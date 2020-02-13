День святого Валентина – одне із найромантичніших свят у році. Цього дня існує традиція говорити коханим про свої почуття і дарувати один одному приємні подарунки.

Щоб подарувати хлопцеві не банальний, а особливий та романтичний подарунок, дівчині потрібно знати його інтереси та бажання.

Найкращі ідеї подарунків хлопцеві до Дня святого Валентина – у матеріалі Фактів ICTV.

Чоловічі набори

Чоловічий набір може містити безліч варіацій – залежно від уподобань вашого хлопця. Можна подарувати набір із наручного годинника та сорочки, гаманця та парфумів, вишуканого записника та шкіряного пояса. Такий подарунок йому обов’язково сподобається – користуючись ним щодня, хлопець часто згадуватиме вас.

Подорож на двох

День усіх закоханих – прекрасна пора, аби здивувати свого хлопця подарунком у вигляді квитків закордон. Взимку найкраще відвідувати північні країни, наприклад, Швецію, Нідерланди або Фінляндію. Якщо ж ви не встигли накопичити потрібну суму – відпочинок у Карпатах ніхто не відміняв! Затишні будиночки та атмосфера різдвяних свят – ідеальне місце для святкування Дня Валентина.

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Гаджети

Стереотипи про те, що дівчина не може робити дорогі подарунки своєму хлопцеві, уже застаріли. Звісно, дарувати останню модель IPhone – це занадто, але новенькі бездротові навушники чи електронна книга – те, що треба! Будь-якому хлопцеві сподобається такий сучасний презент.

Дорогий алкоголь

Серед хлопців є чимало поціновувачів алкоголю. Якщо ваш юнак – в їх числі, визначитись з подарунком простіше, ніж здається! У спеціалізованих магазинах ви зможете знайти хороший ірландський віскі, карибський ром або ж колекційну пляшку французького червоного вина.

Настільна гра

Коли комп’ютер і приставка набридають, але хочеться зайнятись чимось цікавим, стануть у пригоді настільні ігри. Такий подарунок не залишить байдужим навіть останнього зануду: розмаїття та різноплановість, що представлені в інтернеті і торгових центрах, просто вражає. Настільна гра – чудовий спосіб зблизитись (якщо вона для двох) або ж частіше збиратись у колі спільних друзів.

Вечеря на двох

Перевірений роками спосіб зробити коханому справді приємний подарунок. Його улюблена страва, зготована вашими руками, скаже більше, ніж ви думаєте. Створити романтичну атмосферу допоможуть свічки та приємна музика на фоні.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, де можна відсвяткувати День святого Валентина у Києві.