Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Константин Криволап, авиационный эксперт
Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат
Реактивные дроны в Киеве, замедление продвижения РФ на фронте и подготовка переговоров: главные события недели
Эта неделя оказалась достаточно насыщенной международными событиями и событиями внутри страны. В частности, в Киеве с визитом прибывал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Также в Нью-Йорке состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака со специальным посланником главы Штатов Стивом Виткоффом.
Кроме того, были объявлены новые пакеты помощи со стороны целого ряда наших западных и европейских партнеров. И это значит, что поддержка Украины продолжается, поддержка не только экономическая, но и военная.
В то же время Украина продолжает страдать от российского террора, в Киеве в результате массированного обстрела 28 августа погибли 25 человек, в том числе 4 ребенка. Под ударом также были Запорожье, Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Черкасская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
О других событиях недели и о том, что они означают для Украины в контексте полномасштабной войны — читайте в материале Фактов ICTV.
- Убийство Парубия
- События фронта
- Обстрелы Украины и Киева
- Удар по кораблю ВМС Украины и поражение Буян-М РФ
- Атака российских НПЗ
- Келлог в Киеве и украинская делегация в Нью-Йорке
- Новая помощь Украине
- Обмен пленными в День независимости
- Выезд мужчин в возрасте до 22 лет за границу
- Вето на закон о помощи украинцам в Польше и Starlink
Убийство Парубия
В субботу, 30 августа, во Львове был убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В полиции рассказали, что нападавший произвел около восьми выстрелов. Политик погиб на месте в результате травм.
Нападающий был с рюкзаком компании доставки Glovo и выглядел, как курьер. Компания уже заявила о намерении помогать следствию.
Как сообщил бывший спикер Парубия Андрей Ковалев, во время пребывания на должности спикера Рады политик часто говорил об угрозах от россиян.
– Я убежден, что он морально был готов к этому. Он очень часто говорил об угрозах со стороны российских оккупантов, он все время говорил о попытках покушений. Еще когда был секретарем Совета национальной безопасности и обороны впервые зашла речь о том, чтобы у него появилась охрана, потому что уже не скрывалось, что россияне угрожали ему похищением, — рассказал Ковалев.
И следователи проверят версию о возможном российском следе по делу об убийстве экс-спикера Верховной Рады и народного депутата.
Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. К расследованию привлечена Служба безопасности Украины.
События фронта
Темпы продвижения окупантов замедлились в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделей, свидетельствуют карты DeepState.
Характер действий врага на Покровском направлении не изменился, этот участок фронта остается самым тяжелым.
— Все те же стратегии применяются. Цель – вытеснение наших сил оттуда. Они фактически пытаются зажимать, наступают с флангов, – рассказал в эфире телемарафона Єдині новини руководитель Центра военно-правовых исследований, военнослужащий Сил ТрО Вооруженных сил Украины Александр Мусиенко.
Однако нашим военным удается противодействовать врагу. В частности, ВСУ сорвали российский прорыв возле Доброполья.
– Благодаря тому, что в районе Доброполья удалось локализовать рейд, враг не зашел слишком сильно в тыл наших позиций и не перекрыл нам логистику. Это для нас принципиально важный вопрос, – говорит эксперт.
Также на этой неделе ВСУ провели успешную контратаку и освободили четыре поселка в Донецкой области, в частности Михайловку, Новомихайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
В то же время на Запорожском направлении идет наращивание сил врага, в частности, РФ перебросила силы частично с Курщины, частично забрала их из Белгородщины.
– Это произошло на фоне осознания врагом бесперспективности операции в направлении Сум. Противника удалось там остановить, и более того постепенно оттуда врага мы вытесняем. Поэтому они и начали забирать силы оттуда и перебрасывать на Запорожское направление, — говорит Мусиенко.
Однако, по словам эксперта, задача перед врагом та же — наступление на Донетчину и захват всей области, просто теперь он делает это, сузив участки, откуда наступает.
– Это то, на что враг делает основную ставку. И в рамках этой ставки они маневрируют своими силами. Поэтому у нас происходит сейчас так называемая война маневров — и важно, кто кого в этой войне победит, — говорит военный аналитик.
И важно, что украинским защитникам удалось остановить продвижение врага на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Несмотря на активные боевые действия в районе сел Новогеоргиевка и Запорожское, населенные пункты находятся под полным контролем Сил обороны.
