до ЗСУ.

Людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців, рівні можливості чоловіків і жінок у ЗСУ.

Діятиме вдосконалена електронна система військового обліку.

Під час воєнного стану призов в Україні триватиме.

Атака на Одесу

У ніч на 6 листопада війська РФ атакували Одесу та область різними типами ракет і ударними дронами Shahed. Постраждало вісім людей.

Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків в Одесі.

Одна з ракет влучила поруч із Одеським національним художнім музеєм, який розташований в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля музею зазнала пошкоджень.

В ЮНЕСКО засудили атаку РФ на Одесу, наголосивши, що “культурні об’єкти мають бути захищені згідно з міжнародним правом”.

Виборів під час війни не буде

Цього тижня Володимир Зеленський поставив крапку у питанні, чи відбудуться вибори в 2024 році, попри воєнний стан. Він наголосив, що в Україні не буде виборів під час повномасштабної війни.

– Я вважаю, що вибори зараз не на часі, – сказав глава держави.

У Центральній виборчів комісії пояснили, що, згідно з українським законодавством, вибори під час воєнного стану не проводяться. Тому чинний президент і склад Верховної Ради продовжать виконувати повноваження.

Загибель помічника Залужного

6 листопада в селі Чайки Київської області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков. Він був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

13-річний син Частякова зазнав важких травм.

Того дня Геннадій Частяков святкував день народження. Один із офіцерів з Апарату головнокомандувача ЗСУ подарував йому шість бойових гранат, упакувавши їх у подарунковий дерев’яний ящик разом із пляшкою міцного алкоголю.

Граната вибухнула, коли помічник Залужного оглядав подарунки вдома.

Розслідуванням цієї справи займається ДБР, яке перевіряє чотири версії: нещасний випадок унаслідок необережного поводження з боєприпасами; вбивство на замовлення спецслужб РФ; вбивство на ґрунті неприязних відносин; спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Головною версією в ДБР вважають саме нещасний випадок.

Офіцер, який подарував Геннадію Частякову гранати, отримав підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Страйк польських перевізників

6 листопада польські перевізники розпочали страйк, заблокувавши рух фур на кордоні з Україною.

Близько 14:00 перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець – Корчова, Ягодин – Дорохуськ та Рава-Руська – Хребене. Вони пропускали не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

За інформацією польських ЗМІ, перевізники мають намір страйкувати до 3 січня 2024 року.

Вони озвучили низку умов, зокрема: повернути українським перевізникам дозволи; запустити окрему чергу в е-черзі для авто на номерах ЄС та окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур; отримати доступ до української системи Шлях.

Станом на вечір 9 листопада по обидва боки кордону було заблоковано понад 20 тис. транспортних засобів.

При цьому польські перевізники так і не передали Києву свої офіційні вимоги. Всі їх заяви були адресовані лише польському уряду.

Евакуація українців із сектору Гази

7 листопада розпочалася евакуація громадян України з сектору Гази. Того дня через КПП з Єгиптом випустили перших 20 людей.

Наразі з сектору Гази вдалося врятувати 203 українців. Зокрема, 9 листопада були евакуйовані 160 громадян України.

Продовження воєнного стану в Україні

8 листопада Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів: до 14 лютого 2024 року.

Це було девʼяте голосування за воєнний стан від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Володимир Зеленський уже підписав відповідні закони.

В умовах воєнного стану заборонено проводити вибори президента і Верховної Ради, всеукраїнські та місцеві референдуми, страйки, масові зібрання та акції.

В Україні разом із воєнним станом та загальною мобілізацією також діє комендантська година.

Удар РФ по судну біля порту Одещини

8 листопада війська РФ вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одеської області.

Удару було завдано з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Російська ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт.

Загинув громадянин України, лоцман 1-го класу Сергій Сурін. Він працював в Адміністрації морських портів.

Кілька членів екіпажу – громадяни Філіппін – зазнали поранень. Також була інформація про травмування працівника порту.

Судно мало перевозити залізну руду до Китаю.

Ухвалення держбюджету на 2024 рік

9 листопада Верховна Рада затвердила державний бюджет України на 2024 рік.

Доходи головного фінансового документа країни встановлені на рівні 1,768 трлн грн, а видатки – 3,35 трлн грн.

Дефіцит держбюджету становить 1,57 трлн грн, його планують покривати за рахунок допомоги західних партнерів.

Видатки на сферу національної безпеки та оборони становлять 22,1% ВВП України, або ж 1,692 трлн грн. Передбачені видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: на виробництво зброї, БпЛА і морських дронів.

На соціальний захист населення в 2024 році спрямують майже 470 млрд грн. Зокрема, видатки держбюджету на медицину становитимуть 203,4 млрд грн, а на освіту – 179,1 млрд грн.

Із 1 січня прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн.

Мінімальну зарплату підвищуватимуть двічі: з 1 січня – до 7 100 грн, з 1 квітня – до 8 000 грн (у місячному розмірі).

Середньомісячна заробітна плата в 2024 році становитиме 21 809 грн (за прогнозом Мінфіну).

Середньорічний курс долара закладено на рівні 40,7 грн за $1.

Атака на російські десантні катери в Криму

У ніч на 10 листопада українські військові вразили два російські малі десантні катери поблизу Чорноморського в тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про катери проєкту 11770 класу Серна. В момент атаки на суднах перебував екіпаж та розміщувалася броньована техніка, зокрема БТР-82.

Операцію здійснило Головне управління розвідки Міноборони України.

Шахтар переміг Барселону у Лізі чемпіонів

7 листопада донецький Шахтар здобув перемогу над каталонською Барселоною у межах матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Гра відбулася у Гамбурзі на стадіоні Фолькспаркштадіон. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гірників.

Єдиний гол забив головою Данило Сікан наприкінці першого тайму.

Перемогою над Барселоною Шахтар перервав серію із чотирьох поспіль поразок від каталонців. Востаннє українська команда перемагала у грудні 2008 року на стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

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