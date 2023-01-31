Переговоры по танковой коалиции и бои на Донбассе: что происходит на 342 сутки войны (онлайн)
В Украине арестовали 32 млн грн крупнейшего производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия, владельцем которого является пророссийский олигарх.
Украина хочет вступить в Европейский Союз в течение двух лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
НАТО видит подготовку российского диктатора Владимира Путина к новому наступлению в Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Впервые в истории группа Vesna, которая борется за право представлять Чехию на Евровидении, споет на украинском.
Великобритания передаст танки Challenger 2 ближе к Пасхе, сообщил министр обороны Бен Уоллес.
Франция не исключает поставки Украине истребителей, отмечает президент Эмманюэль Макрон.
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