Як оскаржити рішення ВЛК та скільки часу на це дається: пояснення адвоката

Щойно військовозобовʼязаний отримує повістку, він має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надати всі необхідні дані та документи. Якщо підстав для відстрочки від мобілізації немає, то виписується повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Після цієї процедури комісія має видати на руки висновок про придатність чи непридатність людини до служби. Але що робити у разі незгоди з рішенням ВЛК – Фактам ICTV розповів голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери, адвокат Ростислав Кравець.

Чи можна оскаржити рішення ВЛК

З практики Кравця, оскарження висновків ВЛК є цілком реальним, особливо, якщо наявне очевидне порушення.

– Три рази оскаржував рішення ВЛК. Людина ходити не може, а її придатною визнають. Один отримав поранення, не може руку підняти, шиї повернути – і теж придатний, зокрема артиллерист. Там неозброєним оком дивишся на цих людей, і все зрозуміло стає. В цих конкретних випадках рішення вдалося оскаржити, – говорить адвокат.

Як оскаржити рішення ВЛК

Він зазначає, що всі підстави оскарження, безпосередньо придатності або непридатності до військової служби зазначені у наказі №402 Міністерства оборони України. Згідно з ними, призовник може боротися за свої права у досудовому або судовому порядку. Тобто звернутися або до центральної віськово-лікарської комісії, військово-лікарської комісії вищого рівня, або ж безпосередньо до суду.

– Раджу оскаржувати рішення у вищій за рангом ВЛК, так буде швидше. Тобто, якщо вам ВЛК у районі чи ВЛК при місцевому ТЦК провела безпосередній огляд, то треба звертатися до ВЛК області або ВЛК міста Києва, якщо ВЛК областей ухвалила відповідне рішення – то до ВЛК регіонів. Будь-яке рішення ВЛК може переглянути одразу центральна віськово-лікарська комісія, – говорить Кравець.

Якщо ж ви оскаржуєте рішення ВЛК через суд, то пам’ятайте, що ця установа не може встановити непридатність призовника до служби. Суд лише скасовує рішення та зобов’язує повторно пройти відповідних лікарів.

– Суд – не лікар, він не може ухвалити рішення щодо того, що ви непридатні до військової служби. Це також потрібно розуміти. Тому краще звертатися у позасудовому порядку, якщо вже у позасудовому порядку не вийшло, то, звичайно, останнім шансом є рішення суду, – додає експерт в області права.

Крім того, перед тим як розпочинати процедуру, варто окреслити мету цього оскарження.

– Потрібно зрозуміти, за що саме ви боретеся, тобто мету цього оскарження, тому що осіб, які мають обмежену придатність, також можуть направляти в зону бойових дій, нести службу та для захисту країни. Все це можливо, і все це може відбуватися. Тим паче оскарження жодним чином не призупиняє мобілізацію, направлення військової частини, – говорить адвокат.

Які документи потрібні

Для того, щоб оскаржити рішення ВЛК, потрібно надати наступні документи:

заяву;

всі медичні документи, які не були враховані ВЛК;

витяг з висновку ВЛК.

У заяві варто коротко викласти, з якими саме положеннями у висновку ВЛК ви не згодні, та вказати персональні данні – ПІБ, адресу, номер телефону.

Ці документи потрібно направити замовним листом до ВЛК вищого рангу. Також можна надіслати й електронною поштою, але за наявності електронного підпису.

Якщо буде виявлено порушення у наданні медичного висновку про придатність до служби, то попереднє рішення ВЛК буде скасовано, а військовозобовʼязаного направлено на повторний медогляд.

У середньому процедура може зайняти 1,5-3 місяці.

Скільки часу є на оскарження ВЛК?

Час на оскарження рішення ВЛК у досудовому порядку необмежений, на відмінну від судового.

– Формально час необмежений. Хтось говорить місяць, хтось говорить шість місяців, але тут питання строків буде виключно у разі звернення до суду. Тобто, якщо ви оскаржуєте у досудовому порядку, через вищу комісію, то там строків немає, якщо оскаржуєте у судовому порядку, то загальний строк шість місяців, – говорить Кравець.

Чи потрібно звертатися до адвоката

Призовник може і самостійно займатися оскарженням рішення ВЛК, але бажано все ж таки робити це за адвокатського супроводу, особливо, якщо розгляд відбувається у суді. Але це повинен бути фахівець, який спеціалізується саме на таких справах.

– До звичайного адвоката звертатися немає сенсу, адже це досить специфічна тема. Але можна розібратися і самостійно у цій темі, якщо на те є час та сили, – додає Кравець.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.