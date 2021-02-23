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Факти / Інфографіка
Марія Степанюк |

Утричі більше смертей: в Україні виявили за добу 4 182 нові випадки Covid-19

Станом на ранок вівторка, 23 лютого, в Україні виявили 1 311 844 випадки коронавірусу.

карантин

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 4 182 осіб, з яких госпіталізували — 1 236.

За минулу добу одужали понад 4,3 тис. пацієнтів, летальних випадків – 153.

За вчора понад 49,6 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 1 151 777;
  • летальних випадків – 25 309.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243), Львівській (197) та Київській (196) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 454 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 128 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 58 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 224 випадки;
  • Запорізька область – 159 випадків;
  • Івано-Франківська область – 716 випадків;
  • Київська область – 196 випадків;
  • Кіровоградська область – 19 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 197 випадків;
  • Миколаївська область – 92 випадки;
  • Одеська область – 159 випадків;
  • Полтавська область – 113 випадків;
  • Рівненська область – 107 випадків;
  • Сумська область – 42 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 118 випадків;
  • Черкаська область – 140 випадків;
  • Чернівецька область – 468 випадків;
  • Чернігівська область – 6 випадків.

статистика коронавірус 23 лютого 2021

Станом на понеділок, 22 лютого, в Україні зафіксували 3 206 нових випадків. 53 людини померли, а 1 353 українцям вдалося подолати коронавірусну інфекцію.

Вакцинація в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив у своєму Facebook, що Чернігівська область однією з перших в Україні отримає вакцину від коронавірусу.

Лікар особисто оцінив готовність області до початку вакцинації і запевнив, що згодом всі охочі зможуть отримати вакцину безкоштовно.

Фото: Depositphotos

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