Обстрелы Украины и Киева
На этой недели Россия продолжила терроризировать Украину. В ночь с 27 на 28 августа страна-агрессор использовала около 600 дронов и более трех десятков ракет воздушного и наземного базирования – крылатые Х-101, баллистические Искандер-М/ KN-23 и аэробалистические Кинжалы.
В эпицентре обстрела оказался Киев – атака продолжалась с вечера до самого утра. Зафиксировано попадание более чем в 20 локациях – это многоэтажки, нежилые здания, учебные заведения и транспортная инфраструктура в семи районах Киева. В результате удара погибли 25 человек, среди которых четыре ребенка.
Кроме того, той ночью под вражескими обстрелами оказались Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Черкасская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Черновицкая области, а также Запорожье и Славянск.
Эта атака стала особенной из-за использования новых средств – реактивных Shahed, представляющих серьезный вызов для украинской ПВО. Они по полетным параметрам напоминают крылатые ракеты. Среди таких – реактивные дроны Герань-3.
И, как отмечает авиационный эксперт Константин Криволап, этот обстрел в очередной раз продемонстрировал, что динамика использования Россией Шахедов будет только расти, а дроны будут основным средством поражения украинской территории.
– Еще можно отметить – России не хватает средств, чтобы использовать стратегические бомбардировщики. Пока их возможности — это не более 5 самолетов Ту-95 по четыре ракеты, — говорит эксперт.
К тому же, он отметил, что эта атака продемонстрировала — РФ начала бить ближе к центральным частям Киева. А это, в свою очередь, является сигналом, на что они способны.
Россия атаковала Украину также 30 августа. Враг наносил удары 537 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 8 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 37 крылатыми ракетами.
Под основным ударом оказались Запорожье, Днепр и Павлоград, а также Черкассы.
В результате комбинированного удара по Запорожью были повреждены 14 многоквартирных домов и более 40 частных, здания кафе, СТО и промышленное предприятие. К сожалению, один человек погиб и 30 получили ранения.
В целом силами ПВО в небе над Днепропетровщиной было уничтожено 18 ракет и 20 беспилотников. В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре бушевал пожар в частном доме, хозяйственном здании.
К тому же, РФ накануне отопительного сезона целит по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, 27 августа под обстрелом страны-агрессор оказались объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины – в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожье.
Около часа ночи в Сумах удар дрона повредил оборудование на одной из ключевых подстанций, из-за чего без света осталась значительная часть города и промышленные объекты. На Полтавщине россияне атаковали объекты газотранспортной системы, нанеся серьезные повреждения.
Кроме того, РФ ударила по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки разрушено здание, а оборудование серьезно повреждено.
— Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, нанося удары по нашей энергетической инфраструктуре. Это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия оказывает Украине именно для закупки газа, – сказал Владимир Зеленский.
Таким образом, эта неделя в очередной раз продемонстрировала неготовность РФ прекращать огонь против Украины.
Удар по кораблю ВМС Украины и поражение Буян-М РФ
На этой неделе был поражен один из кораблей Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погибли два человека, также есть пострадавшие. Минобороны РФ и российские пропагандистские Telegram-каналы распространяли информацию, якобы о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины Симферополь, который стоял в устье Дуная.
Как отметил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информация, чем именно ударили по нашему кораблю, и подлежит ли он восстановлению, появится впоследствии.
Также Плетенчук не может подтвердить заявления российских пропагандистов о том, что якобы украинский корабль затонул в результате поражения.
В то же время, есть и хорошая новость с моря. Вблизи оккупированного Крыма воздушными дронами был поражен российский корабль Буян-М. Он является носителем ракет Калибр дальностью до 2 тыс. км, что позволяет наносить удары по всей территории Украины.
— Это 100% указывает на увеличение наших способностей. Самое интересное, конечно, если так говорить, откуда эти дроны запускались. Ответы могут быть разными. Но в любом случае это означает, что у врага появились проблемы, – рассказал Александр Мусиенко.
Со своей стороны авиационный эксперт Константин Криволап также отмечает, что такой успех применения дронов создаю россиянам дополнительные неудобства в море.
Атака российских НПЗ
Силы обороны дважды поражали НПЗ в Самарской области и Краснодарском крае РФ 28 и 30 августа.
В частности, 28 августа был поражен Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного горючего для обеспечения армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти.
