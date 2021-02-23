Станом на ранок вівторка, 23 лютого, в Україні виявили 1 311 844 випадки коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 4 182 осіб, з яких госпіталізували — 1 236.

За минулу добу одужали понад 4,3 тис. пацієнтів, летальних випадків – 153.

За вчора понад 49,6 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 151 777;

летальних випадків – 25 309.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243), Львівській (197) та Київській (196) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 128 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 58 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 224 випадки;

Запорізька область – 159 випадків;

Івано-Франківська область – 716 випадків;

Київська область – 196 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 92 випадки;

Одеська область – 159 випадків;

Полтавська область – 113 випадків;

Рівненська область – 107 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 118 випадків;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 468 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

Станом на понеділок, 22 лютого, в Україні зафіксували 3 206 нових випадків. 53 людини померли, а 1 353 українцям вдалося подолати коронавірусну інфекцію.

Вакцинація в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив у своєму Facebook, що Чернігівська область однією з перших в Україні отримає вакцину від коронавірусу.

Лікар особисто оцінив готовність області до початку вакцинації і запевнив, що згодом всі охочі зможуть отримати вакцину безкоштовно.