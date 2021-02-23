Станом на ранок вівторка, 23 лютого, в Україні виявили 1 311 844 випадки коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 4 182 осіб, з яких госпіталізували — 1 236.
За минулу добу одужали понад 4,3 тис. пацієнтів, летальних випадків – 153.
За вчора понад 49,6 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 1 151 777;
- летальних випадків – 25 309.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243), Львівській (197) та Київській (196) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 128 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 58 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 224 випадки;
- Запорізька область – 159 випадків;
- Івано-Франківська область – 716 випадків;
- Київська область – 196 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 92 випадки;
- Одеська область – 159 випадків;
- Полтавська область – 113 випадків;
- Рівненська область – 107 випадків;
- Сумська область – 42 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 118 випадків;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 468 випадків;
- Чернігівська область – 6 випадків.
Станом на понеділок, 22 лютого, в Україні зафіксували 3 206 нових випадків. 53 людини померли, а 1 353 українцям вдалося подолати коронавірусну інфекцію.
Вакцинація в Україні
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив у своєму Facebook, що Чернігівська область однією з перших в Україні отримає вакцину від коронавірусу.
Лікар особисто оцінив готовність області до початку вакцинації і запевнив, що згодом всі охочі зможуть отримати вакцину безкоштовно.