Также была совершена атака на Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Он обеспечивает горючим значительную часть южных регионов России. Предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензин, дизельное горючее, мазут, растворители.
К тому же, 30 августа был нанесен удар и по Краснодарскому НПЗ, который производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год – бензин, дизель, авиационное топливо, которыми обеспечиваются Вооруженные силы РФ.
Кроме того, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод Cызранский, производящий бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум, объемы переработки к августу 2025-го составили 8,5 млн тонн в год.
Келлог в Киеве и украинская делегация в Нью-Йорке
На фоне активных переговоров с участием США, Украины и европейских стран относительно будущих гарантий безопасности для Украины спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев.
Он принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины и молитвенном завтраке. В частности, Келлог выразил надежду, что 35-летие Независимости Украины будем праздновать с миром.
Также спецпредставитель президента США обсудил с украинскими лидерами дипломатические вопросы.
— Этот визит важен как фактор проявления солидарности с Украиной. В эти дни к нам приезжают партнеры, которые поддерживают нашу страну. Визит Келлога с точки зрения переговоров был важен, поскольку стал подготовительным в плане поездки нашей делегации в США, — говорит политолог Владимира Фесенко.
После визита Келлога в Нью-Йорке состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака со специальным посланником главы Штатов Стивом Виткоффом.
По словам главы ОП, в ходе разговора ключевыми темами стали координация дипломатических действий и реализация всех договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне. К тому же, Ермак пригласил Виткоффа посетить Украину.
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица после завершения переговоров назвал встречу плодотворной и подчеркнул конструктивный тон диалога.
Как отмечает Владимир Фесенко, эта встреча также носит промежуточный характер. Она, скорее всего, определила дальнейшие шаги, перспективы встречи президента Украины Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а также будет ли трехсторонний саммит, есть ли какой-либо вариант компромисса для выхода из войны.
И сейчас мы приближаемся к новому всплеску переговорной активности, которая, по мнению политолога, состоится на следующей неделе, после того, как Путин вернется из Китая.
Новая помощь Украине
Со стороны Германии, Норвегии, Белгии, США на этой неделе прозвучали положительные новости относительно оказания помощи Украине.
Так, вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбейль заявил, что Германия будет выделять Украине 9 млрд евро ежегодно в ближайшие годы. Также Германия вместе с Норвегией профинансируют системы Patriot вместе с ракетами для нашей страны.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что обе страны тесно сотрудничают, чтобы усилить обороноспособность Украины и защитить гражданское население от российских воздушных атак.
К тому же, премьер страны заявил о продолжении военной поддержки Украины в 2026 году, в том числе выделение на это около $8,5 млрд.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу объявил, что в ближайшие месяцы Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16.
Кроме того, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал спецпосланнику Киту Келлогу документы для подписания соглашения о производстве дронов, а это значит, что сотрудничество между странами продолжается.
По словам президента Владимира Зеленского, для Украины и США очень важно военное партнерство. Он назвал две возможности: соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое “может значительно укрепить наши арсеналы”.
– Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования на средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран, – отметил президент.
В частности, США одобрили продажу авиабоеприпасов для Украины на $825 млн. И самое главное — в пакете ракеты ERAM, способных развивать скорость до 3,5 Маха и преодолевать более 240 км.
И как отмечает политолог Владимир Фесенко, это очень важно для нас, как инструмент сдерживания России.
– Важно отметить, что за эту неделю были объявлены пакеты именно оружия. И поскольку речь идет, в частности, об американском оружии, которое будет закупаться за европейские деньги, то это указывает на важный момент — механизм взаимодействия между нашими европейскими партнерами и США работает, — говорит политолог.
Таким образом, в эти дни была проявлена солидарность с Украиной не только на словах, но и в том виде, который для нас наиболее важный и решающий – это оружие.
Обмен пленными в День независимости
В воскресенье, 24 августа, в День Независимости Украины состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 146 наших людей, в том числе воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские.
Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Почти все освобожденные провели в плену три года.
Также в Украину вернули журналистов Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша, медика Сергея Ковалева из батальона Госпитальеры, который спасал жизнь защитников и гражданских во время обороны Азовстали в Мариуполе, городского голову Херсона Владимира Николаенко, который отказался сотрудничать с оккупантами.
