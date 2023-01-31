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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Переговоры по танковой коалиции и бои на Донбассе: что происходит на 342 сутки войны (онлайн)

Переговоры по танковой коалиции и бои на Донбассе: что происходит на 342 сутки войны (онлайн)

В Украине арестовали 32 млн грн крупнейшего производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия, владельцем которого является пророссийский олигарх.

Украина хочет вступить в Европейский Союз в течение двух лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

НАТО видит подготовку российского диктатора Владимира Путина к новому наступлению в Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Впервые в истории группа Vesna, которая борется за право представлять Чехию на Евровидении, споет на украинском.

Великобритания передаст танки Challenger 2 ближе к Пасхе, сообщил министр обороны Бен Уоллес.

Франция не исключает поставки Украине истребителей, отмечает президент Эмманюэль Макрон.

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00:38 - 31 января

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал западные государства за поставки Украине танков и другого военного вооружения.

Он заявил, что помощь нашей стране только продолжит полномасштабную войну, начатую Российской Федерацией.

По данным издания Associated Press, Миланович отметил, что вера в победу в войне против России — это якобы безумие.

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00:31 - 31 января

Президент США Джо Байден заявил, что он выступает против отправки истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь в войне против российских захватчиков.

Он также сказал, что посетит важнейшего союзника Украины — Польшу, но дата еще не определена.

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00:18 - 31 января

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал слова американского генерала о том, что армия страны больше не входит в число лучших вооруженных сил мира.

Уоллес сказал, что последние 20 лет мир был “преимущественно мирным и стабильным”, но в последнее время ситуация изменилась. При этом, он обвинил Путина в войне против Украины, подъем Китая и радикализацию в Африке в том, что они сделали мир “более нестабильным и небезопасным”.

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00:09 - 31 января

Норвегия планирует передать Украине часть своего парка боевых танков Leopard 2. Вероятно это произойдет в конце марта. Об этом заявил глава Минобороны Бьорн Арильд Грам.

У страны есть 36 танков Leopard 2, но министр не уточнил, сколько именно техники передадут Украине.

– Мы еще не определили число, – сказал министр обороны.

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