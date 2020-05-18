Коронавірус в Україні поки не йде на спад. Симптоми Covid-19 можуть проявлятись через 2-14 днів після інфікування.
Кожного дня підтверджується від 300 до 500 нових випадків захворювання. Щоб вчасно виявити вірус та звернутися за допомогою до медиків, варто знати симптоми коронавірусу.
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Основні симптоми:
- висока температура (вища 38 градусів);
- сухий кашель;
- ускладнене дихання.
Зазвичай вони виникають через 2-14 днів після зараження.
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Залежно від форм складності перебігу хвороби, можна виділити такі симптоми:
Легка форма:
- невисока температура (до 38 градусів);
- кашель;
- біль у горлі;
- закладеність носу;
- біль у м’язах;
- головний біль;
- нудота;
- діарея.
Зазвичай у легкій формі симптоми коронавірусу схожі на ГРВІ.
У середній формі з пневмонією легкого ступеня основними симптомами є кашель та ускладнене дихання.
За тяжкої форми пневмонії у пацієнта хворого на коронавірус з’являється:
- висока температура;
- ускладнене дихання;
- дихальна недостатність;
- в’ялість;
- можливі втрата свідомості та судоми.
Якщо ви маєте такі симптоми варто телефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
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