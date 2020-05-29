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Май, 29 в 10:01
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса
введен 12 марта.
До 11 мая
приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок
.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были
введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
С 11 мая в Украине
заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.
Кабмин принял решение об установлении в Украине
с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.
На утро 29 мая зафиксирован 429 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 22 811 человек.
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12:22
-
29 мая
Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков.
За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии — 65 летальных случаев.
На сегодня в Киеве уже 2 849 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
11:02
-
29 мая
По состоянию на 29 мая четыре области пока не готовы ослаблять карантин.
Об этом свидетельствуют данные
Министерства здравоохранения.
В частности, ситуация в Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях не разрешает ослабить карантин.
10:55
-
29 мая
Наибольшее количество подтвержденных в сутки случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой области — 58 больных.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
— Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 58, Львовской области — 50 и городе Киев — 56.
09:37
-
29 мая
В Украине зафиксировали 22 811 случаев коронавирусной болезни. Из них 679 летальных, 8 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 429 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 957 случаев;
Волынская область — 863 случая;
Днепропетровская область — 930 случаев;
Донецкая область — 158 случаев;
Житомирская область — 694 случая;
Закарпатская область — 1147 случаев;
Запорожская область — 431 случай;
Ивано-Франковская область — 1360 случаев;
Кировоградская область — 503 случая;
Киев — 2849 случаев;
Киевская область — 1535 случаев;
Львовская область — 1563 случая;
Луганская область — 46 случаев;
Николаевская область — 284 случая;
Одесская область — 878 случаев;
Полтавская область — 268 случаев;
Ровенская область — 1628 случаев;
Сумская область — 167 случаев;
Тернопольская область — 1145 случаев;
Харьковская область — 1011 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 407 случаев;
Черновицкая область — 3259 случаев;
Черкасская область — 401 случай;
Черниговская область — 150 случаев.
09:30
-
29 мая
Украина будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом в случае возможной второй волны заболевания.
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Он отметил, что вторая волна Covid-19 может начаться осенью. Поэтому до тех пор нужно подготовить систему здравоохранения, чтобы снова не вводить тотальный карантин.
— Когда мы впервые вводили тотальный карантин, то постепенно ослабляли ограничения. Этот опыт оценят эксперты, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, — сказал он.
08:53
-
29 мая
По состоянию на 8.00 во Львовской области зафиксировали 50 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляет 1 563.
За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 359 ПЦР-тестов.
С начала эпидемии в области умерли 49 больных, вылечился 361 пациент.
07:47
-
29 мая
В Луцке коронавирусом заболели трое стоматологов государственной клиники. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование.
Всего в Волынской области Covid-19 болеет 851 человек.
07:40
-
29 мая
Как будут работать спортивные клубы на карантине
С 1 июня в Украине возобновляют работу спортивные клубы. В условиях коронавируса работа тренажерных залов и бассейнов будет с ограничениями.
Так, спортивные учреждения смогут работать только при таких условиях:
Сотрудники должны быть в маске или респираторе. Перед сменой проводится температурный скрининг. Те, у кого температура выше 37,2° C не допускаются к работе.
При входе проверка температуры всем посетителям. Люди, у которых температура выше 37,2° также не допускаются к тренировкам.
На входе должно быть место для средств обработки рук. Это должны быть спиртосодержащие антисептики с концентрацией активнодействующего вещества более 60% и более 70% для этиловых спиртов.
На 10 кв. м. разрешается пребывание не более одного человека для индивидуальных занятий, для групповых – не более чем один человек на 5 кв. м.
Групповые тренировки разрешаются только по предварительной записи.
Транслировать на экранах и объявлять меры индивидуальной профилактики.
Одновременно использовать раздевалки душевые кабины на уровне не более 50%. Использовать клиенты должны только каждый второй шкафчик.
Расстояние между тренажерами для кардио-занятий должно быть не менее 2,5 метров.
00:08
-
29 мая
У девяти военнослужащих на Ровенском полигоне подтвердили коронавирус.
Подозрение на коронавирус были обнаружены во время планового ПЦР-тестирование на полигоне еще 24 мая.
23:22
-
28 мая
Лабораторный центр Черновицкой области исследовал 486 образцов на коронавирус.
По результатам, выздоровел еще 21 буковинец, однако новых случаев коронавируса — 58.
Общее число больных на Буковине от первого установленного случае составляет 3 259 человек.
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