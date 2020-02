В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег

11 февраля в столице Ирака Багдаде неожиданно выпал снег.

Такие осадки неприсущие климату Багдада. Последний раз в иракской столице видели снег в 2008 году.

Жители города успели сделать фотографии снега и поделиться ими в соцсетях, пока во второй половине дня он не растаял.

Snow in Baghdad today, the first time in a very long time ❄️ pic.twitter.com/exaSsejBlj — Hanan (@hananjx) February 11, 2020

In #Baghdad meanwhile, snow for the first time in yonks!

A rarity in this country. pic.twitter.com/mzPcYGqLQs — Hala Jaber (@HalaJaber) February 11, 2020

There is a first time for everything and this is baghdad first time in hundreds of years #snow #baghdad #بغداد pic.twitter.com/uls1yQ8m7B — Bader Al-Sammarraie (@SirBader5) February 11, 2020

В Ираке зимой часто выпадает снег, но только в горной части на севере страны.

Фото: Iraq Solidarity News