Выезд мужчин в возрасте до 22 лет за границу
Кабинет министров обновил порядок пересечения государственной границы: мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили без ограничений пересекать границу во время военного положения. Для этого необходимо иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.
И 28 августа мужчин этого возраста уже начали выпускать за границу, сообщили в ГНСУ.
Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, такое решение принято, чтобы молодежь могла завершать учебу в школах и вузах Украины. По его словам, последние два года все меньше ребят выпускаются из украинских школ, поскольку родители вывозят их из Украины до того, как им исполнится 18 лет.
По мнению политолога Владимира Фесенко, это решение имеет много противоречий и пока судить о его последствиях рано.
– На мой взгляд, это неоднозначное решение. Здесь есть и положительные и отрицательные стороны одновременно. Последствия этого законопроекта мы увидим в дальнейшем. Потому что здесь, безусловно, есть гуманитарная, демографическая составляющие, но в то же время есть риски для политики безопасности, — говорит эксперт.
Таким образом, дальнейшее развитие событий вокруг этого решения покажет, насколько оно было правильным и уместным относительно той ситуации, которая есть в стране. Здесь важно найти баланс между общественными, социальными, демографическими и гуманитарными интересами.
Вето на закон о помощи украинцам в Польше и Starlink
На этой неделе президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинцам. Документ предусматривал продление временной защиты до 2026 года.
Если депутаты Национального собрания Польши не отменят вето на этот закон, то выплаты на детей в размере 800 злотых (9 тыс. грн), а также бесплатная медицина станут недоступными для украинцев, которые не работают в Польше.
В тоже время глава государства подал собственный проект закона в Сейм. Новый документ ограничивает украинцам доступ к социальным выплатам и медицинскому обеспечению. Его будут иметь только те, кто официально работает и платит взносы в Польше.
Там также прописаны новые правила, среди которых:
- продление срока получения польского гражданства с 3 до 10 лет;
- повышение наказания за незаконное пересечение границы до 5 лет лишения свободы;
- включение в законодательство положения “стоп бандеризм” с приравниванием символов ОУН-УПА к нацистским и коммунистическим. В июле предшественник Навроцкого Анджей Дуда подписал закон об установлении дня памяти Волынской трагедии.
По словам политолога Владимира Фесенко, ведя борьбу с “бандеровцами” и с “бандеровщиной”, Навроцкий не осознает, что главный враг сейчас не в глубоком прошлом Второй мировой войны, а рядом. И это Россия.
– Стоит отметить, что Навроцкий, новый президент Польши, сейчас продвигает свою идеологическую позицию. Он демонстрирует себя, какой он хороший президент, как выполняет свои предвыборные обещания, ведет борьбу с “бандеровцами” и с “бандеровщиной”, как он говорит, не понимая, что враг не в далеком прошлом, он в нашем настоящем и это Россия, — говорит эксперт.
Также появилась информация, что из-за решения главы страны ветировать законопроект о поддержке наших граждан в Польше, Украина останется без доступа к польским Starlink. Однако впоследствии в канцелярии Навроцкого опровергли это.
По мнению Владимира Фесенко, со Starlink проблем не будет, однако наших беженцев в Польше ожидает более жесткий нормативный климат.
– Эта проблема возникла раньше, просто с приходом Навроцкого она стала более актуальной. Главный риск нас ждет в будущем. Не дай Бог на следующих парламентских выборах победят не просто партия Право и справедливость, а Конфедерация вместе с Правом и справедливостью. Если они сформируют коалиционное правительство, тогда будут настоящие проблемы, — говорит эксперт.
Поэтому, по мнению Фесенко, нужно не сколько выливать эмоции на Навроцкого, который больше реагирует на настроения своих избирателей, а работать с общественным мнением.
— Нам нужно работать с партией Право и справедливость, с нашими друзьями в этой партии, а их там много, и нужно также работать с общественным мнением в Польше, преодолевать эти мифы, эти негативные стереотипы, которые возникли в последнее время. Потому нам нужно играть вдолгую. Вызовы и проблемы для нас только начинаются в Польше, – говорит эксперт.
Таким образом, сейчас Навроцкий не способствует партнерству между Украиной и Польшей. С нашей стороны важно не идти в конфликт с новым президентом Польши, а работать над настроениями в его стране через взаимодействие с нашими друзьями за рубежом. Это поможет преодолеть националистическую популистскую волну, отвлекающую польское общество и польское государство от реальных вызовов и реальных угроз.