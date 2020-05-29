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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 29 мая зафиксирован 429 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 22 811 человек.

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12:22 - 29 мая

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии — 65 летальных случаев.

На сегодня в Киеве уже 2 849 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Коронавірус Київ 29.05

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11:02 - 29 мая

По состоянию на 29 мая четыре области пока не готовы ослаблять карантин.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, ситуация в Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях не разрешает ослабить карантин.

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10:55 - 29 мая

Наибольшее количество подтвержденных в сутки случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой области — 58 больных.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 58, Львовской области — 50 и городе Киев — 56.

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09:37 - 29 мая

В Украине зафиксировали 22 811 случаев коронавирусной болезни. Из них 679 летальных, 8 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 429 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 957 случаев;
  • Волынская область — 863 случая;
  • Днепропетровская область — 930 случаев;
  • Донецкая область — 158 случаев;
  • Житомирская область — 694 случая;
  • Закарпатская область — 1147 случаев;
  • Запорожская область — 431 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1360 случаев;
  • Кировоградская область — 503 случая;
  • Киев — 2849 случаев;
  • Киевская область — 1535 случаев;
  • Львовская область — 1563 случая;
  • Луганская область — 46 случаев;
  • Николаевская область — 284 случая;
  • Одесская область — 878 случаев;
  • Полтавская область — 268 случаев;
  • Ровенская область — 1628 случаев;
  • Сумская область — 167 случаев;
  • Тернопольская область — 1145 случаев;
  • Харьковская область — 1011 случаев;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 407 случаев;
  • Черновицкая область — 3259 случаев;
  • Черкасская область — 401 случай;
  • Черниговская область — 150 случаев.

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Х
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09:30 - 29 мая

Украина будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом в случае возможной второй волны заболевания.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он отметил, что вторая волна Covid-19 может начаться осенью. Поэтому до тех пор нужно подготовить систему здравоохранения, чтобы снова не вводить тотальный карантин.

— Когда мы впервые вводили тотальный карантин, то постепенно ослабляли ограничения. Этот опыт оценят эксперты, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, — сказал он.

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08:53 - 29 мая

По состоянию на 8.00 во Львовской области зафиксировали 50 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляет 1 563.

За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 359 ПЦР-тестов.

С начала эпидемии в области умерли 49 больных, вылечился 361 пациент.

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07:47 - 29 мая

В Луцке коронавирусом заболели трое стоматологов государственной клиники. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

Всего в Волынской области Covid-19 болеет 851 человек.

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07:40 - 29 мая
Как будут работать спортивные клубы на карантине

С 1 июня в Украине возобновляют работу спортивные клубы. В условиях коронавируса работа тренажерных залов и бассейнов будет с ограничениями.

Так, спортивные учреждения смогут работать только при таких условиях:

  • Сотрудники должны быть в маске или респираторе. Перед сменой проводится температурный скрининг. Те, у кого температура выше 37,2° C не допускаются к работе.
  • При входе проверка температуры всем посетителям. Люди, у которых температура выше 37,2° также не допускаются к тренировкам.
  • На входе должно быть место для средств обработки рук. Это должны быть спиртосодержащие антисептики с концентрацией активнодействующего вещества более 60% и более 70% для этиловых спиртов.
  • На 10 кв. м. разрешается пребывание не более одного человека для индивидуальных занятий, для групповых – не более чем один человек на 5 кв. м.
  • Групповые тренировки разрешаются только по предварительной записи.
  • Транслировать на экранах и объявлять меры индивидуальной профилактики.
  • Одновременно использовать раздевалки душевые кабины на уровне не более 50%. Использовать клиенты должны только каждый второй шкафчик.
  • Расстояние между тренажерами для кардио-занятий должно быть не менее 2,5 метров.

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00:08 - 29 мая

У девяти военнослужащих на Ровенском полигоне подтвердили коронавирус.

Подозрение на коронавирус были обнаружены во время планового ПЦР-тестирование на полигоне еще 24 мая.

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23:22 - 28 мая

Лабораторный центр Черновицкой области исследовал 486 образцов на коронавирус.

По результатам, выздоровел еще 21 буковинец, однако новых случаев коронавируса — 58.

Общее число больных на Буковине от первого установленного случае составляет 3 259 человек.

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