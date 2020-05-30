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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 30 мая зафиксирован 393 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 23 204 человека.

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10:45 - 30 мая

ИФА-тесты в Украине проводятся децентрализовано, уже сделано более 6 тыс. таких тестов.

ИФА-тест показывает, переболел ли человек коронавирусной болезнью.

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Х
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09:36 - 30 мая

По состоянию на 9.00 30 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 23 204 человек, за сутки — 393 новых случаев.

— В Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 696 летальных, 9 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.

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22:57 - 29 мая

На Львовщине зафиксировали 53 смерть от коронавируса.

Мужчина, 72 лет, с двусторонней пневмонией 26 мая поступил в Центр легочного здоровья.

Умер 28 мая. Положительный результат теста, который подтвердил у него наличие коронавируса, получили 29 мая.

У мужчины были сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

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20:50 - 29 мая

Киевский метрополитен с 1 июня введет ограничения на вход, чтобы заставить пассажиров соблюдать необходимую дистанцию.

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20:47 - 29 мая

Венгрия вечером 29 мая возобновит работу пунктов пропуска Лужники-Берегшурань и Вилок-Тисабеч на границе с Украиной.

Еще два пункта пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья откроют свои переходы в субботу 30 мая в 8.00.

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19:23 - 29 мая

Минздрав приобрел необходимые костюмы для защиты украинских врачей, которые работают над ликвидацией последствий пандемии коронавируса. Их стоимость, 488 грн за единицу, полностью оправдана и соответствует стандарту.

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18:20 - 29 мая

Волынская область частично выходит на второй этап ослабления карантина.

В рамках ослабление карантина в Волынской области запускают транспорт и открывают детские сады. При этом ослабление будет не во всех районах.

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16:34 - 29 мая

Во Львовской области карантин продлили до 1 июня.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

— С начала недели умерло 12 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус, — заявил он.

Решение об ослаблении будут принимать в понедельник.

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16:14 - 29 мая

В больнице скорой помощи в Киеве шесть медработников госпитализированы с диагнозом коронавирус. Еще 18 медиков на самоизоляции.

Об этом сообщил руководитель медучреждения Александр Ткаченко.

Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, закрыты на карантин. Там проводят санитарную дезинфекцию.

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13:45 - 29 мая

От коронавируса в Черновицкой области выздоровели уже 888 человек. Однако за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 58 новых случаев.

Сейчас коронавирусом в Черновицкой области болеют 3 259 человек.

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