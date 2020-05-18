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Факти / Україна / Суспільство

Симптоми коронавірусу: як виявити Сovid-19 і коли звертатися до лікарів

Коронавірус в Україні поки не йде на спад. Симптоми Covid-19 можуть проявлятись через 2-14 днів після інфікування.

Кожного дня підтверджується від 300 до 500 нових випадків захворювання. Щоб вчасно виявити вірус та звернутися за допомогою до медиків, варто знати симптоми коронавірусу.

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Основні симптоми:

  • висока температура (вища 38 градусів);
  • сухий кашель;
  • ускладнене дихання.

Зазвичай вони виникають через 2-14 днів після зараження.

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Залежно від форм складності перебігу хвороби, можна виділити такі симптоми:

Легка форма:

  • невисока температура (до 38 градусів);
  • кашель;
  • біль у горлі;
  • закладеність носу;
  • біль у м’язах;
  • головний біль;
  • нудота;
  • діарея.

Зазвичай у легкій формі симптоми коронавірусу схожі на ГРВІ.

У середній формі з пневмонією легкого ступеня основними симптомами є кашель та ускладнене дихання.

За тяжкої форми пневмонії у пацієнта хворого на коронавірус з’являється:

  • висока температура;
  • ускладнене дихання;
  • дихальна недостатність;
  • в’ялість;
  • можливі втрата свідомості та судоми.

Якщо ви маєте такі симптоми варто телефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

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Джерело: МОЗ, ВООЗ,

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