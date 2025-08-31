Реактивные дроны в Киеве, замедление продвижения РФ на фронте и подготовка переговоров: главные события недели

В целом силами ПВО в небе над Днепропетровщиной было уничтожено 18 ракет и 20 беспилотников. В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре бушевал пожар в частном доме, хозяйственном здании.

К тому же, РФ накануне отопительного сезона целит по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, 27 августа под обстрелом страны-агрессор оказались объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины – в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожье.

Около часа ночи в Сумах удар дрона повредил оборудование на одной из ключевых подстанций, из-за чего без света осталась значительная часть города и промышленные объекты. На Полтавщине россияне атаковали объекты газотранспортной системы, нанеся серьезные повреждения.

Кроме того, РФ ударила по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки разрушено здание, а оборудование серьезно повреждено.

— Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, нанося удары по нашей энергетической инфраструктуре. Это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия оказывает Украине именно для закупки газа, – сказал Владимир Зеленский.

Таким образом, эта неделя в очередной раз продемонстрировала неготовность РФ прекращать огонь против Украины.

Удар по кораблю ВМС Украины и поражение Буян-М РФ

На этой неделе был поражен один из кораблей Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погибли два человека, также есть пострадавшие. Минобороны РФ и российские пропагандистские Telegram-каналы распространяли информацию, якобы о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины Симферополь, который стоял в устье Дуная.

Как отметил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информация, чем именно ударили по нашему кораблю, и подлежит ли он восстановлению, появится впоследствии.

Также Плетенчук не может подтвердить заявления российских пропагандистов о том, что якобы украинский корабль затонул в результате поражения.

В то же время, есть и хорошая новость с моря. Вблизи оккупированного Крыма воздушными дронами был поражен российский корабль Буян-М. Он является носителем ракет Калибр дальностью до 2 тыс. км, что позволяет наносить удары по всей территории Украины.

— Это 100% указывает на увеличение наших способностей. Самое интересное, конечно, если так говорить, откуда эти дроны запускались. Ответы могут быть разными. Но в любом случае это означает, что у врага появились проблемы, – рассказал Александр Мусиенко.

Со своей стороны авиационный эксперт Константин Криволап также отмечает, что такой успех применения дронов создаю россиянам дополнительные неудобства в море.

Атака российских НПЗ

Силы обороны дважды поражали НПЗ в Самарской области и Краснодарском крае РФ 28 и 30 августа.

В частности, 28 августа был поражен Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного горючего для обеспечения армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти.

Также была совершена атака на Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Он обеспечивает горючим значительную часть южных регионов России. Предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензин, дизельное горючее, мазут, растворители.

К тому же, 30 августа был нанесен удар и по Краснодарскому НПЗ, который производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год – бензин, дизель, авиационное топливо, которыми обеспечиваются Вооруженные силы РФ.

Кроме того, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод Cызранский, производящий бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум, объемы переработки к августу 2025-го составили 8,5 млн тонн в год.

Келлог в Киеве и украинская делегация в Нью-Йорке

На фоне активных переговоров с участием США, Украины и европейских стран относительно будущих гарантий безопасности для Украины спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев.

Он принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины и молитвенном завтраке. В частности, Келлог выразил надежду, что 35-летие Независимости Украины будем праздновать с миром.

Также спецпредставитель президента США обсудил с украинскими лидерами дипломатические вопросы.

— Этот визит важен как фактор проявления солидарности с Украиной. В эти дни к нам приезжают партнеры, которые поддерживают нашу страну. Визит Келлога с точки зрения переговоров был важен, поскольку стал подготовительным в плане поездки нашей делегации в США, — говорит политолог Владимира Фесенко.

После визита Келлога в Нью-Йорке состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака со специальным посланником главы Штатов Стивом Виткоффом.

По словам главы ОП, в ходе разговора ключевыми темами стали координация дипломатических действий и реализация всех договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне. К тому же, Ермак пригласил Виткоффа посетить Украину.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица после завершения переговоров назвал встречу плодотворной и подчеркнул конструктивный тон диалога.

Как отмечает Владимир Фесенко, эта встреча также носит промежуточный характер. Она, скорее всего, определила дальнейшие шаги, перспективы встречи президента Украины Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а также будет ли трехсторонний саммит, есть ли какой-либо вариант компромисса для выхода из войны.

И сейчас мы приближаемся к новому всплеску переговорной активности, которая, по мнению политолога, состоится на следующей неделе, после того, как Путин вернется из Китая.

Новая помощь Украине

Со стороны Германии, Норвегии, Белгии, США на этой неделе прозвучали положительные новости относительно оказания помощи Украине.

Так, вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбейль заявил, что Германия будет выделять Украине 9 млрд евро ежегодно в ближайшие годы. Также Германия вместе с Норвегией профинансируют системы Patriot вместе с ракетами для нашей страны.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что обе страны тесно сотрудничают, чтобы усилить обороноспособность Украины и защитить гражданское население от российских воздушных атак.

К тому же, премьер страны заявил о продолжении военной поддержки Украины в 2026 году, в том числе выделение на это около $8,5 млрд.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу объявил, что в ближайшие месяцы Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16.

Кроме того, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал спецпосланнику Киту Келлогу документы для подписания соглашения о производстве дронов, а это значит, что сотрудничество между странами продолжается.

По словам президента Владимира Зеленского, для Украины и США очень важно военное партнерство. Он назвал две возможности: соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое “может значительно укрепить наши арсеналы”.

– Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования на средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран, – отметил президент.

В частности, США одобрили продажу авиабоеприпасов для Украины на $825 млн. И самое главное — в пакете ракеты ERAM, способных развивать скорость до 3,5 Маха и преодолевать более 240 км.

И как отмечает политолог Владимир Фесенко, это очень важно для нас, как инструмент сдерживания России.

– Важно отметить, что за эту неделю были объявлены пакеты именно оружия. И поскольку речь идет, в частности, об американском оружии, которое будет закупаться за европейские деньги, то это указывает на важный момент — механизм взаимодействия между нашими европейскими партнерами и США работает, — говорит политолог.

Таким образом, в эти дни была проявлена ​​солидарность с Украиной не только на словах, но и в том виде, который для нас наиболее важный и решающий – это оружие.

Обмен пленными в День независимости

В воскресенье, 24 августа, в День Независимости Украины состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 146 наших людей, в том числе воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские.

Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Почти все освобожденные провели в плену три года.